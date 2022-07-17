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Всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до незалежності, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян пам'ятати про високу ціну помилок та розбрату при державному будівництві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Президент зазначив: "Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно і демократично. Конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу й надії, які панували в нашому суспільстві. 32 роки по тому, після восьми років війни на Донбасі, і в 143-й день повномасштабної війни проти росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекової точки зору. Але на той час і цей текст був революційним. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо - юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібен своєрідний емоційний суверенітет, - Зеленський закликав не вірити фейкам із анонімних джерел

Україна вистояла під жорстокими ударами росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами. Ми змогли в час такої війни здобути статус кандидата на вступ у Європейський Союз. Зберегли стійкість державних інституцій. Перебудували енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту. Перенаправили всі логістичні процеси в державі – військові та економічні. А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому.

Ми всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет і незалежність України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вистоїмо й переможемо, - Зеленський у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) незалежність (106) суверенітет (67)


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Топ коментарі
+61
А ми і не забуваємо. Наприклад, ось цей розбрат, що був інспірований сусідньою країною:

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17.07.2022 00:58
+58
Остання Велика Помилка сталася 21 квітня 2019-го.
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17.07.2022 00:54
+56
Зеля продолжает обогащать Коломойского, вместо оружия и защиты для ВСУ
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17.07.2022 00:52
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Апять папередники?
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17.07.2022 00:48 Відповісти
"Впевненість в перемозі" якось похитується коли керують два чувака хрещені в омані правою рукою ху-ла..
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17.07.2022 07:24 Відповісти
Та ці відосіки задрали. Хто їх дивиться? Кому цей бред потрібен?
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17.07.2022 00:50 Відповісти
Дуже багато хто дивиться, при чому молодь.
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17.07.2022 01:21 Відповісти
Так((( він виховує нове покоління(((
Бучівські кати - їм було від 20-25 років по свідченням жертв, вони росли на пропаганді Путіна(((
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17.07.2022 06:27 Відповісти
До речі допишу тут...
Зайшла в інстаграм під роликом рілс-там все молоде покоління і всі як один пишуть що для них Зеленський найкращий президент (((( покоління рілс і роликів, повірте їм не цікаво хто розмінував чонгар, чому їх тати пішли на фронті вони розділяють орда і Україна, і рахуючи що в них найкращий президент за всю історію....
Скажу чому страшно, тому що там ніхто з них не думає про причини, тому що покоління виросло без фінансової грамотності та і юридичної також...покоління відосиків...

Один шейх сказав: Я їздив на верблюді, мій син на Бентлі, мій внук не ламборджині, а мій правнук буде їздити на верблюді... Тому що тяжкі часи народжують сильних людей, сильні люди створють хороші часи, хороші часи створють слабких людей(((
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17.07.2022 13:27 Відповісти
дЄрьмак провів якусь нараду, де сидів на президентську місці, а найвеличніший лідор в цей час просто бавився в телефоні.
То хто в нас керує країною?

За кого в 19му проголосувало стадо баранів? ‼️
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17.07.2022 01:42 Відповісти
За ФСБ як люди не розуміють
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17.07.2022 13:29 Відповісти
Зеля продолжает обогащать Коломойского, вместо оружия и защиты для ВСУ
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17.07.2022 00:52 Відповісти
"є речі які не можна робити, якщо навіть можна". Дарма вони так.
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17.07.2022 00:55 Відповісти
Зробили їх себе разом раком.
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17.07.2022 00:56 Відповісти
він що, пропонує з совкодрочерами в єдиному екстазі злитися чи що? Зовсім клєпкі повилітали?
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17.07.2022 00:53 Відповісти
Какая разніца! ©
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17.07.2022 01:01 Відповісти
Там дві клепки тільки є:1.Зберегти свою дупу.2.Напакувати кишені баблом.Інше там нікого не цікавить.А для зебілів-вдаваний патріотизм і казки про єдність....Тільки от хто з ким єднатись буде???
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17.07.2022 03:31 Відповісти
Хто з ким? схоже, що гвалтівник із жертвою - за їх логікою.
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17.07.2022 13:21 Відповісти
Ні, Верховний Янелох мав на увазі наше історичне минуле, коли розбрат серед, скажімо так, політичних еліт що кожного разу переростав у регіональні громадянські протистояння і зрештою завжди призводив до поразки українців і України в цілому. І це таки свята правда, от тільки було б дуже добре щоб нинішній горе-президент сам уважно перечитав те що йому підсовують і перестав клоунічати на граблях.
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17.07.2022 07:51 Відповісти
Остання Велика Помилка сталася 21 квітня 2019-го.
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17.07.2022 00:54 Відповісти
КТО В ДОМЕ ХУЗЯИН?зэля это просто чмо-говорящая голова читающая текст по бумажке
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17.07.2022 00:56 Відповісти
Москва висунула Києву ультиматум і чекає на переговори на своїх умовах.

