Залишки складу боєприпасів ЗС РФ в Алчевську після удару українського HIMARS. ВIДЕО
В мережі опублікували відео знищених складів російських боєприпасів в окупованому Алчевську. Увага присутня ненормативна лексика!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, склад рашистських боєприпасів в окупованому Алчевську був атакований вночі 10 липня.
Топ коментарі
+44 Яр Холодний
показати весь коментар17.07.2022 10:15
+35 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.07.2022 10:15
+34 Dmitry Dimas
показати весь коментар17.07.2022 10:00
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Ця "селітра" показує які жорстокі бої на Донбасі
(не штук, а саме тон !!!!)
То ж нищення складів гарно, але треба вибивати особовий склад та а звільняти територію
любой из этих целых снарядов может бамбануть
но там же куча разных снарядов было
мало ли что там еще лежит))
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Купила мама «Хаймарса» - кацап без голови.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Вот бы феерверк был...
Та поставив коментарі на "чисто русском язике" )
Краще б ці склади взривалися десь на паРащі
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
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Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.
П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.
Джон Сміт