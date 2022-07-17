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Український транспортний літак Ан-12, який розбився у Греції, перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш, - речник МЗС Ніколенко

вибух,літак,греція

Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш.

Цей факт підтвердив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння", - зазначив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український транспортний літак розбився у Греції. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1097) Греція (599) МЗС (4119) літак (2900) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+57
Україньский літак - з українцями, в ***********, везуть щось військове, до Бангладеш, через Грецію... коли в Україні війна... З ***********? WAAAAAT
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17.07.2022 10:57
+46
Это у зебилов нужно спросить, они уже два часа мне пытались в телеге доказать что самолёт греческий был и вез он конфеты Рошен
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17.07.2022 10:58
+41
А ещё очень удивительно что все Зе СМИ воды в рот набрали, наверное ещё методички не получили
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17.07.2022 10:59
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Україньский літак - з українцями, в ***********, везуть щось військове, до Бангладеш, через Грецію... коли в Україні війна... З ***********? WAAAAAT
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17.07.2022 10:57 Відповісти
Это у зебилов нужно спросить, они уже два часа мне пытались в телеге доказать что самолёт греческий был и вез он конфеты Рошен
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17.07.2022 10:58 Відповісти
А ты, судя по настрою - типичный ********/ титушка..
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17.07.2022 11:49 Відповісти
А ещё очень удивительно что все Зе СМИ воды в рот набрали, наверное ещё методички не получили
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17.07.2022 10:59 Відповісти
Щось натягує на шкандаль...
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17.07.2022 11:02 Відповісти
Замнут скорее всего, но резонанс останется, в любом случаи Украине от этого ничего хорошего не будет
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17.07.2022 11:13 Відповісти
ЗЕ ЗМІ створені для вихваляння бубачки, а тут такий конфуз.
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17.07.2022 11:04 Відповісти
Шестерка, чтоль?
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17.07.2022 11:50 Відповісти
Що вас дивує? Після 2014 року багато "українців" ще їздили в рашку на стройку і північ на заробітки.
Причому навіть з Галичини їздили нафтовики, через Білорусь - це спеціально для тих упоротих хто вважає що малороси є тільки на сході
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17.07.2022 11:04 Відповісти
москалі гроші великі платили і мовного бар'єру нема. А на зарубіжні нафтові промисли без кваліфікації ( у них же підтверженої) не беруть. Куди нафтовику податися, окрім як до рашки. бо не наш уряд абсолютно не розвивав власну добичу
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17.07.2022 12:21 Відповісти
Paul Foxen. гроші не пахнуть, вони не тіли Україну продадуть, а й рідну маму.
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17.07.2022 11:47 Відповісти
"ВІ НІПАНІМАЄТЄ, ЄТО ДРУГОЄ!!1"
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17.07.2022 15:41 Відповісти
О, Горбатько з ланцюга зірвався!

Ти шо порівнюєш іорданських терористів з воїнами ЗСУ?

