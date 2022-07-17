Ворог завдав ракетного удару по Харкову, обстрілює територію області. Ізюмський напрямок залишається гарячим, - Синєгубов

Цієї ночі російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 3 години ночі в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи.

"Ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих, на щастя, немає", - зазначає Синєгубов.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", - додає він.

Також читайте: Вночі Харків зазнав ракетної атаки РФ, пошкоджено приміщення підприємства, - поліція