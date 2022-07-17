Війська РФ заблокували виїзд із Херсону, є шлях лише через окупований Крим, - ОВА

Виїхати з Херсону можна лише в бік окупованого Криму. Інші шляхи війська РФ заблокували.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти постійно блокували різні варіанти виїзду з окупованої території. А були випадки, коли розстрілювали мирні колони цивільних автомобілів. Було вже багато жертв серед цивільних.

На сьогодні існував лише один виїзд, але наразі (поки що) він перестав діяти. Це район Василівки в напрямку Запоріжжя. Це була більш-менш безпечна дорога. Та сьогодні росіяни там також можуть блокувати виїзд наших громадян. А інших шляхів немає, лише через Крим", - зазначив він.

За словами Бутрія, близько третини херсонців виїхали з окупованого міста.

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