Український транспортний літак Ан-12, який розбився у Греції, перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш, - речник МЗС Ніколенко

Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш.

Цей факт підтвердив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння", - зазначив Ніколенко.

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