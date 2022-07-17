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Новини Війна
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У Броварському районі проведуть планові тренування військових. Буде посилено контроль на блокпостах, - Сапожко

тренування

У Броварському районі Київської області найближчими днями посилять контроль на блокпостах. Там проведуть навчання військових.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, планові тренування військових будуть проводитися 18 та 19 липня. Військова адміністрація попередила місцевих жителів, що у ці дні можуть запровадити додаткові заходи безпеки та посилити контроль на блокпостах.

"Просимо з розумінням поставитися до даних заходів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Бровари (280) контроль (214) військові навчання (2775) блокпост (219) Сапожко Ігор (16)


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Зачем это писать ? Теперь ждем ракеты по Броворам.
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17.07.2022 14:46 Відповісти
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в https://t.me/Igor_Sapozhko/2348 телеграм-каналі , інформує
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17.07.2022 14:51 Відповісти
и о погоде )))
///
рассасия потеряла новейший «Ланцет»: ВСУ показали фото сбитого дрона-камикадзе



Фотографии с осколками барражирующего боеприпаса уже распространились в Интернете. Можно увидеть обломок «Ланцета» с Х-образными крыльями, а такой отличительной чертой обладает только БПЛА.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» впервые был продемонстрирован в рф в 2019 году. Найденные фрагменты дадут возможность украинской армии детально проанализировать эту разработку.
Украинские военные специалисты смогут осмотреть российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который был обнаружен на юге Запорожской области.

Об этом пишет https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_army_gets_an_opportunity_to_examine_the_lancet_the_newest_russian_kamikaze_drone_was_found_downed-3587.html Defense Express.

В настоящее время неизвестно, сдетонировал ли дрон-камикадзе или разбился без детонации при ударе о землю.
Так или иначе, даже эти фрагменты дают возможность детально проанализировать эту разработку рф*, которую ростех традиционно называет «прорывом».
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17.07.2022 14:49 Відповісти
Про це обов'язково повідомляти? Мер ,ау!
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17.07.2022 14:58 Відповісти
8 кільце ? нуну
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17.07.2022 15:08 Відповісти
Може закрити той тирнет ?
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17.07.2022 15:28 Відповісти
 
 