Всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до незалежності, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян пам'ятати про високу ціну помилок та розбрату при державному будівництві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.
Президент зазначив: "Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно і демократично. Конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу й надії, які панували в нашому суспільстві. 32 роки по тому, після восьми років війни на Донбасі, і в 143-й день повномасштабної війни проти росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекової точки зору. Але на той час і цей текст був революційним. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо - юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі.
Україна вистояла під жорстокими ударами росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами. Ми змогли в час такої війни здобути статус кандидата на вступ у Європейський Союз. Зберегли стійкість державних інституцій. Перебудували енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту. Перенаправили всі логістичні процеси в державі – військові та економічні. А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому.
Ми всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу, поки стало можливим відновити суверенітет і незалежність України".
Будь ласка, зачекайте...
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Бучівські кати - їм було від 20-25 років по свідченням жертв, вони росли на пропаганді Путіна(((
Зайшла в інстаграм під роликом рілс-там все молоде покоління і всі як один пишуть що для них Зеленський найкращий президент (((( покоління рілс і роликів, повірте їм не цікаво хто розмінував чонгар, чому їх тати пішли на фронті вони розділяють орда і Україна, і рахуючи що в них найкращий президент за всю історію....
Скажу чому страшно, тому що там ніхто з них не думає про причини, тому що покоління виросло без фінансової грамотності та і юридичної також...покоління відосиків...
Один шейх сказав: Я їздив на верблюді, мій син на Бентлі, мій внук не ламборджині, а мій правнук буде їздити на верблюді... Тому що тяжкі часи народжують сильних людей, сильні люди створють хороші часи, хороші часи створють слабких людей(((
То хто в нас керує країною?
За кого в 19му проголосувало стадо баранів? ‼️
їхсебе разомраком.
"Путін хоче заявити про статус-кво: про повністю контрольовані Донецьку та Луганську області, про Південний коридор, який він добиватиме і далі і ставитиме умови щодо мирних переговорів, але з урахуванням їх умов. А ультиматум Путіна такий: або в найближчі півтори - два тижні ми розпочинаємо масштабний наступ на Донецьку область, посилюємо тиск на Харків та на південь, або переговори на наших умовах", - заявив генерал Маломуж.
****, це ж за яке тупе бидло треба маг свій народ.... Хоча звичайно не без підстав....
Красивые фильмы снимают на западе с христианскими ценностями
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями
My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites
https://youtu.be/a4l3vvNYNLA
ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
Завжди наперед.
шлюхах на виллах в Дубаикредитах на відбудову. Впереди зима, че людям делать? Как выживать? Как с работой быть зимой, границы же закрыли. Что будет после победы? Валерьич/Ахметов/Новинский/Фирташ/Пинчук бизнеса, украденные у народа отдадут обратно государству?Может рынок земли отменят, против которого выступали жители Украины? А может зерно сохраните для своих жителей, там как бы поля жгут и урожай будет не очень. Конечно же нет, продадут зерно и землю. Ах да, наше мнение в рот имели и всем ***** на простых людей. Им насрать, как мы тут будем выживать, работать и че у нас будет из еды.
Ну і зрозуміло ж, коли ці розмови про "не можна сіяти розбрат" зазвучали - щойно виразно виплив на поверхню черговий "договорняк" з росією в Стамбулі "про прєкратіть стрєлять" (від приводом "дозволу вивозу зерна з портів" росіянами ), та щойно Конгрес США запропонував звітувати про витрачання коштів американських платників податків.
Мабуть що всі канали в українському медіа просторі опозиційні до українського народу.
Знову одне патякання немаюче нічого спільного з реальністтю.
Джерело:
але чи то його слова - чи він професійно як артист відчитує професійно написаний текст
https://df.news/2022/07/16/upts-mp-na-bukovyni-orhanizuvala-khodu-na-chest-tsaria-rosijskoi-imperii/ УПЦ МП на Буковині організувала ходу на честь царя російської імперії - Духовний Фронт України (df.news)
https://www.youtube.com/watch?v=XjoDZ7RtQl0
А ЗЕ! нормальний, просто вище голови не скочиш.
смерті українцям ще ніхто не приносив !
Три роки тому говорили про неможливість подачі води до Криму. Канал вимагав очищення та капітального ремонту. Коли до влади прийшов зелений почали відновлювати, чистити, ремонтувати....
По портам Азовського моря теж саме, і дно углубляли і порти ремонтували ,під'їзні шляки за наші податки, я вже не кажу про велике крадівництво, розмінування....
В Україні цей факт не помічали. Здача півдня готувалась з першого дня влади зеленого
То хто вносить розбрат, лицеміре?
Увімкни падлюка прямий, еспресо та п´ятий, для початку.
Хоч зрозумів?
Майдан не поможет - только быстрый арест участников ООО "Государственный совет обороны" во время очередного заседания.
Зеленский повязан с окружением взятками как кровью в мафии.
Вот его настоящая роль:
Це виглядає, як мінімум, цинічно, як плювок в українців.
А ваша шкідницька для України діяльність у студії 95 квартал чого тільки варта!
Вірити щирості ваших слів - це означає себе не поважати!
Ціною помилок, що ускладнили шлях до незалежності для попередніх поколінь завжди були не так московські воші, як українські гниди, - зрадники, які продавали свою Батьківщину ворогові за 30 срібняків.