Залишки складу боєприпасів ЗС РФ в Алчевську після удару українського HIMARS. ВIДЕО

В мережі опублікували відео знищених складів російських боєприпасів в окупованому Алчевську. Увага присутня ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, склад рашистських боєприпасів в окупованому Алчевську був атакований вночі 10 липня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали ударів по окупантах із РСЗВ в окупованому Алчевську. ВIДЕО