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Новини Війна
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Окупанти, які мали безпосередній вогневий контакт із ЗСУ, шукають можливості уникнути подальшої участі у бойових діях, - Генштаб

рф

Морально-психологічний стан у лавах супротивника залишається на низькому рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

Читайте також: Рашист розповідає мамі про настрої в його підрозділі: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549)


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Топ коментарі
+11
За всі часи свого існування Росія завжди "перемагала" лише армії та країни, набагато слабіші від неї А якщо воювала з рівними собі, то або отримувала поразки, або, якщо і перемагала, то просто за рахунок завалювання противника трупами Все це - за рахунок менталітету "росіян"! Єдине суспільство, у якому культивується зневага до "умников"!!! Колись Бісмарк, отримавши перемогу у війнах, сказав - "Війну виграли німецький вчитель і німецький фельдфебель! Перший навчив думать, а другий прищепив дисципліну!" У росіян нема ні того, ні другого Коротше кажучи, "коллективное бессознательное" Як тільки у кацапів щезає "батіг" над головою, вони перетворюються у натовп, який шарахається з боку в бік в безладних спробах знайти якусь опору, яка їх "кудись" поведе
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17.07.2022 07:49
+10
Зеля и его министры идиоты. Тонна пшеницы уже стоит меньше тонны солярки. Смысл продавать хлеб сейчас да еще просить помощь у турок. Хозяин не стал бы торговать зерном за бесценок, но у нас не президент, а клоун квартальный
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17.07.2022 07:32
+8
Я всегда об этом писал. Тупое быдло выбрало такого как они сами, шута-идиота, а потом еще и большинство ЗЕбанутых в парламент. А в кабмин эта ЗЕбанутая срань в ВР назначили точно таких-же ЗЕбанутых, как они сами.
Только из-за прихоти тупого быдла, выбравшего шута и его коМАНДУ теперь вся Украина умывается кровью.
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17.07.2022 07:40
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Уся надія у них зараз на Зелю ! Коли там вже зернове перемир'я ?
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17.07.2022 07:26 Відповісти
Зеля и его министры идиоты. Тонна пшеницы уже стоит меньше тонны солярки. Смысл продавать хлеб сейчас да еще просить помощь у турок. Хозяин не стал бы торговать зерном за бесценок, но у нас не президент, а клоун квартальный
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17.07.2022 07:32 Відповісти
Я всегда об этом писал. Тупое быдло выбрало такого как они сами, шута-идиота, а потом еще и большинство ЗЕбанутых в парламент. А в кабмин эта ЗЕбанутая срань в ВР назначили точно таких-же ЗЕбанутых, как они сами.
Только из-за прихоти тупого быдла, выбравшего шута и его коМАНДУ теперь вся Украина умывается кровью.
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17.07.2022 07:40 Відповісти
Ну 73% ідіотів це заслужили, а за що страждають 27%?
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17.07.2022 07:51 Відповісти
За те, що у 19-му році не удавили зєбобів
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17.07.2022 07:54 Відповісти
Рашисты ищут возможность. Нашли чем хвастать. А то что большая часть украинцев страдает об обстрелов это ничего? Маня мало интересует как сдохнет условный мвсквич или якутобурят. АЯ зочу чтобы орки также бежали в подвалы в их приграничных ******
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17.07.2022 07:28 Відповісти
Зелень каже не на часі.
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17.07.2022 07:32 Відповісти
Кацапня после прямого контакта с нашими славными ВСУ, жиденько обсирается и быстрее паровоза бежит в свои крысиные норы.
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17.07.2022 07:35 Відповісти
Я так понял , сейчас их можно, просто шапками закидать . Во заливают
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17.07.2022 07:41 Відповісти
За всі часи свого існування Росія завжди "перемагала" лише армії та країни, набагато слабіші від неї А якщо воювала з рівними собі, то або отримувала поразки, або, якщо і перемагала, то просто за рахунок завалювання противника трупами Все це - за рахунок менталітету "росіян"! Єдине суспільство, у якому культивується зневага до "умников"!!! Колись Бісмарк, отримавши перемогу у війнах, сказав - "Війну виграли німецький вчитель і німецький фельдфебель! Перший навчив думать, а другий прищепив дисципліну!" У росіян нема ні того, ні другого Коротше кажучи, "коллективное бессознательное" Як тільки у кацапів щезає "батіг" над головою, вони перетворюються у натовп, який шарахається з боку в бік в безладних спробах знайти якусь опору, яка їх "кудись" поведе
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17.07.2022 07:49 Відповісти
бігали вони завжди, і у першу світову і у другу. Це всепожираюче стадо бабуїнів, навіть від загрози утікають в розтіч, потім знову збираються і атакують. А потім організовують безсмертні полки, ну подабається їхньому царю слово безсмертний. Хоча. Колись було відео як один веселий хлопець повісив у ліфті портрет Путіна і встановив відеокамеру. Це було шо то ! Безсмерттям там і не пахне.
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17.07.2022 08:06 Відповісти
Візьми в руки книгу спогадів Ігнатьєва "Пятьдесят лет в строю" або книгу Мартинова "Из печального опыта русско-японской войны" Обоє - колишні офіцери Генерального штабу російської імператорської армії Там все описано чітко і точно стосовно російсько-японської війни (а у Ігнатьєва - і періоду І Світової А зараз повторюється в ******** російській армії те саме - на століття пізніше Як тільки зникне перевага в техніці і *********** їх армія перетвориться в "стадо"
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17.07.2022 08:52 Відповісти
Морально-психологічний стан у лавах супротивника залишається на низькому рівні.
Джерело:
а хто мені розкаже про Морально-психологічний стан - коли люди призовного стану по усій Україні - боються заходити у багато мість ... слава Богу , що пока ходять та їздять просто по дорогам
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17.07.2022 08:10 Відповісти
Можливо, серед переселенців, які виїхали у західні області таке є. Я ж, особисто, 26 лютого бачив чергу у військоматі, щоб записатися до ТРО. Записали й мене (65 років), сина (18 років) спочатку не хотіли записувати, сказали - як треба буде, подзвонять.
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17.07.2022 08:46 Відповісти
Куля,навіть потрапивши в сраку,завжди активізує навіть залишки мізків.
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17.07.2022 08:10 Відповісти
А коли Генштаб доповість нам про "морально-психологічний стан" у тих кацапів, хто натискає на кнопки запуску ракет?
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17.07.2022 08:26 Відповісти
Ті, хто не мав безпосереднього вогньового контакту з ЗСУ.
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17.07.2022 08:47 Відповісти
Та все там добре з їхнім станом.
Вони воюють і позиції не кидають.
Навіщо давати українцям марні надії?
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17.07.2022 08:49 Відповісти
ерефія стала тоталітарною сектою - це психіатрична проблема. Та ще + ядерна кнопка а це вже світова проблема. Технологічно Україна разом з умовний Заходом в спромозі перемогти. Але західним країнам не вистачає рішучості і не відомо якого ще треба дати підсрачника Заходу щоб ця рішучість з'явилась.
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17.07.2022 14:36 Відповісти
 
 