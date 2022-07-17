Рашисти обстріляли Шосткинський район з крупнокаліберної зброї, кулеметів та мінометів, - Сумська ОВА
Російські окупаційні війська зранку 17 липня завдали ударів по Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - йдеться у повідомленні.
Втрат та руйнувань попередньо немає.
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Сергей Решетников #514174
показати весь коментар17.07.2022 12:09 Відповісти Мені подобається 1
александр р #346414
показати весь коментар17.07.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 0
александр р #346414
показати весь коментар17.07.2022 13:37 Відповісти Мені подобається 0
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