УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12379 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 058 40

"Путину я не верю": Ветерана-афганця в Росії оштрафували за публікацію антивоєнних картинок в мережі

смишляєв

Наприкінці червня Грязновецький районний суд Вологодської області оштрафував 64-річного військового пенсіонера Миколу Смишляєва на 30 тисяч рублів за антивоєнні картинки у мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".

Смишляєв воював в Афганістані, служив у групі радянських військ у Німеччині та у литовському місті Шауляй. Під час судового процесу він намагався пояснити, що за ці роки у нього виробилося абсолютне неприйняття війни, тим більше - з Україною. Суд інкримінував йому дискредитацію армії РФ.

"Після початку війни я написав своїм знайомим, що Путіну я не вірю, що війну не підтримую і вибачився. Хтось нормально відреагував, хтось погано. Один мій знайомий під Харковом, також колишній військовий, перестав виходити на зв'язок - хочеться вірити, живий", - зазначив чоловік.

У Миколи троє дітей та троє онуків. Родичі його підтримують, самі відкрито не висловлюють свою позицію. У 2018 році після участі у мітингах проти пенсійної реформи та сварок з владою у нього стався інсульт, і його протест перейшов до інтернету.

Смишляєва оштрафували на 30 тисяч рублів за картинки з написом "Нет войне". Місцеві журналісти оголосили збір грошей і потрібну суму зібрали за два дні. 14 тисяч, які залишились, Микола витратив на оплату штрафів трьом жителям Вологодської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Собянінський полк" формують у Москві для війни проти України, - "Медуза"

Автор: 

росія (65073)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»
показати весь коментар
17.07.2022 13:19
+21
Таких людей на кацапіі , одиниці !
показати весь коментар
17.07.2022 13:14
+17
Наверное, "афганцы" как никто знают, что такое война, и знают, как русские "освобождают" другие народы.
показати весь коментар
17.07.2022 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких людей на кацапіі , одиниці !
показати весь коментар
17.07.2022 13:14 Відповісти
Каспаров, Ахеджакова, Макаревич, .... - это только те, о которых мы слышим. А сколько их по городам и весям? Даже по официальной запоребриковской статистике, власть поддерживают где-то 85%. А ведь оставшиеся 15%, из расчета их населения - это миллионы.
показати весь коментар
17.07.2022 13:18 Відповісти
І де ж вони, ваші мільйони, напевно мітингують, чогось добиваються? Питання риторичне
показати весь коментар
17.07.2022 13:21 Відповісти
Ні, не мітингують, як і в 1970-і роки в СРСР - мітингували одиниці, на виборах майже 100% у "блока комуністів та безпартійних", а у другій половині 1980-х (по суті, те ж саме покоління, ті ж люди) майже 100% з радістю розвал СРСР сприйняли. Можна сперечатись, чи майже всі підтримали розпад СРСР, але багатолюдних мітингів на підтримку СРСР у той час щось не пригадаю.
показати весь коментар
17.07.2022 13:50 Відповісти
Їх бездіяльність приводить до вбивств українців. То не треба розказувати, що вони не підтримують війну, це така ж підтримка, просто мовчазна. Їм все одно що буде.
показати весь коментар
17.07.2022 14:09 Відповісти
Так і в СРСР те ж саме було, історія повторюється. Тоді теж принаймні 99.9% мовчали (не враховуючи анекдотів "на кухні"), решта - це дисиденти рівня академіка Сахарова та генерала Григоренка.
показати весь коментар
17.07.2022 14:26 Відповісти
Що ви хочете цим сказати? Коли росія паде то і усілякі скабеєві переобуются
показати весь коментар
17.07.2022 14:41 Відповісти
Хочу сказати, що в СРСР ті, що мовчали, у більшості не підтримували, наприклад, війну в Афганістані. Я б не ставив знак рівності між тими, хто реально підтримує злочинну владу і тими, хто проти, але мовчить, бо боїться за себе та своїх близьких.
показати весь коментар
17.07.2022 15:04 Відповісти
Ці мільйони, якщо вони є, сидять по мухосранськах кацапських, дев'ятий члєн без солі доїдають. Їм не до мітингів. А от з мААЦкви та піДера нікого немає на війні, а якщо і є то це одиниці отпєтиє українофоби. Ви не думали чого маацквічі не воюють? Та тому, щоб свиноматки кацапсячі пєрєд крємльом воду не мутити, а з мухосранськів не приїдуть... Ну, як то так...
показати весь коментар
17.07.2022 14:01 Відповісти
Каспаров - це той, що зовсім недавно занепокоївся, як захищати узкоязичних криму, коли туди повернеться Україна?! "Адже Україна влаштовуватиме репресії". Каспаров така ж хвора людина, як і більшість окацаплених.
показати весь коментар
17.07.2022 13:48 Відповісти
Можна посилання?
І навіть, якщо Каспаров щось таке і сказав, то:
1) самі ж пишете, що було сказано "Коли в Крим повернеться Україна", тобто він вважає Крим українським і вважає, що Україна туди таки да повернеться;
2) після звільнення Криму дійсно постане питання фізичного захисту місцевих російськомовних - якщо б не ця війна, ніхто б їх не чіпав (вчить державну мову та дивіть), а от зараз, після Бучі в Маріка, багато хто може й не стриматись.
показати весь коментар
17.07.2022 13:56 Відповісти
*вчить державна мову та живіть
показати весь коментар
17.07.2022 13:57 Відповісти
всі лаптекопитні - стадо баранів.Просто більшість тупорило мовчать і пруть за пастухом плюндруючи все під ногами, декотрі бекають тихо,інші голосно.
показати весь коментар
17.07.2022 14:11 Відповісти


"из расчета их населения - это миллионы."
За змістом дописів Ви ніби не підліток...
Мабудь на Расєє чи дуже-дуже давно не були, або, якщо були, то не довго і коло спілкування було обмежене, тому не зрозуміли, що їх менталітет навіть при совку відрізнявся, сильно від громадян ******** країн Балтії, меньше, але помітно від нашого, молдаван, грузинів, азербайджанців і навіть білорусів та армян.

