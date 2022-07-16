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Новини Війна
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Для досягнення успіху у наземних операціях ЗСУ потрібна перевага в небі, - речник Повітряних сил Ігнат

повітряні

Для того, щоб досягнути успіху у наземних військових операціях, Збройним силам необхідно завоювати перевагу у повітрі та отримати відповідну зброю і техніку від західних союзників.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Після терористичних актів та воєнних злочинів, які вчиняє Росія, світ має реагувати. І якомога швидше ухвалювати рішення, які зараз приймають дуже довго. Про це постійно говорить президент, скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо. А це — важка зброя, для повітряних сил — зенітна, засоби ППО, а також літаки", — зазначив посадовець.

За його словами, здобуття переваги в повітрі — це ключовий фактор для досягнення успіху на землі.

"Артилерійські системи, які надійшли, — це однозначно величезний перелом, і окупанти цього бояться. Засоби ППО, які надійдуть, сподіваюся, колись в Україну — сучасні засоби, які будуть здатні зупиняти крилаті ракети й будуть ще більшим аргументом для російської авіації триматися на відстані", — наголосив речник.

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Він підкреслив, що Україні вкрай важливо отримувати сучасну західну військову авіацію.

"Якщо будуть надані авіаційні платформи, це літаки сучасні винищувачі багатоцільові, які зможуть завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. У додаток до тих літаків, що ми уже маємо, і які успішно працюють щодня по передньому краю і в глибині оборони противника — ударна авіація, яка працює разом з артилерією по тилах, тоді буде зовсім інша розмова", — зауважив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що авіація здатна докорінно змінити ситуацію на полі бою.

"Ми відстежуємо у соціальних мережах льотні спільноти ворога, пабліки — вони дуже бояться, якщо з’являються винищувачі із західним озброєнням, з протирадіолокаційними ракетами, з якими буде важко боротися, які знищуватимуть їхні засоби ППО. А тоді наступить черга нашої авіації пройтись по російських військах. Тому надання літаків, потужних ракет змінять хід війни, і наші сухопутні війська можуть швидко звільнити наші території. Але це будуть важкі випробування для всіх нас", — зазначив він.

Посадовець також закликав до евакуації мешканців територій, поблизу яких точаться бойові дії.

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"Мешканцям регіонів, де йдуть бойові дії, прифронтових міст, варто евакуюватися для того, щоб не ставати живим щитом окупантам при контрнаступі української армії. Потрібно шукати гуманітарні коридори і будь-яким методом переправлятися на безпечну територію. А українська армія — не терористи, не військові злочинці, будуть завдавати точкових ударів по окупантах", — підсумував Юрій Ігнат.

"На всіх щаблях влади ведуться перемовини з нашими партнерами щодо реалізації всього - насамперед, це протиповітряна оборона. Навчання пілотів і отримання авіаційних платформ (літаки F-15, F-16 чи F-18) - це вже будуть вирішувати, можливо, у більш закритих колах", - заявив Ігнат в інтерв'ю Радіо НВ.

Він підтвердив, що до Конгресу США внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 та F-16, однак додав, що "це теж нешвидкий процес в американському політикумі, повинна пройти певна процедура".

"Конгресмен Кінзінгер першим опублікував (інформацію про – ред.) цей візит пілотів, де вони могли поговорити в неформальній обстановці. Пілоти розповіли про потреби Повітряних сил, саме авіаційні, щоб прикрити небо і щоб ці літаки могли допомогти нам визволяти окуповані території. Оскільки згаданий конгресмен сам є військовим льотчиком, вони говорили фактично однією мовою. І ми маємо велике сподівання, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і (вони ухвалять – ред.) єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: 

