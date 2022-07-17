Внаслідок обстрілів рашистами 16 липня загинули 3 особи на Донеччині, ще 12 дістали поранення, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільне населення.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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