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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38,3 тис. осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1684 танки та 3879 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,

танків - 1684 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3879 (+5) од,

артилерійських систем  - 846 (+0) од,

РСЗВ - 248 (+1) од,

засоби ППО  - 110 (+1) од,

літаків - 220 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),

крилаті ракети  - 166 (+4),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,

спеціальна техніка - 68 (+0).

Також читайте: Найбільші втрати у лавах ЗСУ були в травні: гинули до ста воїнів за день. Отримана від партнерів зброя змінила картину, - Резніков. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38,3 тис. осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1684 танки та 3879 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908) знищення (7199) техніка (1824) втрати (4394)


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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 09:46 Відповісти
Мало...
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17.07.2022 09:59 Відповісти
Нажаль, але кількість 200-х кацапів не зупинить. Їх може зупинити тільки тваринний страх, коли вони будуть сидіти в своїх норма і тремтіти та божеволіти від страху і вдень і вночі, бо щомиті до них може прилетіти вітання: "Ми з України!"
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17.07.2022 10:03 Відповісти
Вони вже бояться (Генштаб ЗСУ про це повідомляв), але командирів з держаком від швабри бояться більше. Поки що.
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17.07.2022 10:38 Відповісти
https://ibb.co/mBVkC0D
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17.07.2022 11:49 Відповісти
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes РФ втратила понад 50 тисяч військових убитими у війні з Україною - вважають британські військові
Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що "Вони (влада Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю територію країни на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності".
Радакін уточнив, що це означає десь понад 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були смертельно поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії.
"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО - така Росія є викликом світовому порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого", - підсумував він.
За оцінками західних розвідок, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, і з'явилися дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу особового складу армії РФ.
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17.07.2022 15:04 Відповісти
 
 