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Новини Війна
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Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

ракета,обстріл

Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.

Кім також проінформував про ситуацію за добу в регіоні.

"Вчора, 16 липня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано обстріли сіл Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень. Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 16 липня, о 12:00 с. Лимани Галицинівської громади зазнало масованого обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Постраждалих немає.

У Баштанському районі 16 липня з 09:30 по 14:30 були обстріли у Широківській громаді. Одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Влучання теж були по сільськогосподарським будівлям, корівникам та поза межами населених пунктів.

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"16 липня, орієнтовно о 18:30 та 19:00 були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також орієнтовно о 19:00, 16 липня, були обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучання були за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає", - зазначає Кім.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Автор: 

Миколаїв (1799) Миколаївська область (2266) обстріл (28378) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+12
Только два вопроса.
1. Где ПВО-ПРО города?
2. Зеленский заявил, что массовые ракетные удары по городам это фейк рашистской пропаганды. Еще кто-то верит этому патологическому брехуну?
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17.07.2022 09:01
+12
Обригстович в медіа тільки бреше, хто закриє рота цьому зеленому непорозумінню. Гунявий нарцис під керівництвом дермака і татарова вводить в оману громадян.
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17.07.2022 09:10
+9
Озвіріли кремлівські терористи і ніякоі управи на них немає !!
Хто- небудь там на росіі , прихлопніть ботоксну крису , адже ваші
військові тут сотнями гинуть 👍🏼
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17.07.2022 08:53
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Озвіріли кремлівські терористи і ніякоі управи на них немає !!
Хто- небудь там на росіі , прихлопніть ботоксну крису , адже ваші
військові тут сотнями гинуть 👍🏼
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17.07.2022 08:53 Відповісти
Вже соцмережі та телебачення більше не просять про закрите небо.Віриться,що нададуть союзники щось,що самі ЗСУ закриють небо.
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17.07.2022 08:55 Відповісти
Только два вопроса.
1. Где ПВО-ПРО города?
2. Зеленский заявил, что массовые ракетные удары по городам это фейк рашистской пропаганды. Еще кто-то верит этому патологическому брехуну?
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17.07.2022 09:01 Відповісти
Где заявил и когда, ссылку на первоисточник.
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17.07.2022 09:14 Відповісти
Вчера

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17.07.2022 09:36 Відповісти
Там не утверждается, что массированный обстрел это фейк российской пропаганды.Тем более что предложением ранее он упоминает самих украинцев. Для такого утверждения эта связка должна быть описана в одном целом предложении.
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17.07.2022 09:54 Відповісти
"Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге в том, что мы говорим и как переживаем это время... Скольких людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине?"

Что они имел ввиду ?
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17.07.2022 10:01 Відповісти
Он имел ввиду заботу друг о друге между украинцами, чтобы они не занимались розповсюджуванням фейков.Потому что одна ракета, пройденная через испорченный таксофон, превращается в массированный ракетный обстрел нескольких городов в один момент.
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17.07.2022 10:19 Відповісти
Другими словами вчера не было обстрела нескольких городов. И все СМИ распускали слухи, особенно про 53 ракеты по жилым кварталам Николаева.
Я правильно понял Вас и Зеленского ?
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17.07.2022 10:26 Відповісти
Обстрелы нескольких городов происходят каждый день уже не один месяц. Что касается "СМИ", при чем тут сми? Зе обращался не к СМИ, а к нариду.
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17.07.2022 14:30 Відповісти
Да, обстреливают каждый день, но лично мне показалось, что вчерашний день выделился.
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17.07.2022 15:39 Відповісти
США поверили фейкам рашистской пропаганды ?!

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17.07.2022 21:27 Відповісти
Обригстович в медіа тільки бреше, хто закриє рота цьому зеленому непорозумінню. Гунявий нарцис під керівництвом дермака і татарова вводить в оману громадян.
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17.07.2022 09:10 Відповісти
Нашій владі дають купу грошей, Банкову, та Раду, ракетами не обстрілюють..., вони спокійно працюють... вони не сидять постійно у підвалах та метро під обстрілами)) не стресують куда їм торопиться...)) це не вони в окопах сидять, в них все добре...
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17.07.2022 09:13 Відповісти
При тому напевно є договорнякі з путіним, червоні лінії у їхній поведінці, які вони суворо дотримуються інакше ракети летіли б не на Миколаїв, а на Банкову і Раду..., виглядає, що вони там в Києві комфортні путіну тому їх не чіпають
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17.07.2022 09:17 Відповісти
По Миколаєву пуляють з РСЗВ, воно набагато більш масованіше, але для РСЗВ треба дистанцію не більше кілька десятків кілометрів.
Мене інше трохи дивує. Чому рашисти майже не стріляють по Запоріжжю, набагато менше ніж по Харкову та Миколаєву?
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17.07.2022 09:42 Відповісти
Потому что заявить на бумаге дальность РСЗО в 90-120 км это одно, а продолжать пополнять боекомплекты для аналоговнета соответствующие писдежу в условиях санкций- это другое.Иначе бы они не пуляли по Днепру ракетами стоимостью в самолёт.Теоретически туда должно добивать из Энергодара РСЗО торнадо-с.
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17.07.2022 10:03 Відповісти
Подивився тільки що на карту, від Камїянського Запорізської области (яке над лінією фронту) до південних околиць Запоріжжя - усього 30 кілометрів, десь так само як від Миколаєва до лінії фронту.
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17.07.2022 10:56 Відповісти
В камьянском и ниже степь и скифские курганы, там прятать торнадо негде, их три-топорами расстреляют на раз, это два тягача и штабная машина, их направили под Херсон, где есть зеленка и подальше от линии фронта, они оттуда николаев обстреливали.
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17.07.2022 15:41 Відповісти
На линию фронта рсзо типа торнадо никто ставить не будет, они из тылов бьют.
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17.07.2022 15:43 Відповісти
... по своїх агентах не стріляють, тому і сидить це оп-отдєлєніє пуйла.
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17.07.2022 09:18 Відповісти
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17.07.2022 16:42 Відповісти
 
 