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Представники ФСБ проводять другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганщини, всіх чоловіків відправляють на фронт, - Гайдай
На окупованих територіях Луганщини мобілізація відбувалася і відбувається постійно.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він додав, що якщо першу хвилю проводили представники т.зв. "ЛНР", де через хабар певних чоловіків не відправляли воювати, то зараз триває друга хвиля мобілізації, яку проводять представники ФСБ - вони не беруть гроші, у них чітка команда: всіх відправляти на фронт.
"Іноді, так звана, "місцева влада" вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу, на наступний день приносять повістки", - сказав Гайдай.
Топ коментарі
+36 Ростислав Кіндратюк
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+22 Владислав Васильченко
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@UA_Peacemaker
@UaPeacemaker
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https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1548539345514205184 4 ч
Тільки вдумайтеся! Вже четвертого крупного керівника СБУ, якого привів Баканов (на хвилиночку, голова Служби безпеки країни, яка веде криваву визвольну війну з агресором) на посаду, підозрюють у державній зраді.
Схоже , у ***** вирішили таким способом - зачистити весь Донбас від вати . Ватани як бачимо - не потрібні ні Україні , ні кацапії .
Дітей з жінками - за Урал , а " шахтьоров" в м'ясорубку ЗСУ .
Не треба шукати виправдання тим , хто трус і зрадник.
Шахтёров никто не поставит на колени?
Шахтёры оказались сцыкунами.
В 2014 два десятка нариков и алкашей поставили гордых шахтёров Бимбаса на колени!
Теперь сосите...
содержать во время войны целого губернатора области, состоящей из двух посёлков, накладно для страны, собирающей с миру по нитке