Такого гамна, як ви, ольгінські боти, тут багато, які швидко прибігають на гарячі теми та з криком: «ДА БУДЕТ СРАЧ!» - починають працювати через матюки та образи дописувачів.
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17.07.2022 20:14 Відповісти
Боооже! Яке кончене!
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17.07.2022 21:42 Відповісти
Бк від HIMAR...
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17.07.2022 11:03 Відповісти
Та не VxZ, а ZK - zов кабдзона.....
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17.07.2022 11:07 Відповісти
тепер у патрушева зірветься операція
по дестабілізаціі Бангладеш...
єрмаку догана що незабеспечів
виконання завдання..
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17.07.2022 11:04 Відповісти
літак належав мальдівській авіакомпанії Меридіан і зареєстрований як український тільки півроку тому - напевно спеціально для якихось нечистих справ
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17.07.2022 12:46 Відповісти
Так что здесь намек на мальдивского барьігу?
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17.07.2022 15:44 Відповісти
..де ти ..дурновате..це знайшло! Цей літак купений українською компанією Меридіан у Казахстані. І ніколи не належав Мальті.
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18.07.2022 18:56 Відповісти
небезпечний вантаж -це не обов'язково щось військове
легкозаймисті рідини ( ті самі фарби ) вважаються небезпечним вантажем при перевезенні авіаційним транспортом
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17.07.2022 11:04 Відповісти
Це як "хлопок".
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17.07.2022 11:12 Відповісти
І знову сьогоднішня дата реєстрації - опешний бот?
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17.07.2022 11:13 Відповісти
ніт , просто співчуваючий українській авіації
до речі літак став "українським" зовсім нещодавно
UR-CIC Meridian Aviation 2022-02
EW-435TI Grodno Aviakompania 2014-12-12
UP-AN212 ATMA 2008-07
UN-11019 ATMA2007-09
LZ-VEB Vega Air1998-12-08
4K-12999 Unknown1994-12-16
RA-12999 Ural Airlines1993-03
CCCP-12999 Balkan Bulgarian Airlines1990-10
CCCP-12999 Aeroflot1971-02-15
якщо цікаво - то попередній експлуатант був белоруський
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17.07.2022 11:22 Відповісти
В яким боком ці найманці на комерційному недержавному літаку до України? На жаль деякі орки мають українське громадянство. Ну і що?
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17.07.2022 11:05 Відповісти
Дивує, що це одоробло Ан-12 ще досі літав. Але якось не дивує, що віз щось віцськове. І це не те, на що натякала Спартц? Не буває диму без вогню
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17.07.2022 11:11 Відповісти
Хрень какая-то. При отказе одного двигателя из четырех Ан-12 спокойно может сесть на ближайшем аэродроме.
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17.07.2022 11:11 Відповісти
Может но при пожаре сложно а на видео он горел
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17.07.2022 11:14 Відповісти
Двигун не просто відмовив, він горів. Є відео. Скоріш за усе, літак був перевантажений - щось треба було терміново і у великій кількості кудись перекинути. Ну, перекинули
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17.07.2022 11:15 Відповісти
А партизани американськи чи ізраїльський не могли попрацювати? Що серби (читай орки) могли вести арабам?
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17.07.2022 11:31 Відповісти
Там була серйозна пожежа двигуна із розповсюдженням на елементи конструкції літака та відмовою системи керування
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17.07.2022 11:18 Відповісти
А как украинский военно-транспортный самолет до сих пор в аренде у барыги из Вишневого?
Почему договор аренды не разорван и самолет не возит боеприпасы и оружие для Украины?
Нужно задать вопрос Виктории Смартц?
Груз был военный - продукция сербской оборонной промышленности. И вполне может направлена через Иорданию и Сирию на Донбасс. И понятно что для ВСУ.
И затычка Николенко из зеленодрысного МЗС тут как тут - отстирывает усратые Ермаком президентские штаны...
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17.07.2022 11:12 Відповісти
ще півроку тому цей 50-річний драндулєт був бульбашський, а ще раніше кацапський
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17.07.2022 12:30 Відповісти
Всего две версии.
1 Наш самолет вез нам боеприпасы. Крушение в результате терракта. Херово.
1 Наш самолет вез кацапские боеприпасы, возможно окольными путями в нароссию. Очень херово.
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17.07.2022 11:13 Відповісти
Наш самолёт вез кацапские припасы иорданских террористам. Эта версия более правдоподобна
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17.07.2022 11:16 Відповісти
Возможно. Тоже нехорошо.
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17.07.2022 11:19 Відповісти
Він "наш" тільки по його власнику - українській приватній компанії Виконував комерційний рейс не в інтересах нашої держави "Яким боком" він до держави України?
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17.07.2022 11:43 Відповісти
У Іорданії немає терористів,там королівство.
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17.07.2022 12:06 Відповісти
2
