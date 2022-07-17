Всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до незалежності, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян пам'ятати про високу ціну помилок та розбрату при державному будівництві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Президент зазначив: "Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно і демократично. Конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу й надії, які панували в нашому суспільстві. 32 роки по тому, після восьми років війни на Донбасі, і в 143-й день повномасштабної війни проти росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекової точки зору. Але на той час і цей текст був революційним. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо - юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі.

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Україна вистояла під жорстокими ударами росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами. Ми змогли в час такої війни здобути статус кандидата на вступ у Європейський Союз. Зберегли стійкість державних інституцій. Перебудували енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту. Перенаправили всі логістичні процеси в державі – військові та економічні. А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому.

Ми всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет і незалежність України".

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