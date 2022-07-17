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У Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів, - Вілкул

поле,пожежа

У Криворізькому районі через удари росіян спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив урожай.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час брифінгу

"У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищено вогнем.

Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає", - зазначив він. 

 Крім того, Вілкул повідомив, що залповим вогнем ворог накривав прикордонні території: райони населених пунктів Нововоронцівка, Оскорівка, Трудолюбівка та інші.

Також росіяни вдарили в районі Потьомкіного – це визволена частина Херсонської області.

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Автор: 

Вілкул Олександр (329) пожежа (4317) Дніпропетровська область (3704)


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Хто знає, яка там доля нашої пшенички, кацапи нам дозволили вивозити. А то у Кейптауні вже булки нема з чого ліпити.
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17.07.2022 01:28 Відповісти
Саша , даю бесплатный совет , когда ветер будет, в сторону орков запускайте огненные шары ,дёшево и сердито , травите , сжигайте ихние поля . В белых перчатках войну не выиграть . И не благодари
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17.07.2022 08:10 Відповісти
Складається враження,що для влади це фігня.Головне вивезти та розпродати те,що є,а потім,як завжди,будемо сидіти без хліба,офігевшими.
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17.07.2022 08:58 Відповісти
Запустить плуг і розбить на квадрати,хоч якась протидія розповсюдженню вогню.
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17.07.2022 11:32 Відповісти
 
 