"Путін хоче заявити про статус-кво: про повністю контрольовані Донецьку та Луганську області, про Південний коридор, який він добиватиме і далі і ставитиме умови щодо мирних переговорів, але з урахуванням їх умов. А ультиматум Путіна такий: або в найближчі півтори - два тижні ми розпочинаємо масштабний наступ на Донецьку область, посилюємо тиск на Харків та на південь, або переговори на наших умовах", - заявив генерал Маломуж.
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17.07.2022 00:57 Відповісти
Пусть себе этот ультиматум свернут и в жопу засунут. Тот, кто имеет силы победить, не нуждается в переговорах. Переговоры просит только тот, кто всирает.
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17.07.2022 01:24 Відповісти
А ми і не забуваємо. Наприклад, ось цей розбрат, що був інспірований сусідньою країною:

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17.07.2022 00:58 Відповісти
Эта другое
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17.07.2022 01:09 Відповісти
Теж одразу стадіон пригадав з усіма його "об'єднавчими" промовами...
****, це ж за яке тупе бидло треба маг свій народ.... Хоча звичайно не без підстав....
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17.07.2022 08:34 Відповісти
Парадокс

Красивые фильмы снимают на западе с христианскими ценностями
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями

My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites

https://youtu.be/a4l3vvNYNLA

ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
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17.07.2022 01:04 Відповісти
Мама Ріма і бабуся Беня ще ту Ху*ню Україні підсунули, а за неї проголосували зебіли. Цю помилки на виборах сьогоднішнього покоління ніколи не забудемо, наслідки відчуваємо всі.
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17.07.2022 01:09 Відповісти
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17.07.2022 01:10 Відповісти
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17.07.2022 06:29 Відповісти
Так, всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату:


