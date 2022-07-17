Затримано співробітника СБУ Кулініча, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника України - ексначальника управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, який працював на спецслужби РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.
"До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби. У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб РФ. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.
Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - йдеться у повідомленні.
Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.
Працівники ДБР затримали зрадника. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
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Клоун ведь еще даже не ответил за продажу земли без референдума, как обещал.
Потому "поезд" будет двигаться быстро и дальше.... Страна-проститутка на лучшее не имеет права притендвоать... Вот так они мыслят по ту сторону "закона"...
При лєгітімному представники фсб фізично знаходились на Володимирській. Фактично тоді сбу стала філією фсб.
У 2014 році нічого не змінилось - сбу косонуло від люстрації, від є-декларування. Порох не довів реформу контори до кінця. Ось при Зєлє, під час повномасштабної війни, ці кроти і повилазили. Наумов, Садохін, цей сьогодняшній штемп, скільки їх ще ...
Тільки повний розпуск сбу і створення з нуля нової української служби безпеки на кадровій основі сьогодняшніх офіцерів ЗСУ, що займаються розвідкою і контррозвідкою!
На момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.
"Кулинич занимал должность помощника главы СБУ по особо важным поручениям и влиял на многие процессы в Службе"--КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч.
Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керiвну посаду - очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрiшньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Джон Сміт (с)
Зеленський призначає його головою СБУ в АР Крим.
Здавалося б що може піти не так, блд ?😠
її ім'я - Зоя Пономарьова,- повідомляє Олег Лемішко🙂
Все, що мені вдалося накопати на неї в інтернеті, це стаття О.Навального від 13.01.2015р,⤵️
А новиною для мене в цьому повідомленні є те, що незважаючи на те, що вже 8 років як Україна втратила Крим, а при цьому управління по Криму існувало. Дивний факт як для мене. Виникає питання: чим вони там займалися? Особливо якщо там керував російський агент. Виходить що вся ця штучна структура потрібна була щоб зливати інфу ворогу?
І ще питання: Як там Ваня Баканов - друг і соратник нашого боневтіка, йому і на цей раз все зійде з рук?
Народився Кулініч в 1969 році в місті Сміла на Черкащині. В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.
На початку 2000-х він працював заступником державного секретаря міністерства палива і енергетики. На цю посаду його призначив президент Леонід Кучма.
Згодом в 2008-2009 роках Кулініч очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішній прем'єр Юлія Тимошенко.
За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.