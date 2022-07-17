50 тисяч російських військових ліквідовані або поранені в Україні від 24 лютого, - начальник штабу оборони Великої Британії Радакін
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 30% своєї наземної боєздатності.
Про це повідомив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, тому українці переконані у перемозі.
"Вони абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як Росія зіштовхується з проблемами. РФ, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї боєздатності. Це означає 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені в цій війні, майже 1700 знищених російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії", - сказав Радакін.
Він наголосив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей.
"Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розломи та чинити тиск на НАТО. Росія зазнає невдач у всіх цих амбіціях", - зазначив адмірал.
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Как говориться: работы много, но все будет сделано.
"на 1 июля из подтверждёных источников озвучивало 4600"
Джерала у тебе явно з паРаши. А там навіть вчора закопували лютневий тухляк.
"50 штук конечно киздёшь-ВВС"
За даними нашого ГШ на сьогодні - 38300 безповоротних втрат (вбитими) + минімум 38300 х 2 пораненними, навіть якщо поділити на 2, більше 50 000.
Та що, трольок (Реєстрація: 28.06.2022), зі своєю трансляцією паРашистів - за расєйським кораблем.
А я ще пам'ятаю інтерв'ю з нею, про те як вона жалілась що їй погрожують... Зараз інтернет так заспамлений фейками по цій темі і вся правда підчищена що я його знайти вже не зміг.
В начале войны постоянно были чудеса в кацапстане, то точка у прилетит в склад, то вертолеты залетят и обстреляют нефтебазу, то мосты устанут.. а сейчас я так понимаю профнепригодный главнокомандующий пресек эту практику.
К тому же уже 5 мес. как кацапы обстреливают ракетами мирные города. За это время можно было наладить подсобное производство дальнобойных ракет, типа Гром, или Нептун для наземных целей.. чего наш зекамандующий (я так думаю) не соизволил организовать. Кацапы могут спать спокойно, зе гарантирует вам мирное небо.
не бывает трёх солдат "или погибших, или раненых". Если три погибли, то они не ранены. А раненых на этих трех погибших приходится уже десяток. При этом, из этого десятка половина получают ту или иную степень инвалидизации, и к дальнейшей службе либо не способны, либо используют факт инвалидности, как повод не возвращаться к службе.
Так что количество госпитализированных с ранениями\контузиями разной степени тяжести давно перевалило далеко за сто тысяч, не считая пропавших без вести в эпицентрах взрывов снарядов крупного калибра и ракет, а также утонувших в бэхах, и просто умерших от ранений в посадках и съеденных лисами (у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся). Ну, и есть малая толика пленных, которых можно приравнять к убитым, потому что после обмена на войну они тоже под разными предлогами тоже уже не пойдут никогда.
Ха..Ну в этом лисичек винить нельзя,ибо общеизвестно-полевая мышь намного подвижнее дохлого кацапа. Вот лисички и обленились.