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Новини Війна
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Війська РФ б'ють по Миколаєву нетиповою зброєю, вона має додаткову максимально руйнівну дію, - ОК "Південь"

миколаїв

Російські окупаційні війська б'ють по Миколаєву переобладнаними зенітними ракетами.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час обстрілів Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю. Тобто використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька районів Миколаєва мають великі руйнування", - зазначила вона.

Також читайте: Поліція збирає докази на місцях обстрілів 6 населених пунктів Миколаївщини. ФОТО

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28378)


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Топ коментарі
+17
Когда я написал что "в Николаеве все плохо" зебильные дегенераты со всех щелей повылазили.. - Ты врешь, покажи фото- видео, приведи факты. Как были с куриными мозгами так и остались. Им сут в глаза, но они верят Зеленскому, Арестовичу и еще бог весть кому ...
Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
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17.07.2022 14:51
+13
📍🚩🖖

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:

БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:06
+11
У ЗУР радиокомандный метод наведения. Глушите каналы управления. РЭБовцы должны харч отрабатывать.
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17.07.2022 14:23
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У ЗУР радиокомандный метод наведения. Глушите каналы управления. РЭБовцы должны харч отрабатывать.
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17.07.2022 14:23 Відповісти
В этих, вероятно, используется инерциальное наведение. Так как расстояние от пуска не большое (до 80 км) точность плюс минус приемлемая.
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17.07.2022 14:59 Відповісти
Их переделывают вроде еще с 2012 года. Ставят GPS модуль наведения и их не нужно подсвечивать радаром.
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17.07.2022 15:05 Відповісти
100%
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17.07.2022 14:31 Відповісти
Склади з ************ потрібно взривати
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17.07.2022 14:37 Відповісти
Это только часть проблемы. Есть еще минимум две - отсутствие ПВО и диверсанты-корректировщики
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17.07.2022 14:37 Відповісти
и еще (наболевшее) какое-то нежелание (боязнь) давать ответку там где это возможно (приграничные районы или условная серая зона, где до врага сотни метров, а не километров)
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17.07.2022 14:42 Відповісти
А при чем ПВО к сбитию сверхзвуковых ракет? За неимением ПРО пытаются сбивать, но эффект минимальный. Ракета летит всего 1,5-2 минуты. Среагировать только чудом.
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17.07.2022 15:04 Відповісти
Разве что С-300ПМУ1,если они есть
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17.07.2022 18:51 Відповісти
Что ты тут забыл, свинопёс?
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17.07.2022 17:04 Відповісти
******** худоба,у ракет до С-300,а також С-125 штатно передбачений режим стрільби по наземним цілям,тому обтікай дефективний
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17.07.2022 17:10 Відповісти
Де відповідь по Криму? Чому міст в керченській протоці досить цілий?
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17.07.2022 14:38 Відповісти
Вы реально не можете в малейший анализ своими силами?
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17.07.2022 15:10 Відповісти
Единиц аналiз на який вiн здатний- це той ,що в сiрниковий коробок..
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17.07.2022 15:17 Відповісти
Скоріше за все рашисти застосовують старі ракети ЗРК С-300, які мають БЧ 133-150 кг уламково-фугасної дії. Щось у БЧ додати практично немає можливості.
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17.07.2022 14:41 Відповісти
Когда я написал что "в Николаеве все плохо" зебильные дегенераты со всех щелей повылазили.. - Ты врешь, покажи фото- видео, приведи факты. Как были с куриными мозгами так и остались. Им сут в глаза, но они верят Зеленскому, Арестовичу и еще бог весть кому ...
Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
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17.07.2022 14:51 Відповісти
Їм говорять, що це не так страшно. Мимо пролетить. Якби мали розум в голові, то за Зе ніколи в житті б не голосували.
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17.07.2022 14:55 Відповісти
Стиця забув? Чому дебил не может також но більше?
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17.07.2022 15:04 Відповісти
Тут всі шпарини замазані, адміни - "молодці"! Тому розмовляти на цю тему ти міг тільки сам з собою. Як завжди...
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17.07.2022 18:01 Відповісти
Якби так гатили 5місяць по Києву, як по Миколаєву, то дегенерати помітили б, юрбу і пресу нагнали охати і ахати, марафон цілодобово віщав би про столицю....суки кончені.
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18.07.2022 00:27 Відповісти
📍🚩🖖

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:

БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:06 Відповісти
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17.07.2022 15:25 Відповісти
ЗРК С300 изначально был готов для стрельбы по наемным целям. Слева на стенке у расчета было наборное поле для ввода координат цели наземной. Так, что ни чего нового для спецов. Но это и плохо, что они доперли до этого.
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17.07.2022 15:30 Відповісти
Звісно - у зенитній ракеті С 300 140 кг взривної речовини з осколками, мабуть цього кацапам мало.
Бажаю москві десь півтори тисячі прильотів таких ракет
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17.07.2022 16:01 Відповісти
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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17.07.2022 16:24 Відповісти
Сколько поколений рабсияне будут выплачивать репарции? 🙄
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17.07.2022 19:09 Відповісти
Ок Південь ви зелене лайно! Ганьбище! Все що ви спромоглися, це втопити аж 1 корабель і розфігарити на відстані аж 1 клапоть землі! Інших успіхів у вас 5й місяць немає! Кончені констататори фактів. Статисти! Через вас руйнується Миколаїв! Через вас на Херсонщині жодних перемог України! Зрадники чи тупорилі непрофесіонали?
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18.07.2022 00:32 Відповісти
Рассуждение врага Украины! Или полностью не компетентного человека!
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19.07.2022 15:58 Відповісти
 
 