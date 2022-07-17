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Новини Війна
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Одна людина загинула, одна - постраждала в результаті російського обстрілу селища Нове на Харківщині, - мер Задоренко

дергачі

У ніч на 17 липня армія РФ завдала ударів по Дергачах на Харківщині керованими ракетами великої потужності. Випустили їх, орієнтовно, з ЗРК С-300.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міського голови Вячеслава Задоренко.

У результаті обстрілів зазнали пошкоджень промислові підприємства, постраждала цивільна інфраструктура, є значні руйнування житлового сектору.

"Окрім цього, протягом доби російська армія інтенсивно цілила зі ствольної артилерії, танків та мінометів по Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій. У селищі Нове дві особи отримали осколкові ураження. Зусиллями Дергачівської тероборони і волонтерів пораненому чоловіку надали допомогу на місці, а жінку з тяжкими пораненнями доставили до лікарні. На жаль, врятувати їй життя не вдалося. Щиро співчуваю родині загиблої і вкотре закликаю: заради власної безпеки, заради збереження життя ваших рідних і близьких, будь ласка, не повертайтеся зараз до Дергачівської громади! За нинішніх обставин перебувати на території громади небезпечно", - підкреслив Задоренко.

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Він також повідомив, що Дергачівська міська рада спільно з соціальними працівниками і волонтерами здійснює гуманітарну роботу. члени Корпусу громадської безпеки розбирають завали зруйнованих будинків, енергетики ліквідують пошкодження.

Автор: 

Харківщина (6054)


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Кацапи насобачились пуляти по наземним цілям з ЗРК.
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17.07.2022 13:54 Відповісти
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17.07.2022 13:59 Відповісти
 
 