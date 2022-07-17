50 тисяч російських військових ліквідовані або поранені в Україні від 24 лютого, - начальник штабу оборони Великої Британії Радакін

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 30% своєї наземної боєздатності.

Про це повідомив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, тому українці переконані у перемозі.

"Вони абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як Росія зіштовхується з проблемами. РФ, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї боєздатності. Це означає 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені в цій війні, майже 1700 знищених російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії", - сказав Радакін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38,3 тис. осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1684 танки та 3879 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Він наголосив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей.

"Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розломи та чинити тиск на НАТО. Росія зазнає невдач у всіх цих амбіціях", - зазначив адмірал.