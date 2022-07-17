Війська РФ б'ють по Миколаєву нетиповою зброєю, вона має додаткову максимально руйнівну дію, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська б'ють по Миколаєву переобладнаними зенітними ракетами.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час обстрілів Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю. Тобто використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька районів Миколаєва мають великі руйнування", - зазначила вона.

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