Рашисти в окупованому Енергодарі поширюють фейки про "партизанів-терористів", - мер Орлов

Російські загарбники в окупованому Енергодарі імітують "бурхливу діяльність" та розповідають про "партизанів-терористів".

Про це у Telegram пише мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміттєві Телеграм-канали мордорської орди, яка засіла в Енергодарі, останнім часом намагаються нав’язати місцевим мешканцям думку про те, що вони активно борються з неіснуючими партизанами, вилучають арсенали зброї, викривають замахи… Ось і сьогодні недолугі "знайшли" біля зупинки громадського транспорту "саморобний вибуховий пристрій". І звичайно ж, відразу викрили наміри невстановлених осіб - теракт! Проти працівників станції, які чекають на зупинці автобуси", - розповів очільник міста.

За словами Орлова, такі фейки окупанти створюють для того, щоб доповідати "наверх" про свою бурхливу діяльність.

"Таким чином вони хочуть виправдати весь той терор, який чинять в місті. Ніби то всі їх викрадення та катування жителів - це боротьба з підпіллям. І знову ж таки, вони помиляються в оцінці критичного мислення місцевого населення. З вас регочуть, загарбники, розуміючи вашу нікчемність.



По третє - оркам вигідно створити образ "партизан", на яких можна списувати свої рукожопні прорахунки. Це зручно, прибрати когось незручного зі "своїх" (як-от гауляйтера шевчика) і все списувати на партизан", - пояснив мер тимчасово окупованого Енергодара.

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