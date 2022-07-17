МЗС у роковини збиття MH17: Ретельний судовий процес має тривати. Винних слід притягнути до відповідальності
Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися відповідальності за збиття рейсу MH17.
Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з восьмими роковинами збиття малайзійського літака MH17, інформує Цензор.НЕТ.
МЗС нагадує, що у цей день ми відзначаємо восьмі роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.
"Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.
"Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їхніх членів сімей", - зауважили в МЗС.
"Ми вкотре висловлюємо наші глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17. Триваюче вторгнення Росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Незважаючи на те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився", - резюмується у заяві.
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Не притягли до відповідальеості орків за МН17 - отримали війну на континенті. А )(уйло тоді реально злякався - одразу зателефонував Обамі, казав, що сталася помилка.
Так, саме тупо віддав, а не обміняв - уміння ЗЕшної команди називати зло добром та казати на чорне біле вже стало відоме всім!
Рівно 8 років тому, в цей день, здавалося, що межі досягнуто. 298 безневинних душ стали жертвами безмежного зла путінського режиму. В небі над Донбасом російська ракета, випущена з російської установки «Бук», та повернута на російську територію стала демонстрацією того, що путінська росія не зупинитися ні перед чим в своїх загарбницьких планах.
Терористична сутність Кремля розкрила себе на весь світ. І для України цього було достатньо. Однак, не для всіх у світі. Не для тих, хто намагався загравати зі злочинцем, якого судити мало.
А потім було 24 лютого. Були Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Краматорськ, Кременчук, Буча, Маріуполь, Вінниця. І багато інших міст і містечок по всій Україні, які зазнали і продовжують зазнавати російських ракетних обстрілів. Оплакувати багато безневинних жертв кривавої путінської агресії.
Непокаране зло повертається. І меж воно не знає. А отже, наша спільна місія - зупинити його сьогодні, в Україні, перемогти і довести справу до міжнародного трибуналу для путіна і його злочинного оточення. Всі винні за загибель безневинних душ, забраних російською агресією, мають предстати перед судом світової спільноти і отримати покарання. Так і буде.
МН17. Ми пам'ятаємо.
https://t.me/PresidentPoroshenko/3693 Петро Порошенко, телеграм
Тепер усі, в тому числі і в ЄС, розуміють, що здійснення правосуддя відносно винуватців у загибелі МН17 матиме шанс лише після повної поразки рашистських військ в боях на території України.
Хоча ці події восьмирічної давнини мають й інший зміст:
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє. Підготувати нашу Державу до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу ворога - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти всі їх прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.