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Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України - ексначальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби. У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб РФ. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим Кулинича. ФОТО

Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР 01

Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Працівники ДБР затримали зрадника. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).


Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР 02
Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР 03
Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР 04

затримання (4339) СБУ (12801) державна зрада (1684) ДБР (3487)


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Топ коментарі
+57
А самого літінанта не перевіряли на кого він працює?
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17.07.2022 09:53
+51
Як повідомляють https://t.me/Sharpreview/15606 телеграм-канал Олега Шарпа , а також https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/16/7358518/ "УП" і https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekskerivnika-sbu-u-krimu-pidozrjujut-u-derzhavnij-zradi.html "Дзеркало тижня" - правоохоронці затримали за підозрою у державній зраді колишнього начальника СБУ у АР Крим Олега Кулініча. Інформацію упячці підтвердили джерела в Службі безпеки України. Кулінічу оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, статтею 111 (держзрада), що передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Донедавна Кулініч залишався на посаді, і був звільнений президентом України Володимиром Зеленським 2 березня.

З цікавого.
Навчався в академії КГБ (ФСБ). Службу проходив у контррозвідці РФ. З 1989 по 1994 рік, частково при СРСР, частково вже за РФ.
Його вважають близьким до родини Деркачів. Кулініч працював в СБУ під час головування Леоніда Деркача і дослужився при ньому до високих постів.
Ще до призначення на посаду активісти попереджали, що він може співпрацювати із агресором, наголошує активіст Сергій Стерненко. За його словами, саме Кулініч протягував до СБУ Сєргєя Короткіх («Боцмана»), якого пов'язують з роботою на спецслужби Росії та Білорусі, зокрема, справою про вбивство у Києві очільника «Білоруського дому» Віталія Шишова.
Просто "ідеальний" кандидат на стратегічний напрям!
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17.07.2022 10:02
+46
На Єрмака. 😊 А цей мопсик призначений теж Зєлєнскім з подачі того ж Єрмака. І пізниця між ним і літінантом в тому, що літінант-друх дітства найзеленішого, тому він, як і Єрмак піде хіба що разом із Зєлєнскім. Цікаво, скільки там, серед тої зелені є не зрадників? Чи набереться хоч 40 відсотків? 🤔
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17.07.2022 10:10
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а хто назначав цього поца ваня,вова,андрюша?
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17.07.2022 13:58 Відповісти
Ага.... А ещё арестованы полторы тысячи наводчиков ракет на село Малые Большаки
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17.07.2022 14:08 Відповісти
черговий друг баканова
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17.07.2022 14:13 Відповісти
Баканов поставив цю мерзоту, бо йому наказав Ермак. А Ермака поставив Зелененький, бо йому наказав в Оманi Патрушев. Навкруги однi зрадники.
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17.07.2022 15:24 Відповісти
Цього шпіона прив'язати біля банкової і залишити без охорони Хотілося би побачити живучість гниди
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17.07.2022 15:29 Відповісти
Вот ты повелся.... Не думаешь что это "видимость активных действий"?) Что бы папуасы забыли о рмаке здачи Юга, вагнергейт и тд

