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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів рашистами 16 липня загинули 3 особи на Донеччині, ще 12 дістали поранення, - ОВА

донеччина

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільне населення.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілів рашистами 16 липня загинули 3 особи на Донеччині, ще 12 дістали поранення, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1792) Донецька область (8414) втрати (4394) Кириленко Павло (907)


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