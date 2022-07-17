Причин для зайвих хвилювань цими вихідними нема. Просто дотримуйтесь заходів безпеки при повітряних тривогах, - керівник Сумської ОВА Живицький
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Живицький зазначив: "Шановні земляки, мешканці і гості Сумщини! Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин.
Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-ти кілометровій зоні від кордону.
Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає.
Звичайно дотримуйтеся заходів безпеки та правил при повітряних тривогах!
Війна, нажаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була так і є!
Але це не привід панікувати та виїзджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат!"
Будь ласка, зачекайте...
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