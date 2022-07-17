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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Зеленський у річницю збиття MH-17: РФ продовжує сіяти горе та смерть

зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що всіх причетних до знищення літака MH-17 у 2014 році та скоєння інших військових злочинів в Україні буде знайдено та притягнуто до відповідальності.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією. Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!" - наголосив президент.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Також читайте: МЗС у роковини збиття MH17: Ретельний судовий процес має тривати. Винних слід притягнути до відповідальності

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) пам’ять (1185) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+15
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17.07.2022 14:01
+12
ну зеля по касабіі гастролірував в цей час
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17.07.2022 14:07
+11
РФ продовжує сіяти горе та смерть, а також своїх кротів у державних структурах України.
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17.07.2022 14:07
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17.07.2022 14:01 Відповісти
Проведи з ними хлібні чи ще якісь перемовини. Може подобрішають.
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17.07.2022 14:13 Відповісти
це по Фрейду...
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17.07.2022 14:25 Відповісти
РФ продовжує сіяти горе та смерть, а також своїх кротів у державних структурах України.
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17.07.2022 14:07 Відповісти
ну зеля по касабіі гастролірував в цей час
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17.07.2022 14:07 Відповісти
якби він тоді став президентом, то вмер би а не здав крим!
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17.07.2022 14:13 Відповісти
кацапи - виродки
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17.07.2022 14:08 Відповісти
https://sibmama.ru/teremok.htm Терем-теремок. руzzкiй народнiй сказка - для детей

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17.07.2022 14:10 Відповісти
Це "керівництво" потрібно негайно змінювати - воно не здале захистити Україну. Ворог бомбами і ракетами безкарно убиває наших людей,нищить нашу економіку, соціальну сферу, "рівняє" наші міста і села. Цей президент, судячи з усього цілими днями відрепетовує нескінчення відосіки і монологи, замість займатися обороною країни, захистом людей. В Європі і світі це вже зрозуміли (реакцію ми спостерігаємо...)
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17.07.2022 14:13 Відповісти
Реакцію світу ми побачили-усі цивілізовані країни слухають цього президента і надають нашій країні допомогу-і військову і фінансову. Нехай не в тих обсягах, яких нам би хотілося, але без вже наданої допомоги ми б не протягнули. Стосовно ракет, бомб та іншого. Не кожну ракету можна збити. Орки Хаймарси не можуть збивати. Навіть Залізний купол не все збиває. Про звичайні снаряди чи реактивну артилерію я взагалі мовчу. Тому пуйло і тероризує Україну, вбиваючи мирних громадян. Про заклики негайно змінювати керівництво країни під час війни-якщо ти не ворожий агент-переобереш президента на наступних виборах.
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17.07.2022 14:40 Відповісти
Насамперед - далеко не "усі цивілізовані країни" наразі слухають цього презедента. Якось скромно (не замітив?) замовк Джо Байден, прибрали Бориса Джонсона, змовкли сигнали від Драгі, залишився з дулею у кишені гер Шольц..., як завжди хитрує француз. Заї.али в прямому смислі мільйони т.з. "біженців", більша частина з яких молодих і здорових могла би воювати, будувати, захищати Батьківщину. І "цивілізовані країни" це бачать. І німий поки що гнійник так і прориває назовні - чому ви, скоти залишили Батьківщину, коли її треба захищати і драпанули на наші харчі, тряпки, на наші шиї, коли ваші воїни тим часом складають голови і проливають кров???
А президент тим часом, продовжує записувати пафосні самолюбованські відосіки і монологи у геометричній прогресії, у той час, як у геометричній прогресії убивають наших людей, захоплюють і анексують наші землі, руйнують наші міста і села.
Пропонуєш "дочекатися наступних виборів"?
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17.07.2022 16:33 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 14:17 Відповісти
слава богу это не украинская проблема, а позор западного мира. начиная с подонка Обамы
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17.07.2022 14:21 Відповісти
Можети мене банити і обзивати кацапофашиським ботом а я пишу те що думаю-поки у владі "Слуги Бені" і "Щеневтік" добра в Україні не ждіть. Не вірю я їм і це не українські чиновники а зграя злодіїв та зраників...СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ-єдине в що я маю надію та вірю !
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17.07.2022 14:33 Відповісти
Нам потрібен Гетьман а не актор "Слуга народу" з черговим відосиком з гранітного антиядерного бункера на Банковій..
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17.07.2022 14:37 Відповісти
і з єрмаком, агентом фсб, у підручних.
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17.07.2022 14:56 Відповісти
Блпзень злив Вагнерівців і віддав Цемаха а тепер відкриває свій поганий рот.
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17.07.2022 15:10 Відповісти
Blin, prochytav zagolovok ta propustyv dvi bukvy RF. Duzshe tzikavo vyyshlo...
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17.07.2022 15:47 Відповісти
 
 