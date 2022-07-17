Окупанти, які мали безпосередній вогневий контакт із ЗСУ, шукають можливості уникнути подальшої участі у бойових діях, - Генштаб
Морально-психологічний стан у лавах супротивника залишається на низькому рівні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ, особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
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+10 Frol Fedoroff
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Только из-за прихоти тупого быдла, выбравшего шута и его коМАНДУ теперь вся Украина умывается кровью.
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а хто мені розкаже про Морально-психологічний стан - коли люди призовного стану по усій Україні - боються заходити у багато мість ... слава Богу , що пока ходять та їздять просто по дорогам
Вони воюють і позиції не кидають.
Навіщо давати українцям марні надії?