Для досягнення успіху у наземних операціях ЗСУ потрібна перевага в небі, - речник Повітряних сил Ігнат

Для того, щоб досягнути успіху у наземних військових операціях, Збройним силам необхідно завоювати перевагу у повітрі та отримати відповідну зброю і техніку від західних союзників.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Після терористичних актів та воєнних злочинів, які вчиняє Росія, світ має реагувати. І якомога швидше ухвалювати рішення, які зараз приймають дуже довго. Про це постійно говорить президент, скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо. А це — важка зброя, для повітряних сил — зенітна, засоби ППО, а також літаки", — зазначив посадовець.

За його словами, здобуття переваги в повітрі — це ключовий фактор для досягнення успіху на землі.

"Артилерійські системи, які надійшли, — це однозначно величезний перелом, і окупанти цього бояться. Засоби ППО, які надійдуть, сподіваюся, колись в Україну — сучасні засоби, які будуть здатні зупиняти крилаті ракети й будуть ще більшим аргументом для російської авіації триматися на відстані", — наголосив речник.

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Він підкреслив, що Україні вкрай важливо отримувати сучасну західну військову авіацію.

"Якщо будуть надані авіаційні платформи, це літаки сучасні винищувачі багатоцільові, які зможуть завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. У додаток до тих літаків, що ми уже маємо, і які успішно працюють щодня по передньому краю і в глибині оборони противника — ударна авіація, яка працює разом з артилерією по тилах, тоді буде зовсім інша розмова", — зауважив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що авіація здатна докорінно змінити ситуацію на полі бою.

"Ми відстежуємо у соціальних мережах льотні спільноти ворога, пабліки — вони дуже бояться, якщо з’являються винищувачі із західним озброєнням, з протирадіолокаційними ракетами, з якими буде важко боротися, які знищуватимуть їхні засоби ППО. А тоді наступить черга нашої авіації пройтись по російських військах. Тому надання літаків, потужних ракет змінять хід війни, і наші сухопутні війська можуть швидко звільнити наші території. Але це будуть важкі випробування для всіх нас", — зазначив він.

Посадовець також закликав до евакуації мешканців територій, поблизу яких точаться бойові дії.

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"Мешканцям регіонів, де йдуть бойові дії, прифронтових міст, варто евакуюватися для того, щоб не ставати живим щитом окупантам при контрнаступі української армії. Потрібно шукати гуманітарні коридори і будь-яким методом переправлятися на безпечну територію. А українська армія — не терористи, не військові злочинці, будуть завдавати точкових ударів по окупантах", — підсумував Юрій Ігнат.

"На всіх щаблях влади ведуться перемовини з нашими партнерами щодо реалізації всього - насамперед, це протиповітряна оборона. Навчання пілотів і отримання авіаційних платформ (літаки F-15, F-16 чи F-18) - це вже будуть вирішувати, можливо, у більш закритих колах", - заявив Ігнат в інтерв'ю Радіо НВ.

Він підтвердив, що до Конгресу США внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 та F-16, однак додав, що "це теж нешвидкий процес в американському політикумі, повинна пройти певна процедура".

"Конгресмен Кінзінгер першим опублікував (інформацію про – ред.) цей візит пілотів, де вони могли поговорити в неформальній обстановці. Пілоти розповіли про потреби Повітряних сил, саме авіаційні, щоб прикрити небо і щоб ці літаки могли допомогти нам визволяти окуповані території. Оскільки згаданий конгресмен сам є військовим льотчиком, вони говорили фактично однією мовою. І ми маємо велике сподівання, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і (вони ухвалять – ред.) єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.