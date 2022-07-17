У ворога все гірше з логістикою, - Сили оборони півдня України
Українські військові продовжують знищувати склади та командні пункти окупантів на півдні. Це не дозволяє ворогу просуватися та переходити в контратаку.
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, минулої доби ЗСУ атакували на півдні російські підрозділи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні підрозділи. Також були знищені польові склади.
"Тому у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням, а це означає, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось укріпитися", - зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що це дуже деморалізує окупантів, оскільки знищені командні пункти не можуть приймати рішення і формувати наступні дії своїх військ.
"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів говорить про те, що просто немає на чому вирушати вперед, робити якісь атакові дії і, звісно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила начальник пресцентру.
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Те що кацапи наступають 30 км за півтора місяці - це перевага ЗСУ.
Зараз Хаймарси порушили логістику - проблема в кацапів доставляти цю нескінченну кількість зброї.
Те що ЗМІ пишуть - фільтруйте, але не потрібно панікувати.
Все буде добре.
ЗСУ знають,що робити з цими орками.
Віримо в ЗСУ!!!
Так що мировая революция Шариковского быдла продрожаецца..
Тавариситчи Краснопузые Мавзолейцы..
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Реєстрація:17.07.2022
вообще-то из другой страны. его знают на форуме, а вот ты - бот новодел подбрасывающий гомнецо на вентилятор.
Подоляк більше платить, що на життя в канадщині вистачає?
Какие вопросы после такого "откровения"?
Вже немає її коментарів.
Ідіоти плодять ідіотів.
Коли вони реально почнуть утікати з української землі, тоді дійсно можна говорити про перелам