У Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів, - Вілкул

У Криворізькому районі через удари росіян спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив урожай.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час брифінгу

"У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищено вогнем.

Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає", - зазначив він.

Крім того, Вілкул повідомив, що залповим вогнем ворог накривав прикордонні території: райони населених пунктів Нововоронцівка, Оскорівка, Трудолюбівка та інші.

Також росіяни вдарили в районі Потьомкіного – це визволена частина Херсонської області.

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