авіація (4116) Повітряні сили (2621) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+18
На 100% згоден. Якщо Залужний не може - хай просто відійде в бік та не краде в українців дорогоцінний час. Його місце спокійно посяде Марченко чи Кривонос, які без зайвого піару все зроблять.
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17.07.2022 00:08
+18
Тому клоуняра і здав їх в першу чергу.
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17.07.2022 00:11
+17
Ми не можемо чекати півроку поки нам надійде чи не надійде все, що вони там собі забажали. Треба звільняти південь, бо потім буде пізно. Ніякого ленд-лізу восени після кацапського референдуму вже не буде, а буде викручування нам рук та схиляння до відмови від всіх окупованих територій. Можна не йти в атаку і взагалі не воювати "щоб зберегти життя людей", але тоді люди залишаться без держави - бомжами. Бо втрата півдня=це знищення української економіки та державності. Це найкращі та найважливіші території, без яких України просто немає.
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17.07.2022 00:06
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про перевагу в воздухе не стоит даже и мечтать. Это нереально и надо исходить из этого.
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17.07.2022 00:02 Відповісти
На 100% згоден. Якщо Залужний не може - хай просто відійде в бік та не краде в українців дорогоцінний час. Його місце спокійно посяде Марченко чи Кривонос, які без зайвого піару все зроблять.
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17.07.2022 00:08 Відповісти
Ну так чого тут сидиш читаєш і кидаєш свої висери? Одна Україна, дві, три... Чимось ви ,,зелені,, нагадуєте кацапів. Їм що не скажи, відповідь одна: ,,То не наш ,,цар,, винен, а прокляті американці, бояри і т.д. До Пороха є питання, але вони меркнуть в порівняні з тим, що витворяє недоумок і Ко... Перечислять все не має сенсу бо з боку 73% відповідь буде одна: ,, Винен...,,. Я не хочу, щоб мої внуки (вже не кажу про дітей) жили в країни де кучка ,,псевдо вже не олігархи,, і їх голосракі, вічно голодні посіпаки продовжать рвати батьківщину на шматки.
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17.07.2022 04:38 Відповісти
Ви знаєте от , була Перша революція і після Юща прийшов Яник , тому що Ющ ***** . "Ці руки нічого не крали , любі друзі " Після Другої революції прийшов Порох і знову майже теж "любі друзі , сліпий траст" . А може просто не потрібно людям сіяти в очі і казати , що це дощ? Вилетить і цей " парєнь" як пробка . От тільки часу вже мало . А був 1991 рік і не проголосували як Прибалти . От і маємо.......
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17.07.2022 05:54 Відповісти
Що Залужний не може?
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17.07.2022 01:01 Відповісти
Рішення вже прийнято. 1 рік. Підготовка пілотів вже почалась.
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17.07.2022 00:15 Відповісти
зато о крыше можно Коля оболонский имеет опыт!
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17.07.2022 00:23 Відповісти
чому? 150 натівских літаків з далекобійними ракетами повітря-повітря (на 100-150 км хоча б, що перевищує далекобійність с-300). І після цього вся авіація орків почне літати тільки над своєю територією. І то тільки завдяки нашій обіцянки не їбашити їх в Мордорі.
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17.07.2022 02:08 Відповісти
мріяти треба, все і розпочинається з мрії. Мало не цілий Світ і не мріяв, що наші більше ніж три дні вистоять.
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17.07.2022 02:42 Відповісти
Ми не можемо чекати півроку поки нам надійде чи не надійде все, що вони там собі забажали. Треба звільняти південь, бо потім буде пізно. Ніякого ленд-лізу восени після кацапського референдуму вже не буде, а буде викручування нам рук та схиляння до відмови від всіх окупованих територій. Можна не йти в атаку і взагалі не воювати "щоб зберегти життя людей", але тоді люди залишаться без держави - бомжами. Бо втрата півдня=це знищення української економіки та державності. Це найкращі та найважливіші території, без яких України просто немає.
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17.07.2022 00:06 Відповісти
Тому клоуняра і здав їх в першу чергу.
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17.07.2022 00:11 Відповісти
Не панікуй. Війна закінчиться не скоро, але повним розчленуванням **********. Варто набратися терпіння і робити максимум з того що можемо сьогодні. "Завтра" зможемо значно більше.
