Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України - ексначальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби. У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб РФ. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.

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Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Працівники ДБР затримали зрадника. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).







