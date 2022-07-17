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Новини Окуповані території Війна
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Представники ФСБ проводять другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганщини, всіх чоловіків відправляють на фронт, - Гайдай

лнр

На окупованих територіях Луганщини мобілізація відбувалася і відбувається постійно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він додав, що якщо першу хвилю проводили представники т.зв. "ЛНР", де через хабар певних чоловіків не відправляли воювати, то зараз триває друга хвиля мобілізації, яку проводять представники ФСБ - вони не беруть гроші, у них чітка команда: всіх відправляти на фронт.

"Іноді, так звана, "місцева влада" вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу, на наступний день приносять повістки", - сказав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вербують маріупольців на війну, прикриваючись наймом на роботу

Автор: 

окупація (6683) ФСБ (1449) мобілізація (3047) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+36
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" на Луганщині чудово знали, що відбувається, тож знали, на що йдуть, добровільно залишаючись під кацапами.
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17.07.2022 12:58
+29
Ну шо , лоханці, спасла вас расєя?
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17.07.2022 13:04
+22
взялвший в руки оружие протв против ВСУ подлежит ликвидации
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17.07.2022 13:09
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А де зараз Гайдай?
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17.07.2022 12:58 Відповісти
Гайдай шагает впереди!
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17.07.2022 13:14 Відповісти
Это и есть-ГЕНОЦИД‼️Рашисты все до единого -Выродки сатаны Сралина и Гитлера‼️Прихвостни МАНЬЯКА -ПЕДОФИЛА -ИЗВРАЩЕНЦА *****
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17.07.2022 13:17 Відповісти
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" на Луганщині чудово знали, що відбувається, тож знали, на що йдуть, добровільно залишаючись під кацапами.
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17.07.2022 12:58 Відповісти
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" але я хочу їх бачити в гробу в валянках і кокошніках.
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17.07.2022 13:05 Відповісти
Може вiдсоткiв 5 працюють iз СБУ та партизанять потихеньку
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17.07.2022 13:22 Відповісти
Ой ,і що нам тепер робити,може плакати ?
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17.07.2022 13:03 Відповісти
-робити висновки.Насамперед мешканцям прифронтових зон.
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17.07.2022 14:15 Відповісти
Ну шо , лоханці, спасла вас расєя?
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17.07.2022 13:04 Відповісти
А написал бы "Россия, отсоси у нас!" - был бы нормальным человеком!
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17.07.2022 13:15 Відповісти
А что там украинская власть анонсировала за организованные поездки с Запорожья на окупированную территорию? Да еще линию фронта назвали *линией разграничения*. Помогаем рашистам пополнить армию?
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17.07.2022 13:05 Відповісти
Вот что бывает когда сидишь такой и думаешь, что расия счастье принесет, высокие зарплаты и т.п
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17.07.2022 13:09 Відповісти
Теперь такие мисли вилезут боком или витекут с мозгами.
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17.07.2022 13:11 Відповісти
взялвший в руки оружие протв против ВСУ подлежит ликвидации
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17.07.2022 13:09 Відповісти
даже более лучше чем кореные кацапы
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17.07.2022 13:35 Відповісти
стадо. не зря же они себя так гордо и величают "лнр овцы". бессознательное не обманеш и номен эст омен. ))
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17.07.2022 13:09 Відповісти
Бегите, глупцы (с)
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17.07.2022 13:10 Відповісти
Пусть призывают. Удобрение из ватного лугандонца не хуже, чем из глубинного каZZапа.
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17.07.2022 13:11 Відповісти
Ще досліджень не було, треба зачекати з висновками.
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17.07.2022 13:23 Відповісти
Начиная с 2014 года уже 8 урожаев с них собрали, скоро 9. Вам мало этого опыта?
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17.07.2022 13:28 Відповісти
ФСБ подняло вторую волну дерьма.
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17.07.2022 13:17 Відповісти
Если ты взял в руки автомат и пошел против Украины, значит должен сдохнуть. Исключений не существует.
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17.07.2022 13:18 Відповісти
Ай-я-яй.. Это же наши люди!
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17.07.2022 13:23 Відповісти
Такі ж ,як і Zеля.
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17.07.2022 13:30 Відповісти


@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1548539345514205184 4 ч

Тільки вдумайтеся! Вже четвертого крупного керівника СБУ, якого привів Баканов (на хвилиночку, голова Служби безпеки країни, яка веде криваву визвольну війну з агресором) на посаду, підозрюють у державній зраді.