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17.07.2022 00:18 Відповісти
Буде "референдум" чи не буде значення не має
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17.07.2022 00:21 Відповісти
с 2019 чекели ще трохи
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17.07.2022 00:29 Відповісти
дело в том что не в самолетах дело!и даже если их дадут то ермак придумает еще какую нибудь причину не освобождать захваченые территории -к примеру скажет о том что Украине нужна ядерная зброя а без неё мы никак не сможем освободить Украину
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17.07.2022 00:49 Відповісти
Ти в ЗСУ зараз чи на дивані?
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17.07.2022 01:03 Відповісти
а я знаю, що змінить кацапський референдум? траєкторія польоту снаряду не зміниться, дальність теж. Вони підтерлися міжнародними правами, то чому Світові не підтертися їх так званим референдумом?
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17.07.2022 02:45 Відповісти
Ууу, ну ясно, яких "посилень переговорних позицій на полі бою" варто очікувати, клоуни. Покласти тисячі вже і в майбутньому нізащо? для - "от отримаємо міжгалактичний флот, от тоді..."?
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17.07.2022 00:09 Відповісти
Помиляєшся. Ми покладемо мільйони кацапів в бідність, безнадію, внутрішній кримінальний терор. І все це собі вони зроблять самі. Вже почали. За рік їм "ліхіє 90-є" будуть згадуватися курортом, а дефолт просто дрібним епізодом на шляху до тотального піздєца..
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17.07.2022 00:22 Відповісти
Мене це не цікавить, на відміну від ціни, яку платимо ми - і тут питання до ідіотської інформаційної політики - що це за відмова від переговорів була в квітні, коли в липні ми вже втратили більшу частину Донбасу і, виявляється, для наступу нам потрібні умови, які навряд чи можна досягти в найближчі роки, якщо взагалі можна.
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17.07.2022 00:27 Відповісти
Ціна капітуляції буде найвища
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17.07.2022 00:30 Відповісти
В такому разі потрібна чесна інформаційна політика, а в нас подається так, що ми відмовились від переговорів, щоб "покращити переговорну позицію на полі бою", що виходить, м"яко кажучи, так собі.
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17.07.2022 00:38 Відповісти
Це не в нас подається, а у рашистів так подається. Чи вони ваші?
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17.07.2022 00:46 Відповісти
Це і в нас так подається - "ми призупинили перемовини до покращення наших переговорних позицій", "переговри можемо відновити після контрнаступу в серпні"... Інша справа, якби це подавалось накшталт - росія вела фейкові перемовини для виправдання свого відступу з під Києва, насправді, вони не збираються домовлятись, їхня мета нас знищити, тому мусимо воюювати, незважаючи на кількість зброї.. Тоді все було б зрозуміло, а зараз - неясно, яка ціль війни з нашої сторони, якщо, виявляється для контрнаступу нам потрібні умови, які не будуть досягнуті, як мінімум, в найближчі роки.
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17.07.2022 01:42 Відповісти
Ніяких перемовин з тварюками які прийшли знищити нас бути не може. От взагалі НЕ МОЖЕ. За поребрик окупантів і повна ізоляція. Санкції добють і доведеться виплачувати репарації і от тільки тоді будуть їм перемовини про сроки та розміри виплат.
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17.07.2022 03:58 Відповісти
Ну то йди і "вибивай" за поребрик, герой, побачис, за скільки днів задвухсотишся.
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17.07.2022 07:49 Відповісти
Про цілі війни вже говорили неодноразово - вихід на державний кордон, деокупація усіх територій
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17.07.2022 12:29 Відповісти
Боже яке кончене
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17.07.2022 00:33 Відповісти
Ти далпайоп.
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17.07.2022 01:05 Відповісти
Ну просто геній!
В параші декількасот літаків.
Скільки літаків потрібно мати Україні, для переваги у повітрі?
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17.07.2022 00:19 Відповісти
Потім про кораблі скажуть теж саме.
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17.07.2022 00:22 Відповісти
30 f16
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17.07.2022 00:22 Відповісти
Для литакив нужны лётчики, их уже нет, остались только пилоты.Трудно ли сбить пилота было видно вчера - минус две птички.
