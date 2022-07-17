Представники ФСБ проводять другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганщини, всіх чоловіків відправляють на фронт, - Гайдай

На окупованих територіях Луганщини мобілізація відбувалася і відбувається постійно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він додав, що якщо першу хвилю проводили представники т.зв. "ЛНР", де через хабар певних чоловіків не відправляли воювати, то зараз триває друга хвиля мобілізації, яку проводять представники ФСБ - вони не беруть гроші, у них чітка команда: всіх відправляти на фронт.

"Іноді, так звана, "місцева влада" вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу, на наступний день приносять повістки", - сказав Гайдай.

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