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17.07.2022 01:11 Відповісти
Цікава фотка для аналізу. Ермак стоить в самом заду , перед ним Баканов , Розумков , Шефір - команда вся на сцені . СКІЛЬКІ ще утримуються Баканов и Ермак ?
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17.07.2022 01:22 Відповісти
Та ми дуже добре пам"ятаємо як шостий прийшов до влади, як кричав і випригував із штанів на стадіоні, що обіцяв, що робив три роки і дуже добре відчуваємо до цього це все призвело. Та ще ми дуже добре бачимо спроби узурпувати владу і заткнути роти всім незгідним.
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17.07.2022 01:28 Відповісти
За свободу платять кров'ю і потом!
Завжди наперед.
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17.07.2022 08:03 Відповісти
Треба розуміти так що «Найвеличніший, спираючись на свій непохитний авторитет, вже почав навчати націю.
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17.07.2022 01:29 Відповісти
зелене тупе чмо, що ти варнякаєш про державне будівництво?! ти усю свою їbучу "творчу кар'єру" у твоєму бидло-квн'і знущався, кепкував з України та українців... разом з усіма твоїми фішерами-єлдаками... і найігрше - це те, що саме ТОДІ ти, ублюдочне чмо, було щирим. і в мене є лише дуже слабка надія на те, що за кілька років ти безслідно згинеш у небуття, а квітень 2019 року до історії країни увійде, як трагічна й огидна помилка "мудрого наріду"...
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17.07.2022 01:44 Відповісти
Мне от интересно, а когда это шапито подумает о простых людях? Они уже все в перемогах, купаются в шлюхах на виллах в Дубаи кредитах на відбудову. Впереди зима, че людям делать? Как выживать? Как с работой быть зимой, границы же закрыли. Что будет после победы? Валерьич/Ахметов/Новинский/Фирташ/Пинчук бизнеса, украденные у народа отдадут обратно государству?Может рынок земли отменят, против которого выступали жители Украины? А может зерно сохраните для своих жителей, там как бы поля жгут и урожай будет не очень. Конечно же нет, продадут зерно и землю. Ах да, наше мнение в рот имели и всем ***** на простых людей. Им насрать, как мы тут будем выживать, работать и че у нас будет из еды.
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17.07.2022 01:47 Відповісти
Это типа - не шатайте лодку, крыс тошнит?
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17.07.2022 02:02 Відповісти
Ну так. Сіячі розбрату, злочинці, зрадники і колаборанти розказують, що, мовляв, "не можна сіяти розбрат" - аби їм тільки не дали копняка й не почали притягувати до відповідальності.
Ну і зрозуміло ж, коли ці розмови про "не можна сіяти розбрат" зазвучали - щойно виразно виплив на поверхню черговий "договорняк" з росією в Стамбулі "про прєкратіть стрєлять" (від приводом "дозволу вивозу зерна з портів" росіянами ), та щойно Конгрес США запропонував звітувати про витрачання коштів американських платників податків.
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17.07.2022 02:08 Відповісти
Янукович теж ******** про розбрат патякати, поки не всрався. І не дивно - всі гниди однаково брешуть.
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17.07.2022 02:07 Відповісти
Офігіти...коли запустять опозиційні канали в ефір???
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17.07.2022 02:16 Відповісти
Вчора один з «опозиційних» каналів еспресо у прямому ефірі о 18-30 - 19-00 за Київським часом відбілював агента козиря єрмака.
Мабуть що всі канали в українському медіа просторі опозиційні до українського народу.
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17.07.2022 11:30 Відповісти
Це каже людина що майже три роки висмоктувала з пальця Бени каломойського компромат на своїх політичних опонентів,щоб будь яким шляхом уримати владу, та переслідувала патриотів та ветеранів України.ДБР на чолі із зеленим Дерьмаком і зараз бореться з тими хто допомогає ЗСУ.
Знову одне патякання немаюче нічого спільного з реальністтю.
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17.07.2022 02:23 Відповісти
оно меня умиляет. Ze & Кo устраивают мега-крадiвництво, монополизацию всех медиа и преследование неугодных. все кто не хочет быть крiпаком - то "iнакомислiє" и "розбрат".
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17.07.2022 02:51 Відповісти
Всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до незалежності, - Зеленський
Джерело:
але чи то його слова - чи він професійно як артист відчитує професійно написаний текст
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17.07.2022 03:12 Відповісти
ну уже что-то , уже теплее, вот только что бы слова с делом не расходились, как последние 3 года.
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17.07.2022 03:54 Відповісти
Це не значить, що не можна критикувати владу.
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17.07.2022 03:58 Відповісти
УПЦ МП на Буковині організувала ходу на честь царя російської імперії
https://df.news/2022/07/16/upts-mp-na-bukovyni-orhanizuvala-khodu-na-chest-tsaria-rosijskoi-imperii/ УПЦ МП на Буковині організувала ходу на честь царя російської імперії - Духовний Фронт України (df.news)
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17.07.2022 04:20 Відповісти
Оно -невменяемое. Доколе на такую должность будут принимать без медкомиссии?
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17.07.2022 05:12 Відповісти
йому "аналізи" наперед "намалювали" у кишеньковій мед-фірмі - щоби "чарівний порошок" не виліз в тих "аналізах"
https://www.youtube.com/watch?v=XjoDZ7RtQl0
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17.07.2022 13:54 Відповісти
Ми й тебе, падло, не забудемо, сучий виродок!!
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17.07.2022 06:21 Відповісти
Дерьмака у тюрму
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17.07.2022 06:26 Відповісти
Зеля сам е суцільна помилка (природи)
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17.07.2022 06:36 Відповісти
А може помилкою природи є "мудрий нАрід"??

