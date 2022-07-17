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Рашисти обстріляли Шосткинський район з крупнокаліберної зброї, кулеметів та мінометів, - Сумська ОВА

сумщина

Російські окупаційні війська зранку 17 липня завдали ударів по Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 16 липня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, - ОВА

Втрат та руйнувань попередньо немає.

армія рф (17309) обстріл (28378) Сумська область (3651) Живицький Дмитро (466)


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Мы в ответ не стреляем, потому что враг может напасть. И начнётся война.
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17.07.2022 12:09 Відповісти
А получили бы пару тройку раз ответку с процентами и в следующий раз уже опасались бы
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17.07.2022 13:39 Відповісти
И?"Огня не открывать на провокации не поддаваться"© Чтоб не напали?Чтобы случайно "мирного" не зацепить?Терпильская политика жертвы-чтоб хуже не было ? А куда хуже?Или чтоб кое кто срущий в чемодан не терял ботоксное "лицо"?
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17.07.2022 13:37 Відповісти
 
 