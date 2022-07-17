В ООН розробили програму допомоги Україні у підготовці до зими, на реалізацію потрібно $226 млн

Україні терміново потрібні додаткові кошти для підготовки до зимового сезону.

Про це йдеться у Плані підготовки до зими 2022-2023 років для України, який розробили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Організації.

Наразі гуманітарної допомоги потребують 15,7 млн українців, у тому числі 7,1 млн внутрішньо переміщених осіб, які проживають як у приватних будинках, так і в колективних центрах, зазначають в УКГП.

"Багато цих будівель не пристосовані для захисту від суворих холодів. Оскільки зимова температура в деяких частинах країни, за прогнозами, впаде до -20 градусів за Цельсієм, серйозні наслідки відчують на собі мільйони людей, які живуть без достатньої теплової ізоляції та опалення", - відзначили в управлінні.

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Для реалізації плану захисту найбільш уразливих категорій в Україні потрібно 226 млн дол.

"Ця сума піде на термінову закупівлю та розподіл предметів першої необхідності, а також на фінансування ремонтних робіт", - зазначили в ООН.

Для утеплення центрів, у яких мешкають переселенці, необхідно 80 млн дол. 15 тис. українських сімей, які проживають у сільській місцевості, отримають від УКГП допомогу для ремонту приміщення, в якому міститься худоба. 7 млн ​​дол. планується витратити на ремонт систем опалення та подачі гарячої води.