А ЗЕ! нормальний, просто вище голови не скочиш.
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17.07.2022 07:13 Відповісти
Щоб ти **** здох, стільки зла,горя,
смерті українцям ще ніхто не приносив !
Три роки тому говорили про неможливість подачі води до Криму. Канал вимагав очищення та капітального ремонту. Коли до влади прийшов зелений почали відновлювати, чистити, ремонтувати....
По портам Азовського моря теж саме, і дно углубляли і порти ремонтували ,під'їзні шляки за наші податки, я вже не кажу про велике крадівництво, розмінування....
В Україні цей факт не помічали. Здача півдня готувалась з першого дня влади зеленого
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17.07.2022 07:08 Відповісти
А сам і педалював той розбрат !!! Мудак !!!
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17.07.2022 07:11 Відповісти
Потерпілий від двох жінок Зеленський відкриває проти них кримінальні справи, відкриває справи проти Порошенка і Байдена, закриває опозиційні телеканали .....
То хто вносить розбрат, лицеміре?
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17.07.2022 07:20 Відповісти
особливо, якущо гловна причини розбрату і помилок є ОПа у повному складі
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17.07.2022 07:27 Відповісти
Охриніти....оце ж цинічна наволоч
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17.07.2022 07:35 Відповісти
Це ти кому, ****, кажеш???

Увімкни падлюка прямий, еспресо та п´ятий, для початку.
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17.07.2022 07:39 Відповісти
І все це він казав про себе!
Хоч зрозумів?
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17.07.2022 07:47 Відповісти
Зеленський пам'ятає??? Та він підручник по історії мабуть ніколи до рук не брав, бо якби її вчив, то не було б у його голові "какая разніца", а була б "Україна понад усе"!!!!
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17.07.2022 07:55 Відповісти
Про розбрат нам говорить істота, яка три роки замість того, щоб зміцнювати оборону країни, фанатично боролась з патріотичною опозицією, цькувала Порошенка, саджала у в'язниці бойових генералів та волонтерів!!! Ми все пам'ятаємо, продажне малоросійське кодло, що засіло на Банковій!!
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17.07.2022 07:58 Відповісти
Господи який же ж він цинік!!!
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17.07.2022 08:20 Відповісти
И какие же мы идиоты! Ермак успешно трудиться для организации Майдана перед наступлением российских войск на Днепропетровск.

