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В ООН розробили програму допомоги Україні у підготовці до зими, на реалізацію потрібно $226 млн

отопление

Україні терміново потрібні додаткові кошти для підготовки до зимового сезону.

Про це йдеться у Плані підготовки до зими 2022-2023 років для України, який розробили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Організації.

Наразі гуманітарної допомоги потребують 15,7 млн українців, у тому числі 7,1 млн внутрішньо переміщених осіб, які проживають як у приватних будинках, так і в колективних центрах, зазначають в УКГП.

"Багато цих будівель не пристосовані для захисту від суворих холодів. Оскільки зимова температура в деяких частинах країни, за прогнозами, впаде до -20 градусів за Цельсієм, серйозні наслідки відчують на собі мільйони людей, які живуть без достатньої теплової ізоляції та опалення", - відзначили в управлінні.

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Для реалізації плану захисту найбільш уразливих категорій в Україні потрібно 226 млн дол.

"Ця сума піде на термінову закупівлю та розподіл предметів першої необхідності, а також на фінансування ремонтних робіт", - зазначили в ООН.

Для утеплення центрів, у яких мешкають переселенці, необхідно 80 млн дол. 15 тис. українських сімей, які проживають у сільській місцевості, отримають від УКГП допомогу для ремонту приміщення, в якому міститься худоба. 7 млн ​​дол. планується витратити на ремонт систем опалення та подачі гарячої води.

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зима (150) ООН (3345)


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Топ коментарі
+4
а не простіше виперти звідти касабів і ізолювати парашку??? на вікі вічні..
кожен касаб за межами парашки-метастаза руского мира
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17.07.2022 15:17
+2
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Батя, ми стараємся! (ZeкомандА) Кому війна, а клоуну коломойський. Volodymyr Ariev:
- Здрааааасьтє! Пам'ятаєте 4,3 мільярди гривень, які фірмі Коломойського списав (закреслено) подарував Господарський суд Дніпровщини?
Це гроші, які фірма була винна державному Приватбанку, пограбованому колишнім власником і які колишній власник не хоче повертати державі.
Це, до речі, еквівалент 800 ракет для HIMARS. Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги ітп. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж. Так от, це еще не все! Здрааааасьтє-2 наближається. В понеділок новий суд - Центральний апеляційний господарський. Ще одна фірма Коломойського ПриватОфіс/Монтана хоче «збанкрутувати» і списати 3 мільярди боргу перед Приватбанком.Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського, у липні 2019 Печерський суд зняв арешт на 415 об'єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку. Тепер ПриватОфіс олігарха хоче рішенням суду списати борги державі.
3 мільярди - це ще 560 ракет HIMARS. Або 34 Байрактара. Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося - ключовий в «єдиному марафоні», зараз замінить вибулі канали Ахметова. І тому Татаров в ОП сидить непохитно.
Тому, з огляду на воєнний стан і потреби держави, цю судову вакханалію треба припиняти. Прошу всіх влаштувати шторм в соцмережах. Тегнути Центральний апеляційний господарський суд. Воююча країна не має прощати борги олігарху. Навіть, якщо про ці борги готова «забути» влада.
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17.07.2022 16:04
+1
зима будет тяжелой. И этих денег явно мало.
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17.07.2022 15:23
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а не простіше виперти звідти касабів і ізолювати парашку??? на вікі вічні..
кожен касаб за межами парашки-метастаза руского мира
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17.07.2022 15:17 Відповісти
зима будет тяжелой. И этих денег явно мало.
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17.07.2022 15:23 Відповісти
навіть ці гроші ще в "проекті"... їх ще нема, є тільки програма... папірці...
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17.07.2022 15:26 Відповісти
Гроші є.
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17.07.2022 15:31 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Батя, ми стараємся! (ZeкомандА) Кому війна, а клоуну коломойський. Volodymyr Ariev:
- Здрааааасьтє! Пам'ятаєте 4,3 мільярди гривень, які фірмі Коломойського списав (закреслено) подарував Господарський суд Дніпровщини?
Це гроші, які фірма була винна державному Приватбанку, пограбованому колишнім власником і які колишній власник не хоче повертати державі.
Це, до речі, еквівалент 800 ракет для HIMARS. Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги ітп. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж. Так от, це еще не все! Здрааааасьтє-2 наближається. В понеділок новий суд - Центральний апеляційний господарський. Ще одна фірма Коломойського ПриватОфіс/Монтана хоче «збанкрутувати» і списати 3 мільярди боргу перед Приватбанком.Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського, у липні 2019 Печерський суд зняв арешт на 415 об'єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку. Тепер ПриватОфіс олігарха хоче рішенням суду списати борги державі.
3 мільярди - це ще 560 ракет HIMARS. Або 34 Байрактара. Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося - ключовий в «єдиному марафоні», зараз замінить вибулі канали Ахметова. І тому Татаров в ОП сидить непохитно.
Тому, з огляду на воєнний стан і потреби держави, цю судову вакханалію треба припиняти. Прошу всіх влаштувати шторм в соцмережах. Тегнути Центральний апеляційний господарський суд. Воююча країна не має прощати борги олігарху. Навіть, якщо про ці борги готова «забути» влада.
показати весь коментар
17.07.2022 16:04 Відповісти
Вартість 9 батарей (по 4 ПУ) Patriot - 9 млрд. дол. Про які мільйони мова?! Кацапи будуть бити по ТЕЦ ракетами. Вони вже зруйнували 200 газових котелень.
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17.07.2022 15:55 Відповісти
І шо населенню знижка на опалення??
За відсутності роботи і доходів??
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17.07.2022 16:15 Відповісти
головне не давати коштів цим клєптоманам у владі - а контролюючим призначити Вікторію Спартц ,бо асфальт вже замовили...
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17.07.2022 18:07 Відповісти
Та й так вже крадуть козломойському списують 7млрд, компенсацію візьмуть з европейских грошей
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17.07.2022 19:17 Відповісти
 
 