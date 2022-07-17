Війська РФ б'ють по Миколаєву нетиповою зброєю, вона має додаткову максимально руйнівну дію, - ОК "Південь"
Російські окупаційні війська б'ють по Миколаєву переобладнаними зенітними ракетами.
Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Під час обстрілів Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю. Тобто використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька районів Миколаєва мають великі руйнування", - зазначила вона.
Топ коментарі
+17 Frol Fedoroff
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+13 Κασσιόπεια Искра
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+11 Антип61
показати весь коментар17.07.2022 14:23
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Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Бажаю москві десь півтори тисячі прильотів таких ракет