Я вже не кажу про такі маленькі характерні "дрібнички" - приїджаєш к дєрєвню, на 200-300 населюків тільки 3-4 родини постійно не бухі, всі інші, починаючи років з 10-12, бухають постійно, кожен день, не залежно від статі та віку.
Або коли орієнтовно 2/3 чоловічого населення і 1/3 жіночого досить великих регіонів або відсиділо, або сидить.
показати весь коментар
17.07.2022 19:12 Відповісти
От таких людей рашка каждое столетие избавляется, поэтому в генофонде насильники и мародеры. Зверинец.
показати весь коментар
17.07.2022 13:25 Відповісти
их много
показати весь коментар
17.07.2022 14:54 Відповісти
Наверное, "афганцы" как никто знают, что такое война, и знают, как русские "освобождают" другие народы.
показати весь коментар
17.07.2022 13:15 Відповісти
Знають, але все одно підтримують хайла.
показати весь коментар
17.07.2022 13:19 Відповісти
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»
показати весь коментар
17.07.2022 13:19 Відповісти
На Рашке нужно выходить с плакатом ДА ВОЙНЕ?
показати весь коментар
17.07.2022 13:19 Відповісти
В тоталитарных режимах наказывается любое проявление личной инициативы.
показати весь коментар
17.07.2022 13:28 Відповісти
Рашкіна ідея така, що "нільзя вихадіть", байдуже що на плакаті - https://www.youtube.com/watch?v=X8uuwio1GnA "Вас уже задєржівают"
показати весь коментар
17.07.2022 13:41 Відповісти
С плакатом выходить не нужно. Сидеть-молчать пока не спросят-а спросят тоже промолчать.
показати весь коментар
17.07.2022 16:00 Відповісти
ще одне підтвердження що всі покидьками не е......
показати весь коментар
17.07.2022 13:22 Відповісти
ще одне підтвердження того що не покидьків на ерефії мало (в межах статистичної похибки)
показати весь коментар
17.07.2022 13:32 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 13:27 Відповісти
..слабенький промінь світла у темному царстві..(
показати весь коментар
17.07.2022 13:28 Відповісти
Звичайний фашизм.
показати весь коментар
17.07.2022 13:29 Відповісти
Якщо ви хочете встановить чи існує у вашій країні режим фашистського типу - напишіть плакат: "Нет фашизму!" і станьте на вулиці Там де вас арештують - і є фашизм!
показати весь коментар
17.07.2022 13:45 Відповісти
Якщо б він написав те що ми тут пишемо, то його б вопше розстріляли.
показати весь коментар
17.07.2022 13:34 Відповісти
Яких Жах...советское быдло сдохло 31 год назад...
показати весь коментар
17.07.2022 13:48 Відповісти
У росісі двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

17.07.2022.

В Узловському районі Тульської області у ніч з суботи на неділю, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потягу .

Про це повідомив прес-секретар Тульського відділення МЗ Олег Трунов.

За попередньою інформацією слідчих, у пригоді винні викрадачі металу.
Двоє чоловіків нібито скидали шматки металу з товарняку просто на ходу. Але в якийсь момент шматок заліза потрапив під колеса поїзда, спровокувавши масштабну аварію. При цьому один із розкрадачів загинув на місці.Через інцидент владі довелося зупинити рух, що призвело до затримок багатьох пасажирських поїздів.

До речі, у мережі дуже швидко поширюється версія про те, що потяг під укіс пустили партизани, які розібрали частину залізничного полотна (бо підтвердження крадіжки після сходження вагонів ускланено), а останнім часом підозрілих аварій на російських залізницях стало значно більше, ніж раніше.
показати весь коментар
17.07.2022 13:48 Відповісти
Візитку Яроша ще не найшли?
показати весь коментар
17.07.2022 14:02 Відповісти
Пургаметы рабZeи кажуть шо вони не були великороссами.. чЛенина...рюсским быдлом Шариковым були...
Хотя Михаил Булгаков в ещё в 1924 году говорил.. великороссы рабZeи ...это не малороссы Украины...
показати весь коментар
17.07.2022 13:52 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 14:17 Відповісти
Бути людиною в терорашці це вже завершений склад злочину 🤭
показати весь коментар
17.07.2022 14:43 Відповісти
фамилию заслужил.
показати весь коментар
17.07.2022 15:25 Відповісти
ще в мордорі Шевчука будуть судити за те що на концерті сказав що родіна це не жопа путіка,

це судді треба доказати що родіна це справді жопа з@йла
показати весь коментар
17.07.2022 19:12 Відповісти
Училка вызвала Вовочкиных родителей и жалуется:
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!

- Что-о-о?!!!

-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".
показати весь коментар
17.07.2022 19:49 Відповісти
 
 