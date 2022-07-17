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Новини Війна
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Шість російських кораблів і катерів контролюють транспортування викраденого українського продовольства в Азовському морі, - ВМС ЗСУ

порт

Російська Федерація тримає шість військових кораблів і катерів в Азовському морі, щоб контролювати морські комунікації задля незаконного вивезення продовольства з окупованих частин Донецької та Запорізької областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС.

"Противником передеслоковано значну кількість кораблів в Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій області. Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

-до Азовського моря - 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;

-до Чорного моря - 33 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

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У ВМС зауважують, що РФ продовжує вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, тобто порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).

Також пвідомляється, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії опреативно-тактичних ракет "Калібр", у Середземному - пять ворожих носіїв "Калібр" та два ракетні крейсери.

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Азовське море (1618) ВМС (1382) експорт (4472) Чорне море (1666) Середземне море (101)


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в Азовському? "тю ти, а я то думал"... Ну, туди наші ракети поки- що не достануть. А взагалі новина трохи позитивна: частина кораблів перемістилася в сторону Новоросійська. Бояться суки.
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17.07.2022 13:40 Відповісти
Путінська Росія - це втілення тероризму. Грабують, вбивають, плюють на всі юридичні і моральні правила. І саме що дивно, весь світ не може зупинити цього злочинця. Ну, як так?
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17.07.2022 13:42 Відповісти
отакої... пока там турки хлопочуть-домовляються.... раша крадії ночами не сплять - тирять
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17.07.2022 13:51 Відповісти
рузки ******
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17.07.2022 13:53 Відповісти
Фуфел Мавзолейный казав сам...
А мы Цап-царап и в дамки...
ЧМО КГБшное всегда палит контору...
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17.07.2022 14:00 Відповісти
с такой политикой, россию сразу нужно призгнавать на международном уровне не только страной террористом, но и госсударством-пиратом
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17.07.2022 15:47 Відповісти
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17.07.2022 19:11 Відповісти
Поп Гундяй разрешил использовать церкви в Донецкой и Лоханской областей для складирования боеприпасов путлера...
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17.07.2022 22:05 Відповісти
 
 