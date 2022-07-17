УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12379 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 584 7

Рашисти в окупованому Енергодарі поширюють фейки про "партизанів-терористів", - мер Орлов

орки,енергодар,окупанти,арміярф,рашисти

Російські загарбники в окупованому Енергодарі імітують "бурхливу діяльність" та розповідають про "партизанів-терористів".

Про це у Telegram пише мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміттєві Телеграм-канали мордорської орди, яка засіла в Енергодарі, останнім часом намагаються нав’язати місцевим мешканцям думку про те, що вони активно борються з неіснуючими партизанами, вилучають арсенали зброї, викривають замахи… Ось і сьогодні недолугі "знайшли" біля зупинки громадського транспорту "саморобний вибуховий пристрій". І звичайно ж, відразу викрили наміри невстановлених осіб - теракт! Проти працівників станції, які чекають на зупинці автобуси", - розповів очільник міста.

За словами Орлова, такі фейки окупанти створюють для того, щоб доповідати "наверх" про свою бурхливу діяльність.

"Таким чином вони хочуть виправдати весь той терор, який чинять в місті. Ніби то всі їх викрадення та катування жителів - це боротьба з підпіллям. І знову ж таки, вони помиляються в оцінці критичного мислення місцевого населення. З вас регочуть, загарбники, розуміючи вашу нікчемність.

По третє - оркам вигідно створити образ "партизан", на яких можна списувати свої рукожопні прорахунки. Це зручно, прибрати когось незручного зі "своїх" (як-от гауляйтера шевчика) і все списувати на партизан", - пояснив мер тимчасово окупованого Енергодара.

Читайте: На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі запустили третій блок

Автор: 

окупація (6683) партизани (192) фейк (743) Енергодар (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які партизани можуть виправдати катування людей?!! Це якесь средньовічя. Краще були би партизани щоб протистояти звірствам рашистів , чим більш волі нелюдам ,тим більш разв,язані руки у людожерів,кати і маньяки як раз вімішують свою ненависть до людства на беззахистних.
показати весь коментар
17.07.2022 13:00 Відповісти
Мер Енергодара , а які міроприємства по розгортанню тероборони були заплановані у місті і як вони були реалізовані? Це ж питання можна поставити всім мерам без портфелів, але то без сенсу, бо відповідь(якщо і буде) буде приблизно такою : А тєпєрь какая разніца? Конкретно до цього орла в мене є пропозиція: хватить *********** з Києва , я тобі надам можливість спостерігати за містом, що ви ******** з вікон моєї квартири за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка 30- 41 (п'ятий поверх). І ще одне. Можна відбити ворошиловград, жданов, донецьк,Херсон, але війна не закінчитьс поки не буде розміновано ЗАЕС.
показати весь коментар
17.07.2022 13:27 Відповісти
Какой ***** Жданов и Ворошиловград?ты во времени потерялся?ты там меньше в окно смотри,а лучше ****** с военкоматом во дворе.
показати весь коментар
17.07.2022 17:07 Відповісти
Тільки тотальний український терор та помста зупинить цих потворних істот,досить гратись з ними у "ми ні такіє"-"ми же люді",кожна свинособака має тремтіти від страху почувши слово Україна,все інше веде до ганьби та поразки,як це було вже неодноразово,Слава Воїнам України!!!
показати весь коментар
17.07.2022 13:28 Відповісти
А кацапських кротів із тризубом на паспорті що зупинить? А ці виродки ще небезпечніші за зовнішнього ворога.
показати весь коментар
17.07.2022 14:26 Відповісти
Вони ще і чіпляють бігморди від *****.
показати весь коментар
17.07.2022 13:44 Відповісти
Что трясёшься россиянин?
Это правильно, трясись... https://www.youtube.com/watch?v=omudS4fzlB0 (с)
показати весь коментар
17.07.2022 14:17 Відповісти
 
 