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14 осіб дістали поранення, одна жінка загинула внаслідок обстрілу Покровська військами РФ, - міськрада

обстріл,покровськ

У Покровську Донецької області після ракетного обстрілу 14 поранених, одна загибла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступник міського голови Покровська Маргарита Ідрісова.

За її словами, після ракетного обстрілу є 14 поранених середньої та легкої тяжкості, які надійшли до Покровської клінічної лікарні. Їм була надана допомога. Також вона додала, що є одна цивільна загибла – жінка 1987 року народження.

"Що стосується руйнувань, то близько 30 будинків пошкоджені. Пошкодження різноманітні: вилетіли вікна, зруйновані дахи будинків і навіть стіни повалені", - зазначила вона.

Ідрісова також наголосила, що завдяки Збройним Силам України зараз жителі регіону поки можуть виїхати евакуаційним поїздом з Покровська. Поїзд курсує щодня і вивозить людей з усіх громад Донецької області.

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Автор: 

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Мої написали,що сирени цілодобово,страшно, бояться їхати по справах,сидять,як на пороховій бочці, АЛЕ ПУТІН ЇХ НЕ ЗАЛЯКАЄ. Бо вони знають,що несе рашизм. Бережіть себе
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17.07.2022 10:43 Відповісти
А у нас сирени не цілодобово, а десь кілька разів на добу. Вночі - це обов'язково. Цілодобово сирени на Донеччині, саме там, де кричали «Пуцін ввєді». То виходить, що це «ваші» - сєпари, а ви мене у цьому звинувачували. Проецирувати свою провину на інших, маючи рильце у пушку - це якось не комільфо.
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17.07.2022 11:19 Відповісти
Це ***** так захищає рускіх від біндерафцев. Його кликали і він прийшов.
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17.07.2022 11:24 Відповісти
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17.07.2022 12:23 Відповісти
 
 