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17.07.2022 00:40 Відповісти
А скільки ракетних крейсерів знадобилося для знищення ракетного крейсера "Мацква"?
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17.07.2022 01:06 Відповісти
Це мої слова про літаки?
Чи може там сказано, що під перевагою в небі, мається на увазі ефективна ППО?
Ні, там сказано про літаки!
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17.07.2022 10:40 Відповісти
Про це постійно говорить президент, скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо. А це - важка зброя, для повітряних сил - зенітна, засоби ППО, а також літаки", - зазначив посадовець. Джерело:
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17.07.2022 11:38 Відповісти
Я би сказав декілька тисяч, якшо вони задіют старі МіГи і СУ (старі відносно, такі самі як і у нас)
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17.07.2022 03:00 Відповісти
зараз хаймарси виконують задачі ударної авіації. головне, що кацапські вкс тільки на парадах вміють літати як і армата на мотузці їздити.
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17.07.2022 00:23 Відповісти
Підготовка пілотів на f-15 ,16 це не те саме що управляти танком. На це потрібні місяці а може і роки. Але чому не використати волонтерів пілотів НАТО?. Бажаючих багато. Треба щоб командування НАТО мало яйця.А цього поки нема. Байден - це не Рейган. На жаль.
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17.07.2022 00:23 Відповісти
опять Байден виноват?не ***** фсбэшный ермак и ко сдавшие четверть Украины и выдумывающие новые причины не освобождать территории ?
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17.07.2022 00:42 Відповісти
так на Хаймерси теж треба вчитися мало не рік. Справа в мотивації і в здатності до навчання.
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17.07.2022 02:48 Відповісти
Ніхто нам при цій зеленій прокацапській владі не дасть західних крутих літаків. Про це навіть не треба мріяти. Старші колеги пам"ятають, як після референдуму 1 грудня 1991 року декілька українських льотчиків навіть на своїх мігах поперелітали в росію. Ніхто літаків в Україну не повернув. І зараз ніхто не буде ризикувати західними літаками через наших можливих зрадників.
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17.07.2022 00:29 Відповісти
а не переймайтеся так, єрмак в літак не влізе, арестович зассить.
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17.07.2022 02:50 Відповісти
"Ніхто нам при цій зеленій прокацапській владі не дасть західних крутих літаків." - ты селюк законченный? Ты хоть логику в своих словах находишь? Мы сейчас уже практически полностью воюем вооружением, которое нам УЖЕ дал Запад. Той самій "зеленій владі", як ти висловлюєшся. Или твоему скудноватому уму не хватает только "крутих літаків"? А чого не підводних човнів з ядерною зброєю? Може ти, наш крутий політичний діяч, знаеш який зараз повинен бути склад влада, щоб дали круті літаки?
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17.07.2022 02:58 Відповісти
За МіГи не знаю , а от зі Стрийського полку дальніків комполка із друзяками на ТУ 22М3 в Смоленськ чухнули
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17.07.2022 08:27 Відповісти
Все вірно. А щоб добитись переваги на морі - потрібен флот. І ще не завадило б з десяток ядерних боєголовок.
І треба відправити вчити матросів в США вчитись на авіаносцях. Там і літаки будуть.
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17.07.2022 00:30 Відповісти
А що нам робити два чи три роки? Я так розумію що нам потрібні будуть і стратегічні бомбардувальники Б50. Поки підготуємо аеродроми, інфрастуктуру, технічний персонал.
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17.07.2022 00:40 Відповісти
всякий раз они выдвигают новые требования причем все выше и выше в расчёте на невыполнение их -ведь превзойти в небе кацапов не получится а это значит что наше командование сможет объяснить свою бездействие -ведь когда какое то чмо из оФиса потребовало кучу артилерии и танков то собрался рамштайн и дали добро но вот теперь когда насиало время к атаке то вылазит какой то *****-Игнат и выдвигает новое изначально невыполнимое условие...вывод один-Ермак подмял под себя ВСЮ власть включая всу
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17.07.2022 00:37 Відповісти
Товарищ майор, превзойти ваши летающие лапти в небе получилось в Афганистане. Поэтому катитесь за непревзойденным крейсером "Москва" с его непревзойденной ПВО и ПРО.
