Шість російських кораблів і катерів контролюють транспортування викраденого українського продовольства в Азовському морі, - ВМС ЗСУ

Російська Федерація тримає шість військових кораблів і катерів в Азовському морі, щоб контролювати морські комунікації задля незаконного вивезення продовольства з окупованих частин Донецької та Запорізької областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС.

"Противником передеслоковано значну кількість кораблів в Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій області. Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

-до Азовського моря - 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;

-до Чорного моря - 33 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

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У ВМС зауважують, що РФ продовжує вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, тобто порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).

Також пвідомляється, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії опреативно-тактичних ракет "Калібр", у Середземному - пять ворожих носіїв "Калібр" та два ракетні крейсери.