Майдан не поможет - только быстрый арест участников ООО "Государственный совет обороны" во время очередного заседания.
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17.07.2022 08:42 Відповісти
Майстри розбрату про розбрат.
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17.07.2022 08:35 Відповісти
головна помилка України це ти з дєрьмаком.
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17.07.2022 08:36 Відповісти
циничная, лживая и конченная мразь.
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17.07.2022 08:59 Відповісти
Як на мене,то людина яка хоче спокою та єдності,позбавляється чинників які порушують спокій та єдність.Звільняй єрмака та,причаївшихся,татарова з демченком і ВСЕ,спокій гарантовано.Мало того,підтримка зросте.Бо з цими людьми підуть їх ставленики,типу гетьманцева,колі "оболонського" та ще багато кого.
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17.07.2022 09:05 Відповісти
Странные вы люди, вроде и грамотные...
Зеленский повязан с окружением взятками как кровью в мафии.
Вот его настоящая роль:
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17.07.2022 09:25 Відповісти
Зеленский, ИДИ В ОТСАВКУ!!!!!
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17.07.2022 09:17 Відповісти
Він хіба що піде у відстійку. Хоча вони вже узурпували владу, як яник колись нічим хорошим це не скінчилося.
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17.07.2022 10:39 Відповісти
В результате многолетне-многоходовой комбинации по переходу гетьманской булавы из рук у руки в Украине после Колиивщины, царату и совитов наступила Коломойщина.
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17.07.2022 09:19 Відповісти
Непогано. Все вірно. Але каравану пох((
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17.07.2022 09:24 Відповісти
Я бачу, що його верблюдам локшина подобається.
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17.07.2022 10:28 Відповісти
Зкрізь де відбувалися провали і здача інтересів України ( і УНР), підступні вбивства лідерів і патріотів України задіяний "народ зміїний". Українцям пора ввімкнути мізки. (дівоче прізвище мами пуйла якщо не помиляюся Соломонова-то хто пуйло?) Поправте мене якщо не так.
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17.07.2022 09:40 Відповісти
Цікаво. А скільки коштує негативні коменти проти влади? Чи ви все те коминтуєте від ,,щирого серця,,?
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17.07.2022 09:57 Відповісти
Цікаво, скільки подляк платить за лизання провладних дуп, "позитивним блоХерам"? Чи ви все те коментуєте від "щирого серця"?
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17.07.2022 10:19 Відповісти
Скільки коштували виступи порноакторів (з насмішками над Україною) під час їхніх турне та під час брудної виборчої компанії, яка продовжується навіть зараз, під час гострої фази війни?
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17.07.2022 11:10 Відповісти
ОПУ и Зеленский, сдали юг Украины, сейчас Зеленский создал все условия для Коломойского,что бы тот разворовывал Украину, глядя на брехливую рожу презедента сразу же руки чешуться от чистого сердца написать комментарий, Зеленский ни чем не лучше за Путина, оба уничтожают Украину, только Пу делапт это открыто а Зе надел овечью шкуру и целыми днями патриотические видосики снимапт, лицемер
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17.07.2022 14:05 Відповісти
"ціну помилок і розбрату"?
Це виглядає, як мінімум, цинічно, як плювок в українців.
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17.07.2022 10:15 Відповісти
Так хто ж продовжує розбрат? Хто розпочав розбрат, починаючи з передвиборчої компанії? Стільки дезінформаційного проросійського лайна, дезінформаційних вкидів в соціальні мережі, стільки нереальних обіцянок-цяцянок в Україні, ще не було. Це була якась ворожа інформаційна атака. І це все було також під час війни. Ніхто не ставив вас на місце, закривши вам рота (також не на часі було). Хто, за такий короткий період часу, встиг поміняти свої власні погляди із відверто проросійських (Україна актриса порнофільмів), на, начебто, патріотичні проукраїнські? Можливо, це ви порноактори? "Или ето другое"? Що ж прийдеться повірити, вчергове, у вашу щирість. Іспитом, для вас, стане наша стабільна перемога, а не "перестать стрелять" і "мір в глазах путіна ".
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17.07.2022 10:50 Відповісти
Так, пане Зеленський, добре запам'ятаємо ціну ваших помилок (якщо то справді були помилки, а не свідомі злочинні і діяльність, і бездіяльність.
А ваша шкідницька для України діяльність у студії 95 квартал чого тільки варта!
Вірити щирості ваших слів - це означає себе не поважати!
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17.07.2022 10:58 Відповісти
Шанований Чайка Киів, так від щирого серця! Цинічно виглядая твоя позиція..І пюєш в Украінців ти .Тому що такого БлоХера,як ти мій син захщає в окопі. А до Подоляка чи до інших мжновладців стасунку нема. Є правда стасунок до корів ,молока і гною. Бо живу у селі.А ти БлоХер іси мій хліб, п,єш моє молоко,п,,,,дуєш моє масло ще будеш мене вчити як писати?
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17.07.2022 11:00 Відповісти
Ще один "Донбас" " вас кормит". Під час війни мало хто може дозволити собі масло і молоко. Та у вас його на всіх не вистачить. Київ їсть соєву ковбасу та овочі. Київська Чайка вегетаріанець (їсть зелений бур"ян) .
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17.07.2022 11:19 Відповісти
Як цинічно і нахабно заявляє ця кремлівська шістка.
Ціною помилок, що ускладнили шлях до незалежності для попередніх поколінь завжди були не так московські воші, як українські гниди, - зрадники, які продавали свою Батьківщину ворогові за 30 срібняків.
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17.07.2022 11:41 Відповісти
Зеленский -Иуда
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17.07.2022 13:58 Відповісти
 
 