Клоун ведь еще даже не ответил за продажу земли без референдума, как обещал.
Потому "поезд" будет двигаться быстро и дальше.... Страна-проститутка на лучшее не имеет права притендвоать... Вот так они мыслят по ту сторону "закона"...
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17.07.2022 16:24 Відповісти
Будет "суровый" приговор предателю в виде лишения свободы сроком аж на 6-8 лет.
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17.07.2022 20:05 Відповісти
Так ось, любі друзі, почитав я ваші коменти. Не треба все спрощувати і зводити проблему до 2019 року. Кацапи контролювали сбу з часів Кучми. Деркач-старший, хто з молодих коментаторів не в курсі, був головою сбу.
При лєгітімному представники фсб фізично знаходились на Володимирській. Фактично тоді сбу стала філією фсб.
У 2014 році нічого не змінилось - сбу косонуло від люстрації, від є-декларування. Порох не довів реформу контори до кінця. Ось при Зєлє, під час повномасштабної війни, ці кроти і повилазили. Наумов, Садохін, цей сьогодняшній штемп, скільки їх ще ...
Тільки повний розпуск сбу і створення з нуля нової української служби безпеки на кадровій основі сьогодняшніх офіцерів ЗСУ, що займаються розвідкою і контррозвідкою!
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17.07.2022 17:26 Відповісти
Наумова призначив вже літінант. Наумов обкладав даниною митницю і підприємства. Не виключено що і приторговував держсекретами. Виїхав із україни 23 лютого, затриманий в Сербії з 1 млн. валюти налом. Бригадний генерал, начальник управління внутрішньої безпеки. Все знав про всіх. Після такого провалу Баканову треба було застрелитися, а він продовжує забезпечувати безпеку України. Не на часі?
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17.07.2022 18:39 Відповісти
Самое интересное, что когда в марте это г-но уволили с должности руководителя СБУ Крыма, видимо за участие в сдаче юга, он ОСТАЛСЯ работать в СБУ!
На момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.
"Кулинич занимал должность помощника главы СБУ по особо важным поручениям и влиял на многие процессы в Службе"--КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
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17.07.2022 17:31 Відповісти
Це називається , пі пі пі -єць , так як потрібно прибрати від влади всю зелену шоблу 😠
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17.07.2022 17:49 Відповісти
це називається словами люсі арестовича "про!бали"
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17.07.2022 20:24 Відповісти
То може вже черга дійшла до Баканова? А там дивись і дійде на саму вершину...
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17.07.2022 17:50 Відповісти
не на часі, бо війна. Після перемоги будемо ловити шпигунів.
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17.07.2022 18:40 Відповісти
цікаво а у цьому сбу є хтось , що працює на Україну? замначальника вивозить валюту перед війною - шеф його супроводжує , остальні кришують митницю та стучать - може їх перейменувати в філіал фсб - ой права була Вікторія Спартц - немає довіри до зеленої влади ні в народу - ні в союзників - потрібно разом чистити цю гидоту!
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17.07.2022 17:51 Відповісти
нічого цікавого він не скаже. потримають. потрусять на гроші. потім відпустять. так як і медведчука: теж сидить (ще треба перевірити чи сидить). використали проти пороха. і ніякої інформації про агентурну сітку. сбу це філія фсб. потрібно створити структуру аналогічну ізраїльській службі "Шабак". Причому з нуля.
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17.07.2022 18:40 Відповісти
По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч.

Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керiвну посаду - очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрiшньої безпеки СБУ Наумов.

Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.

Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?

Джон Сміт (с)
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17.07.2022 19:29 Відповісти
ало баканов там фсб тобі медальку вже натерло
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17.07.2022 19:30 Відповісти
Тіло навчається в академії ФСБ, потім працює в контррозвідці ФСБ, після цих досягнень,
Зеленський призначає його головою СБУ в АР Крим.

Здавалося б що може піти не так, блд ?😠
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17.07.2022 19:34 Відповісти
"дуже близька Єрмаку жінка, кохання всього його життя, є громадянкою РФ(і тут нема нічого особливого - в ОПі це тренд),
її ім'я - Зоя Пономарьова,- повідомляє Олег Лемішко🙂
Все, що мені вдалося накопати на неї в інтернеті, це стаття О.Навального від 13.01.2015р,⤵️
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17.07.2022 19:59 Відповісти
Не СБУ...а якась кротова нора.
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17.07.2022 20:32 Відповісти
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17.07.2022 20:33 Відповісти
Те що серед СБУ зрадник, то це не новина, а буденність. Цю мерзту в СБУ чистити не перечистити бо вся ця служба довгі роки була націлена на здобуття грошей, ще раз грошей і солодкого життя для її співробітників. Якщо хтось там і дбав про державні інтереси, то це скоріше виключення з правил ніж норма.
А новиною для мене в цьому повідомленні є те, що незважаючи на те, що вже 8 років як Україна втратила Крим, а при цьому управління по Криму існувало. Дивний факт як для мене. Виникає питання: чим вони там займалися? Особливо якщо там керував російський агент. Виходить що вся ця штучна структура потрібна була щоб зливати інфу ворогу?
І ще питання: Як там Ваня Баканов - друг і соратник нашого боневтіка, йому і на цей раз все зійде з рук?
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17.07.2022 21:10 Відповісти
На посаду очільника кримського управління спецслужби він потрапив лише 21 жовтня 2020 року. Був призначений указом Зеленського. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.

Народився Кулініч в 1969 році в місті Сміла на Черкащині. В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.

На початку 2000-х він працював заступником державного секретаря міністерства палива і енергетики. На цю посаду його призначив президент Леонід Кучма.

Згодом в 2008-2009 роках Кулініч очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішній прем'єр Юлія Тимошенко.

За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.
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17.07.2022 21:16 Відповісти
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