14 осіб дістали поранення, одна жінка загинула внаслідок обстрілу Покровська військами РФ, - міськрада

У Покровську Донецької області після ракетного обстрілу 14 поранених, одна загибла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступник міського голови Покровська Маргарита Ідрісова.

За її словами, після ракетного обстрілу є 14 поранених середньої та легкої тяжкості, які надійшли до Покровської клінічної лікарні. Їм була надана допомога. Також вона додала, що є одна цивільна загибла – жінка 1987 року народження.

"Що стосується руйнувань, то близько 30 будинків пошкоджені. Пошкодження різноманітні: вилетіли вікна, зруйновані дахи будинків і навіть стіни повалені", - зазначила вона.

Ідрісова також наголосила, що завдяки Збройним Силам України зараз жителі регіону поки можуть виїхати евакуаційним поїздом з Покровська. Поїзд курсує щодня і вивозить людей з усіх громад Донецької області.

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