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17.07.2022 13:25 Відповісти
Так його ж вчили в кгб,а не ч 95 квартслв,як бакланова, а Zплю
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17.07.2022 13:33 Відповісти
Тока без бэ. Вы за клоуна голосовал?
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17.07.2022 14:42 Відповісти
Всі нормальні з Лугандону вже давно повтікали Залишилось дурне "м"ясо" Комусь жаль "дурне м"ясо"? Мені - ні!
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17.07.2022 13:25 Відповісти
Орда всегда бросала предателей на штурм впереди основных войск.
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17.07.2022 13:44 Відповісти
Якась жуківська фігня виходить : гебня вигрібає сєпаров і кидає під траки ЗСУ. Висновок: сєпари визнані шкідливими будь-якій стороні конфлікту. Резонно.
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17.07.2022 13:47 Відповісти
Все стало на свої місця)Колаборанти думали,що все обійдеться мітингами з плакатами "путін ввєді вайска",а далі м осковська пенс ія,рускій язик і дєнь пабєди")))Але виявилося ,що "всє на фронт,всьо для пабєди,пабєда любой ценой,дєнь пабєди ані прібліжают как могут"))
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17.07.2022 13:59 Відповісти
С чего он это взял , лично приказ читал ,что ли , очередной высер не более. Обе стороны больные .
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17.07.2022 14:11 Відповісти
Мій знайомий навіть сім карту викинув з телефону, щоб не забрали, живе в ОРДЛО з 2014, каже коли вже повернеться українська влада.
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17.07.2022 14:16 Відповісти
Операція - утілізація ..!
Схоже , у ***** вирішили таким способом - зачистити весь Донбас від вати . Ватани як бачимо - не потрібні ні Україні , ні кацапії .
Дітей з жінками - за Урал , а " шахтьоров" в м'ясорубку ЗСУ .
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17.07.2022 14:28 Відповісти
цинічно але : не шкода зрадників Украіни-нехай дохнуть-очиститься даунбас і лнр-нам менше роботи після війни
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17.07.2022 15:21 Відповісти
Вот так и ордынцы, когда-то изничтожили коллаборантов -предателей руси у Киева тятьку невского, как и самого алексашку(отравили в Орде). Ордынцы понимали, шо предавший однажды, предаст и вторично.
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17.07.2022 14:38 Відповісти
Холопи бамбаса повинні страждати на все життя. Це вам тварюкам смердючим Україна та українська культура поперек горла стала, це вам захотілося жити як на расії, це ви, виродки зі своїми грьобаними іконками під танки біндер і фашистів у 14-му році кидалися... Так серед вас були і є українці з україною в серці, але на жаль їх дуже мало. Ви тупе неосвічене стадо, яке треба просто знищувати і хто це зробе, взагалі, не важно, ми чи кацапи.
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17.07.2022 14:50 Відповісти
Завжди є можливість перйти на бік ЗСУ ,чи здатися у полон.
Не треба шукати виправдання тим , хто трус і зрадник.
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17.07.2022 15:03 Відповісти
Ничаво, зато без бендер и не надо говорить "наукраинском"!
Шахтёров никто не поставит на колени?
Шахтёры оказались сцыкунами.
В 2014 два десятка нариков и алкашей поставили гордых шахтёров Бимбаса на колени!
Теперь сосите...
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17.07.2022 17:02 Відповісти
а не пора ли подыскать гражданину Гайдаю другую работёнку?
содержать во время войны целого губернатора области, состоящей из двух посёлков, накладно для страны, собирающей с миру по нитке
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17.07.2022 21:05 Відповісти
 
 