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17.07.2022 00:45 Відповісти
кто провел в психушку интернет?
и если кацапы нуль в воздухе то чего ж тогда *****-Игнат заявляет о невозможности освобождения Украины ?
или просто у тебя цель отмазать фсбэшную крысу Ермака?
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17.07.2022 00:54 Відповісти
Нам не дають радянських літаків.Хто ж дасть західних?Як їх тут будуть обслуговувати? Вміти літати це ще далеко не все. Літаки це набагато крутіше,ніж Хаймарси з балістичними ракетами.А до Хаймарсів і балістичних ракет не дають,а тут мова йде за ударні літаки,з потужними ракетами і бомбами.
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17.07.2022 00:40 Відповісти
як не дають, а зараз на чому літаєте?
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17.07.2022 02:52 Відповісти
От якби в нас вже давно була база під літаки,як в Ізраїлі.тоді питань немає.Нам хоч би дали десь 100 Хаймарсів з балістичними ракетами,тоді ЗСУ би значно посилилися і це реально для нас.А не видумувати за літаки.Звісно льотчиків потрібно готувати,можливо на майбутнє.
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17.07.2022 00:44 Відповісти
Якби захід хотів би перемоги України або поразки кацапів в Україні, то він би для цього давав все необхідне озброення. Захід нас підключив до апарату штучного кровообігу як у реанімації. Виживе пацієнт добре, не виживе, ну що ж тут зробиш.
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17.07.2022 01:06 Відповісти
В Україну прибуло (..) M270 MLRS , установки на гусеничному ходу. Це викликало несподівано істеричну реакцію РФ,
яка звинуватила США в порушенні угод по ракетному озброєнню. Справа в тому, що M270 MLRS є носієм оперативно тактичних ракет ATACMS з дальністю польоту до 280 км 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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17.07.2022 00:58 Відповісти
Ну істерика. Ну порушили. Далі що?
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17.07.2022 01:04 Відповісти
Ну що ж ви так, дайте людям порадіти.
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17.07.2022 01:10 Відповісти
Ну так і Хімарс цими ракетами може стріляти. Там повністю одинакові припаси.
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17.07.2022 01:42 Відповісти
Ніхто нічого не порушував. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності припинив своє існування у 2019 році, підписанти (США та СРСР-правонаступник РФ) вийшли з договору Україна ніколи не була піписантом цього договору.
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17.07.2022 02:07 Відповісти
та вони в рф всі істерички, тут не те що МЛРС, паркан собі поправиш, ці бл..ді вже в істериці битися починають.
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17.07.2022 02:54 Відповісти
Можно подумать, что нынешние Хаймерсы M142 не умеют стрелять ракетами ATACMS... Ты наверное специалист крупный?
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17.07.2022 03:06 Відповісти
Что за бред? Превосходство над Россией в воздухе имеет только Америка. Исходя их заявления Игната мы наступать не будем?
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17.07.2022 02:42 Відповісти
Превосходство в воздухе над Россией имее даже Швеция, потому что у нее есть 12 F-16, а у России их нет.
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17.07.2022 07:44 Відповісти
Ігнат або недоумок або вважає українців такими...
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17.07.2022 08:22 Відповісти
Є Янгел непереможний та правдивий на небі мирному Українському. Це - головна сила!
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17.07.2022 06:00 Відповісти
Але стільці Єрмака на вихід раніше!
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17.07.2022 07:31 Відповісти
"скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо." А що зробило зелене кубло для посилення обороноздатності ЗСУ?!
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17.07.2022 07:48 Відповісти
А ще не можна пхати пальці в розетку і їсти жовтий сніг...
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17.07.2022 08:15 Відповісти
Речник Ігнат потрапив пальцем у небо говорячи такі дитячі речи)) бо для перемоги нам потрібна перевага в усьому як збройні сили США...
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17.07.2022 08:18 Відповісти
Ще один совєтнік радника помощнік . ******* один за другим , кожний тиждень якесь вилазить і щось вимагає . Стидоба
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17.07.2022 08:33 Відповісти
 
 