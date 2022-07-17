Окупанти отримали рішучу відсіч та відійшли з втратами біля Верхньокам’янки. Відбито ворожу спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки, - Генштаб ЗСУ
Розпочалася сто сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання.
За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, на Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
"На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
На Слов’янському напрямку здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.
Також зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.
За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.
Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.
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Лев умер. Прибежал Шакал,
Он шкуру с трупа тайно снял,
В нее залез: "Пойдет молва,
Что Небеса послали Льва.
Хотя толпа хитра, лукава,
Но не узнает в мне Шакала,
Ведь я последних года два
Запоминал повадки Льва,
Все по следам его шатался,
Его объедками питался."
Без боя-драки, без войны
Стал Лев-Шакал царем страны.
Но мозг царя терзает мысль:
- Почуять могут Еж иль Рысь,
Иль любопытная лягушка,
Или неведома зверушка,
Что Львины грива, морда, лапы,
Но из-под них - Шакалий запах.
Чтоб не попал к Зверью я в плен,
Создам-ка гвардию Гиен,
Чтоб гнуть в бараний рог народ,
Чтобы ничей нахальный рот
Вдруг из кустов не прорычал,
Что я не Лев, а лишь Шакал!
Собрал Гиен голодных царь
В огромный полк, как было встарь.
Они усердно служат, рьяно,
Их служба радует тирана,
Но вопль Звериный, стон окрест:
Гиенья стража хочет есть!
Сожрали Зебр, Ослов, Коров,
Баранов съели и Котов,
Жираф погиб, и Оцелот,
Вон Муравьеда стая жрет…
Слон взял с собой жену и дочь
И за поребрик скрылся в ночь:
- Обычай знаю я Гиен:
Возьмут семью внезапно в плен
Чтоб нас троих в два дня сожрать -
Гиены стали голодать!
Да, полк гиений отощал -
Зверь или съеден, иль сбежал
И деградирует страна…
Гиенам царь взрычал: "Война!
Платить должны нам мясом дань
Страны соседней Зебры, Лань,
Ослы и Антилопы Гну -
Я объявляю им войну!
Пусть дань заплатит мясом Лис -
Коварный той страны фашист…
Все в бой! Прославите меня -
Война всего лишь на три дня!
Пошли Гиены резво в бой.
Навстречу Зебр шагает строй,
Копытом Зубр о камень бьет,
Заходит с фланга Бегемот,
В тылу вдруг вылезли из ила
Два очень строгих Крокодила…
Потери там и жертвы тут -
К царю гонца Гиены шлют:
- О Лев! Явись, веди нас в бой -
И погребем мы вражий строй.
Всех зебр - на фарш (ведь мы эстеты),
Плоть Бегемота - на котлеты,
Двух Крокодилов на гуляш…
Веди нас в бой, надежа наш!
Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей
Укрылся в бункере-норе,
Там мясо жрет и пьет компот,
С гонцами в полк приказы шлет.
В рядах солдатских слышен стон:
- Да Крыса бункерная он!..
Норою бункер под Кремлем.
Больной Шакал укрылся в нем
(Устал носить он шкуру Льва).
Напишет в день приказа два -
И суши ест да пьет компот,
А где-то там Война идет…
Мораль? Запомни: никогда
(Ведь очень много в том вреда)
Народ, не смей в бреду пустом
Назвать Шакала храбрым Львом!
Откиньте иллюзии. Запад не впишется. Своя жопа в тепле и привычная зона комфота дороже. По некоторым признакам там начинает надоедать тема Украины. Значит и поддержка будет не вечной.