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17.07.2022 11:16 Відповісти
Судячи по тому, кудою він летів, то перша версія відпадає...
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17.07.2022 11:17 Відповісти
Нам, **********, із сербії? Моше, не смішіть мої тапки
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17.07.2022 11:18 Відповісти
Все мжливо. Гроші можуть зробити сербів політично нерозбірливими.
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17.07.2022 11:22 Відповісти
Там не було нашого літака. Кива и царьов також мають українське громадянство...
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17.07.2022 11:33 Відповісти
наврятли теракт,скорее всего литак был дряхлый и заюзанный,вот и загорелся движок.А вот маршрут странный-сербия,иордания,бангладешь-кто то подпёздывает однозначно
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17.07.2022 13:42 Відповісти
Ну якщо віз щось для ворога добре що впав, якщо віз щось для нас то як в цьому переліку оп нилися такі країни ?
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17.07.2022 11:18 Відповісти
Якщо закупляли в цих країнах номенклатуру радянського озброєння/БК для ЗСУ. Десь так. По аналогії до того, як закупляли через різні схеми клістрони для українських ППО на росії
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17.07.2022 16:32 Відповісти
по любому, из этой аварии можно предположить, что параша использует бангладеш для обхода не только санкций, но и поставок себе боеприпасов из сербии. допустим тех же 122 мм снарядов.
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17.07.2022 11:19 Відповісти
Ага ,чисто випадково "відмова двигуна" українського літака в день збиття MH17. А з кацапської сербії зброю могли везти тільки пособникам куйла, або і самим свинособакам потім з Йорданії. А потім підірвали щоб показати ,що Україна перевозе якусь незрозумілу зброю ,незрозуміло кому. Одне з двох, але ні один варіант не дає відповіді якого буя наші літалі роблять в *********** яка кориться куйлу?
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17.07.2022 11:23 Відповісти
те що цей мотлох хитрожопі кацапи півроку тому переєстрували в Україні ще не значить, що літак український
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17.07.2022 12:33 Відповісти
нельзя исключать провокации российских спецслужб, когда напр. на подставную фирму заказывается транспортировка чего либо с одной страны в другую, но именно украинским самолетом, а потом на борту что то взрывается....
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17.07.2022 11:28 Відповісти
Це вжє третя робоча версія.
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17.07.2022 11:30 Відповісти
Схоже на попередження "не ходітє, дєті, в Сєрбію гулять".
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17.07.2022 11:32 Відповісти
А нельзя ли отчитаться, что этот "коммерческий" самолет с украинским экипажем возил ранее? Явно не гуманитарную помощь в Бангладеш.
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17.07.2022 11:41 Відповісти
Сербы воюют на стороне рашистов а мы их обслуживаем и еше кричим что Германия не хочет отказаться от росийкого газа
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17.07.2022 11:53 Відповісти
Германия настолько не хочет запускать АЭС что присела на сибирский газ.
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17.07.2022 12:16 Відповісти
Летать в Сербию, все равно что летать в россию. Однозначно теракт.
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17.07.2022 12:04 Відповісти
дякую БОЖЕ що мочканув цих підарів. які працювали на сербів союзників рашки.
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17.07.2022 12:18 Відповісти
Перед польотом літаки проходять техогляд і якщо виявлена несправність дозволу на виліт не дають. В Сербії фсб почувається як вдома. Хтось із них, фсб чи московська агентура сербських спецслужб заклали вибухівку або під час техогляду, або коли завантажувався товар.
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17.07.2022 12:37 Відповісти
це старий радянський Ан12, йому більше 50 років. Він раніше мав реєстрацію в росії та білорусі..і не факт що в екіпажі там українці
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17.07.2022 15:32 Відповісти
факт
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17.07.2022 15:50 Відповісти
serbi ruskim pamagajut abhadit sankcii , tak chto Ukraina mozhet vljapatsa v skandal , jesli vezli chtonibudj takoje ....mozhet ZEshobla i malchit po etamu ?
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17.07.2022 12:44 Відповісти
Зешобла нас вже туди вляпала.
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17.07.2022 23:21 Відповісти
Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143345/
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17.07.2022 12:52 Відповісти
везли 11,5 тон мін сербського виробництва і
з Сербії до Бангладеш 11, 5
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17.07.2022 15:27 Відповісти
долетались падлы. пусть так будет со всеми ******** заробитчанами
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17.07.2022 13:46 Відповісти
Тяжела і нєказіста жизнь контрабандиста.

Якого хєра вони там робили та що возили. На терорашу працювали?
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17.07.2022 20:16 Відповісти
 
 