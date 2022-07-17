Внаслідок обстрілів рашистами 16 липня загинули 3 особи на Донеччині, ще 12 дістали поранення, - ОВА
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільне населення.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль