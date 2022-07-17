Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.

Кім також проінформував про ситуацію за добу в регіоні.

"Вчора, 16 липня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано обстріли сіл Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень. Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 16 липня, о 12:00 с. Лимани Галицинівської громади зазнало масованого обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Постраждалих немає.

У Баштанському районі 16 липня з 09:30 по 14:30 були обстріли у Широківській громаді. Одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Влучання теж були по сільськогосподарським будівлям, корівникам та поза межами населених пунктів.

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"16 липня, орієнтовно о 18:30 та 19:00 були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також орієнтовно о 19:00, 16 липня, були обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучання були за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає", - зазначає Кім.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.