У Броварському районі проведуть планові тренування військових. Буде посилено контроль на блокпостах, - Сапожко

У Броварському районі Київської області найближчими днями посилять контроль на блокпостах. Там проведуть навчання військових.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, планові тренування військових будуть проводитися 18 та 19 липня. Військова адміністрація попередила місцевих жителів, що у ці дні можуть запровадити додаткові заходи безпеки та посилити контроль на блокпостах.

"Просимо з розумінням поставитися до даних заходів", - йдеться у повідомленні.

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