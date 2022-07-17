ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, штаб та казарми в Лазурному на Херсонщині, - Хлань

Збройні сили України знищили ворожий склад боєприпасів, штаб та казарми, які окупанти облаштували у санаторії "Чайка" в Лазурному на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. В Лазурному, на березі моря, в санаторії "Чайка" росіяни облаштували собі і склад боєприпасів, і штаб, і казарми. Цієї ночі всього цього не стало, бо ЗСУ потрапили точно в ціль. Місцеві кажуть, що дуже гарно горіло і довго детонувало", - зазначив він.

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