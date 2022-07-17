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Ракетний удар по Дніпру: ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, полум’я приборкували майже 38 годин

обстріл,дніпро

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через удар російської ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

"Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - інформує Резніченко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі ворожі ракети влучили у промислове підприємство, загинули троє людей, ще 15 поранені, - ОВА

Нагадаємо, окупанти вдарили по місту увечері 15 липня. 

Автор: 

армія рф (17309) Дніпро (3266) обстріл (28378) пожежа (4319) підприємство (233) Резніченко Валентин (517)


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Топ коментарі
+5
Бегает по Банковой, откликается на "найвеличніший"
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17.07.2022 13:16
+1
Сподіваюсь, що це не Южмаш.
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17.07.2022 13:20
+1
відео повно в інтернеті, не бачили що саме за підприємство?
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17.07.2022 13:39
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Навідники добре ознайомлені з виробничо- технологічними циклами підпрємства. Це ремонтно- технологічні служби, кб, ітр. !!!
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17.07.2022 13:03 Відповісти
Нахрена там наводчики, вроде у российских нет координат Южмаша. То не наводка, то сдача инфы, о том, что там делается.
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17.07.2022 18:17 Відповісти
Істота,що наводила удар вважажає,що невразлива. Як її відловити?
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17.07.2022 13:06 Відповісти
На тому добре відомому підприємстві чи не половина працівників сумують за совком.
Повірте, я знаю. Стикався з ними.
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17.07.2022 17:24 Відповісти
Бегает по Банковой, откликается на "найвеличніший"
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17.07.2022 13:16 Відповісти
Сподіваюсь, що це не Южмаш.
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17.07.2022 13:20 Відповісти
відео повно в інтернеті, не бачили що саме за підприємство?
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17.07.2022 13:39 Відповісти
вже мабуть всі зають, окрім тебе!
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17.07.2022 13:42 Відповісти
Відповіді по суті немає, лише хамство.
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17.07.2022 13:59 Відповісти
Нет никакого хамства здесь. Информации полно на украинских сайтах. А если комментаторы не пишут больше, чем это делает Цензор, то и правильно делают /как рекомендовано. Жаль, что это не всех касается: информаторов хватает /официальных в том числе/
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17.07.2022 14:12 Відповісти
 
 