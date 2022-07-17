Протягом 16 липня на південному напрямку знищено 36 окупантів, 2 танки, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор", 2 польові склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіцйному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має.

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Протягом попередньої ночі нанесено три ракетних удари.

По Миколаєву - в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний.

Також реактивними системами залпового вогню "Смерч" ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат.

Удар по Одесі ракетою Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1000 кв.м на деревообробному підприємстві. 1 людина отримала незначні поранення.

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Нічний обстріл Нікополя із "Градів" прийшовся на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа.

Під час ще одного нічного обстрілу 152 мм снаряди були спрямовані по Висуньську, пошкоджено дві приватних будівлі. Без людських втрат.

Вдень зафіксовано проліт нашою зоною відповідальності п’яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.

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Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати наші підрозділи на півночі Херсонщини. Успіху не мав.

Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог, завдяки влучності наших підрозділів, втратив ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 рашистів, 2 танків Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", бронхованої та автомобільної техніки, а також 2 польових складів боєприпасів, 2 відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

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У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 вдк, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій".

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