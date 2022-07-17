Ракетний удар по Дніпру: ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, полум’я приборкували майже 38 годин

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через удар російської ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

"Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - інформує Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі ворожі ракети влучили у промислове підприємство, загинули троє людей, ще 15 поранені, - ОВА

Нагадаємо, окупанти вдарили по місту увечері 15 липня.