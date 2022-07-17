"Путину я не верю": Ветерана-афганця в Росії оштрафували за публікацію антивоєнних картинок в мережі
Наприкінці червня Грязновецький районний суд Вологодської області оштрафував 64-річного військового пенсіонера Миколу Смишляєва на 30 тисяч рублів за антивоєнні картинки у мережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".
Смишляєв воював в Афганістані, служив у групі радянських військ у Німеччині та у литовському місті Шауляй. Під час судового процесу він намагався пояснити, що за ці роки у нього виробилося абсолютне неприйняття війни, тим більше - з Україною. Суд інкримінував йому дискредитацію армії РФ.
"Після початку війни я написав своїм знайомим, що Путіну я не вірю, що війну не підтримую і вибачився. Хтось нормально відреагував, хтось погано. Один мій знайомий під Харковом, також колишній військовий, перестав виходити на зв'язок - хочеться вірити, живий", - зазначив чоловік.
У Миколи троє дітей та троє онуків. Родичі його підтримують, самі відкрито не висловлюють свою позицію. У 2018 році після участі у мітингах проти пенсійної реформи та сварок з владою у нього стався інсульт, і його протест перейшов до інтернету.
Смишляєва оштрафували на 30 тисяч рублів за картинки з написом "Нет войне". Місцеві журналісти оголосили збір грошей і потрібну суму зібрали за два дні. 14 тисяч, які залишились, Микола витратив на оплату штрафів трьом жителям Вологодської області.
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І навіть, якщо Каспаров щось таке і сказав, то:
1) самі ж пишете, що було сказано "Коли в Крим повернеться Україна", тобто він вважає Крим українським і вважає, що Україна туди таки да повернеться;
2) після звільнення Криму дійсно постане питання фізичного захисту місцевих російськомовних - якщо б не ця війна, ніхто б їх не чіпав (вчить державну мову та дивіть), а от зараз, після Бучі в Маріка, багато хто може й не стриматись.
"из расчета их населения - это миллионы."
За змістом дописів Ви ніби не підліток...
Мабудь на Расєє чи дуже-дуже давно не були, або, якщо були, то не довго і коло спілкування було обмежене, тому не зрозуміли, що їх менталітет навіть при совку відрізнявся, сильно від громадян ******** країн Балтії, меньше, але помітно від нашого, молдаван, грузинів, азербайджанців і навіть білорусів та армян.
Я вже не кажу про такі маленькі характерні "дрібнички" - приїджаєш к дєрєвню, на 200-300 населюків тільки 3-4 родини постійно не бухі, всі інші, починаючи років з 10-12, бухають постійно, кожен день, не залежно від статі та віку.
Або коли орієнтовно 2/3 чоловічого населення і 1/3 жіночого досить великих регіонів або відсиділо, або сидить.
17.07.2022.
В Узловському районі Тульської області у ніч з суботи на неділю, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потягу .
Про це повідомив прес-секретар Тульського відділення МЗ Олег Трунов.
За попередньою інформацією слідчих, у пригоді винні викрадачі металу.
Двоє чоловіків нібито скидали шматки металу з товарняку просто на ходу. Але в якийсь момент шматок заліза потрапив під колеса поїзда, спровокувавши масштабну аварію. При цьому один із розкрадачів загинув на місці.Через інцидент владі довелося зупинити рух, що призвело до затримок багатьох пасажирських поїздів.
До речі, у мережі дуже швидко поширюється версія про те, що потяг під укіс пустили партизани, які розібрали частину залізничного полотна (бо підтвердження крадіжки після сходження вагонів ускланено), а останнім часом підозрілих аварій на російських залізницях стало значно більше, ніж раніше.
Хотя Михаил Булгаков в ещё в 1924 году говорил.. великороссы рабZeи ...это не малороссы Украины...
це судді треба доказати що родіна це справді жопа з@йла
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!
- Что-о-о?!!!
-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".