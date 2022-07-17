"Путину я не верю": Ветерана-афганця в Росії оштрафували за публікацію антивоєнних картинок в мережі

Наприкінці червня Грязновецький районний суд Вологодської області оштрафував 64-річного військового пенсіонера Миколу Смишляєва на 30 тисяч рублів за антивоєнні картинки у мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Север.Реалии".

Смишляєв воював в Афганістані, служив у групі радянських військ у Німеччині та у литовському місті Шауляй. Під час судового процесу він намагався пояснити, що за ці роки у нього виробилося абсолютне неприйняття війни, тим більше - з Україною. Суд інкримінував йому дискредитацію армії РФ.

"Після початку війни я написав своїм знайомим, що Путіну я не вірю, що війну не підтримую і вибачився. Хтось нормально відреагував, хтось погано. Один мій знайомий під Харковом, також колишній військовий, перестав виходити на зв'язок - хочеться вірити, живий", - зазначив чоловік.

У Миколи троє дітей та троє онуків. Родичі його підтримують, самі відкрито не висловлюють свою позицію. У 2018 році після участі у мітингах проти пенсійної реформи та сварок з владою у нього стався інсульт, і його протест перейшов до інтернету.

Смишляєва оштрафували на 30 тисяч рублів за картинки з написом "Нет войне". Місцеві журналісти оголосили збір грошей і потрібну суму зібрали за два дні. 14 тисяч, які залишились, Микола витратив на оплату штрафів трьом жителям Вологодської області.

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