У Броварському районі проведуть планові тренування військових. Буде посилено контроль на блокпостах, - Сапожко
У Броварському районі Київської області найближчими днями посилять контроль на блокпостах. Там проведуть навчання військових.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, планові тренування військових будуть проводитися 18 та 19 липня. Військова адміністрація попередила місцевих жителів, що у ці дні можуть запровадити додаткові заходи безпеки та посилити контроль на блокпостах.
"Просимо з розумінням поставитися до даних заходів", - йдеться у повідомленні.
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рассасия потеряла новейший «Ланцет»: ВСУ показали фото сбитого дрона-камикадзе
Фотографии с осколками барражирующего боеприпаса уже распространились в Интернете. Можно увидеть обломок «Ланцета» с Х-образными крыльями, а такой отличительной чертой обладает только БПЛА.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» впервые был продемонстрирован в рф в 2019 году. Найденные фрагменты дадут возможность украинской армии детально проанализировать эту разработку.
Украинские военные специалисты смогут осмотреть российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который был обнаружен на юге Запорожской области.
Об этом пишет https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_army_gets_an_opportunity_to_examine_the_lancet_the_newest_russian_kamikaze_drone_was_found_downed-3587.html Defense Express.
В настоящее время неизвестно, сдетонировал ли дрон-камикадзе или разбился без детонации при ударе о землю.
Так или иначе, даже эти фрагменты дают возможность детально проанализировать эту разработку рф*, которую ростех традиционно называет «прорывом».