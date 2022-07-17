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Новини Війна
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Війська РФ заблокували виїзд із Херсону, є шлях лише через окупований Крим, - ОВА

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Виїхати з Херсону можна лише в бік окупованого Криму. Інші шляхи війська РФ заблокували.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти постійно блокували різні варіанти виїзду з окупованої території. А були випадки, коли розстрілювали мирні колони цивільних автомобілів. Було вже багато жертв серед цивільних.

На сьогодні існував лише один виїзд, але наразі (поки що) він перестав діяти. Це район Василівки в напрямку Запоріжжя. Це була більш-менш безпечна дорога. Та сьогодні росіяни там також можуть блокувати виїзд наших громадян. А інших шляхів немає, лише через Крим", - зазначив він.

За словами Бутрія, близько третини херсонців виїхали з окупованого міста.

Також читайте: Російські окупанти евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА

Автор: 

окупація (6683) Херсон (3347)


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Просто лупашить их по военным скоплениям, может, сами уйдут
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17.07.2022 15:36 Відповісти
И в первую очередь, мост, панику будем наблюдать с попкорном)
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17.07.2022 15:37 Відповісти
У Херсонській області підрозділи російських військ масово змінюють https://**********.com.ua/2022/07/17/na-hersonshhyni-okupaczijni-vijska-zminyuyut-punkty-dyslokacziyi-prykryvayuchys-myrnym-naselennyam/ пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням.
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17.07.2022 18:22 Відповісти
Охренеть тормоз.... Это в Херсоне с апреля... А до этого идиота только дошло.
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17.07.2022 23:41 Відповісти
 
 