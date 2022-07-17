Рашисти обстріляли Шосткинський район з крупнокаліберної зброї, кулеметів та мінометів, - Сумська ОВА

Російські окупаційні війська зранку 17 липня завдали ударів по Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - йдеться у повідомленні.

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Втрат та руйнувань попередньо немає.