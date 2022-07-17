Причин для зайвих хвилювань цими вихідними нема. Просто дотримуйтесь заходів безпеки при повітряних тривогах, - керівник Сумської ОВА Живицький

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Живицький зазначив: "Шановні земляки, мешканці і гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин.

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-ти кілометровій зоні від кордону.

Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.

Звичайно дотримуйтеся заходів безпеки та правил при повітряних тривогах!

Війна, нажаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була так і є!

Але це не привід панікувати та виїзджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат!"

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