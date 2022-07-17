Український транспортний літак Ан-12, який розбився у Греції, перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш, - речник МЗС Ніколенко
Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш.
Цей факт підтвердив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.
"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння", - зазначив Ніколенко.
Топ коментарі
+57 Paul Foxen
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+46 Odessa_1232
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Причому навіть з Галичини їздили нафтовики, через Білорусь - це спеціально для тих упоротих хто вважає що малороси є тільки на сході
Ти шо порівнюєш іорданських терористів з воїнами ЗСУ?
Такого гамна, як ви, ольгінські боти, тут багато, які швидко прибігають на гарячі теми та з криком: «ДА БУДЕТ СРАЧ!» - починають працювати через матюки та образи дописувачів.
по дестабілізаціі Бангладеш...
єрмаку догана що незабеспечів
виконання завдання..
легкозаймисті рідини ( ті самі фарби ) вважаються небезпечним вантажем при перевезенні авіаційним транспортом
до речі літак став "українським" зовсім нещодавно
UR-CIC Meridian Aviation 2022-02
EW-435TI Grodno Aviakompania 2014-12-12
UP-AN212 ATMA 2008-07
UN-11019 ATMA2007-09
LZ-VEB Vega Air1998-12-08
4K-12999 Unknown1994-12-16
RA-12999 Ural Airlines1993-03
CCCP-12999 Balkan Bulgarian Airlines1990-10
CCCP-12999 Aeroflot1971-02-15
якщо цікаво - то попередній експлуатант був белоруський
Почему договор аренды не разорван и самолет не возит боеприпасы и оружие для Украины?
Нужно задать вопрос Виктории Смартц?
Груз был военный - продукция сербской оборонной промышленности. И вполне может направлена через Иорданию и Сирию на Донбасс. И понятно что для ВСУ.
И затычка Николенко из зеленодрысного МЗС тут как тут - отстирывает усратые Ермаком президентские штаны...
1 Наш самолет вез нам боеприпасы. Крушение в результате терракта. Херово.
1 Наш самолет вез кацапские боеприпасы, возможно окольными путями в нароссию. Очень херово.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143345/
з Сербії до Бангладеш 11, 5
Якого хєра вони там робили та що возили. На терорашу працювали?