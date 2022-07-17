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Залишки складу боєприпасів ЗС РФ в Алчевську після удару українського HIMARS. ВIДЕО

В мережі опублікували відео знищених складів російських боєприпасів в окупованому Алчевську. Увага присутня ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, склад рашистських боєприпасів в окупованому Алчевську був атакований вночі 10 липня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали ударів по окупантах із РСЗВ в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Автор: 

Алчевськ (44) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+44
Може Однак там ясно видно - снаряди в основному - гаубичні 122 мм Вони в укладках зберігаються у неспорядженому вигляді - окремо снаряд і окремо - підривач Замість нього в головній частині вкручено пластмасову заглушку Коли почалася пожежа, то підривачі детонували не у снарядах, а окремо від них - тому не ініціювали вибух тротилу в снаряді Порох у гільзі - не "бризантна" речовина Він не вибухає, а просто "швидко горить" даючи проплавлення гільзи чи відкидання снаряду на деяку відстань Горіння пороху різко підвищило температуру у штабелях Температура на пожежі привела до переходу тротилу в рідкий стан, а заглушки розплавилися Тротил витік і згорів Саме тому така купа цілих пустих "стаканів" снарядів лежить!
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17.07.2022 10:15
+35
І все це могло полетіти на голови наших Воїнів.
Ця "селітра" показує які жорстокі бої на Донбасі
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17.07.2022 10:15
+34
Селитра и гуманитарка
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17.07.2022 10:00
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Селитра и гуманитарка
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17.07.2022 10:00 Відповісти
Яка країна така й гуманітарка.
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17.07.2022 10:10 Відповісти
Сборщики металлолома пускают слюни
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17.07.2022 10:01 Відповісти
металлолом по 2 грн...не имеет смысла.
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17.07.2022 10:32 Відповісти
Сборщик металлолома ни одного слова без матерного не сказал.хуле элита даунбасса
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17.07.2022 16:30 Відповісти
сколько же снарядов много...
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17.07.2022 10:01 Відповісти
І все це могло полетіти на голови наших Воїнів.
Ця "селітра" показує які жорстокі бої на Донбасі
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17.07.2022 10:15 Відповісти
та ні- це бавовна
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17.07.2022 15:06 Відповісти
Путінське ВПК в 3 смєни паше а якийсь бандера все пересрав !
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17.07.2022 10:02 Відповісти
В рашки ще 2 млн. тон. ***********
(не штук, а саме тон !!!!)

То ж нищення складів гарно, але треба вибивати особовий склад та а звільняти територію
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17.07.2022 10:18 Відповісти
Чого тоді на дивані а не в Генштабі?
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17.07.2022 10:21 Відповісти
В генштабе все места заняты
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17.07.2022 16:32 Відповісти
очень умно ходить по такому полю))
любой из этих целых снарядов может бамбануть
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17.07.2022 10:03 Відповісти
у всех рашистов однозначно премия Дарвина, включая население, их мозг не допирает последствий для страны террориста 🧛‍♂️
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17.07.2022 10:05 Відповісти
Може Однак там ясно видно - снаряди в основному - гаубичні 122 мм Вони в укладках зберігаються у неспорядженому вигляді - окремо снаряд і окремо - підривач Замість нього в головній частині вкручено пластмасову заглушку Коли почалася пожежа, то підривачі детонували не у снарядах, а окремо від них - тому не ініціювали вибух тротилу в снаряді Порох у гільзі - не "бризантна" речовина Він не вибухає, а просто "швидко горить" даючи проплавлення гільзи чи відкидання снаряду на деяку відстань Горіння пороху різко підвищило температуру у штабелях Температура на пожежі привела до переходу тротилу в рідкий стан, а заглушки розплавилися Тротил витік і згорів Саме тому така купа цілих пустих "стаканів" снарядів лежить!
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17.07.2022 10:15 Відповісти
дякую за пояснення
но там же куча разных снарядов было
мало ли что там еще лежит))
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17.07.2022 12:49 Відповісти
Будь ласка! А я за всі й не пишу Але уточнюю - склади снарядів частіше робляться під конкретні військові частини, які озброєні конкретними типами озброєння Якщо склади дивізійні (мотострілецької чи танкової) - то там буде "асорті" - можуть складувать снаряди для танків, гаубиць та протитанкової артилерії (і для дивізіону реактивної артилерії і мінометного у тому числі) Однак я не бачив ні снарядів "Градів", ні мін Значить це був склад для окремого гаубичного полку
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17.07.2022 13:10 Відповісти
Гради полетіли "на встречу грозе". В орків, судячи з відео детонації, всі склади є ракетно-артилерійськими. Там ще і укупорка деревяна. А убачаючи що жодних елементів бетонних конструкцій не спостерігається, детонація таки була славною. А це були місцеві металісти,гільзи з кольорового металу і все таке.
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17.07.2022 17:53 Відповісти
Ого, большой калибр селитры с гуманитаркой
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17.07.2022 10:05 Відповісти
Картинка вражає !
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17.07.2022 10:06 Відповісти
Я вище "реал" розписав - з точки зору криміналіста
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17.07.2022 10:16 Відповісти
Купила мама «Стугну» - кацап вже без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «Хаймарса» - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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17.07.2022 10:18 Відповісти
Когда загорятся склады в членососсии?
Вот бы феерверк был...
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17.07.2022 11:09 Відповісти
Лавров: Ми тепер так селітру фасуєм - в гільзи з під снарядів.
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17.07.2022 11:49 Відповісти
Кацапы - селитеры!
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17.07.2022 12:58 Відповісти
мирные города (с)
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17.07.2022 14:29 Відповісти
Я би при виді такої "красоти" - теж би не стримався !!!
Та поставив коментарі на "чисто русском язике" )
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17.07.2022 14:46 Відповісти
Зерно пшеницы и другие масляничные и злаковые провисают от металлолома остающегося от руских фашистов. Пора начинать переговоры о коридорах для вывоза за хорошие деньги.
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17.07.2022 17:03 Відповісти
Красіва картина але жаль нашу землю Українську.
Краще б ці склади взривалися десь на паРащі
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17.07.2022 18:29 Відповісти
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.

Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)

2.

В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.

Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.

Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.

3.

В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.

4.

В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.

Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.

5.

Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.

---------

Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.

П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.

Джон Сміт
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17.07.2022 20:02 Відповісти
Well done!!!!!
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17.07.2022 20:22 Відповісти
 
 