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Новини Війна
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50 тисяч російських військових ліквідовані або поранені в Україні від 24 лютого, - начальник штабу оборони Великої Британії Радакін

рф,втрати,знищення,ліквідація

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 30% своєї наземної боєздатності.

Про це повідомив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, тому українці переконані у перемозі.

"Вони абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як Росія зіштовхується з проблемами. РФ, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї боєздатності. Це означає 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені в цій війні, майже 1700 знищених російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії", - сказав Радакін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38,3 тис. осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1684 танки та 3879 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Він наголосив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей.

"Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розломи та чинити тиск на НАТО. Росія зазнає невдач у всіх цих амбіціях", - зазначив адмірал.

Автор: 

армія рф (17309) Велика Британія (5571) ліквідація (3908) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+26
Які там 140 мільйонів! У 2010-му працівниця Центрального ЗАГС опублікувала дані - 89 мільйонів Після виклику до ФСБ була звільнена з роботи і щезла!
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17.07.2022 16:01
+25
Кацапам звиздец. Это вопрос только времени. Единственная проблема в том, сколько ущерба они успеют нанести Украине до того, как пушной зверек окончательно поселится на хрюской дегенерации.
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17.07.2022 15:56
+17
Главное не количество мяса, а техники. Если утилизируется вся рабочая боевая техника кацапов, тогда и мясо бесполезным станет.
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17.07.2022 15:59
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А если атомную бомбу дадите, судный день кацапии гарантирован.
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17.07.2022 15:49 Відповісти
ЯО по сусідам може застосувати тільки ідіот або тупий кацап. Що Чорнобиль нічому не навчив?
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17.07.2022 18:56 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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17.07.2022 15:50 Відповісти
Героям України слава !!
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17.07.2022 15:57 Відповісти
Мало... Їх там скільки за порєбріком? 140 мільйонів? і ще баби постійно нових рожають
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17.07.2022 15:52 Відповісти

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17.07.2022 16:16 Відповісти
Плачет, но, ****, пистолет с руки не выпускает. нада было ту шалаву-мать застрелить нахер, курву
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17.07.2022 16:21 Відповісти
50к хогрошої русні то замало.Їх 140 мильйонів.Ще багато роботи.
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17.07.2022 15:53 Відповісти
Глаза боятся, руки делают.
Как говориться: работы много, но все будет сделано.
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17.07.2022 15:57 Відповісти
Які там 140 мільйонів! У 2010-му працівниця Центрального ЗАГС опублікувала дані - 89 мільйонів Після виклику до ФСБ була звільнена з роботи і щезла!
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17.07.2022 16:01 Відповісти
И это с детьми, старперами, бабищами и алкашами, хронами, лудоманами и наркошами. А скоко там реально магучих держать в руках винтовку мосина? Думаю не так уже и много. масковские и ********* молодые люди так ваще не хотят идти воевать. одних сраных буратов призывают. Так что не все так печально на самом деле. А вот с ракетами беда. Еще долго будут нас кошмарить как сыкуну из-за угла.
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17.07.2022 16:19 Відповісти
13-17 млн.
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17.07.2022 16:55 Відповісти
Jevgenij tavkins

"на 1 июля из подтверждёных источников озвучивало 4600"
Джерала у тебе явно з паРаши. А там навіть вчора закопували лютневий тухляк.

"50 штук конечно киздёшь-ВВС"
За даними нашого ГШ на сьогодні - 38300 безповоротних втрат (вбитими) + минімум 38300 х 2 пораненними, навіть якщо поділити на 2, більше 50 000.

Та що, трольок (Реєстрація: 28.06.2022), зі своєю трансляцією паРашистів - за расєйським кораблем.
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17.07.2022 18:52 Відповісти
50 000 це найменша оцінка кількості "200". А тепер додай "300", яких в три рази, як мінімум, більше.
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17.07.2022 18:58 Відповісти
Вона не тільки зникла. Росія розкрутила компанію що її ніколи не існували. Представляєте собі?

А я ще пам'ятаю інтерв'ю з нею, про те як вона жалілась що їй погрожують... Зараз інтернет так заспамлений фейками по цій темі і вся правда підчищена що я його знайти вже не зміг.
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18.07.2022 01:43 Відповісти
И куда делось 50 млн человек?
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18.07.2022 01:44 Відповісти
наш Южмаш, который вы ракетами разворотили, не менее ценный, чем мост, так что ждите ответку
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17.07.2022 15:55 Відповісти
Ответка - это по кацапстану, по их военным заводам, военным полигонам, складам, казармам..
В начале войны постоянно были чудеса в кацапстане, то точка у прилетит в склад, то вертолеты залетят и обстреляют нефтебазу, то мосты устанут.. а сейчас я так понимаю профнепригодный главнокомандующий пресек эту практику.
К тому же уже 5 мес. как кацапы обстреливают ракетами мирные города. За это время можно было наладить подсобное производство дальнобойных ракет, типа Гром, или Нептун для наземных целей.. чего наш зекамандующий (я так думаю) не соизволил организовать. Кацапы могут спать спокойно, зе гарантирует вам мирное небо.
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17.07.2022 16:07 Відповісти
Ну конечно. Фуле там те ракеты собирать. Чуть сложнее, чем водопроводные трубы катать.
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17.07.2022 16:56 Відповісти
Кацапам звиздец. Это вопрос только времени. Единственная проблема в том, сколько ущерба они успеют нанести Украине до того, как пушной зверек окончательно поселится на хрюской дегенерации.
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17.07.2022 15:56 Відповісти
Чим більшу шкоду зроблять кацапи тим довше будуть виплачувати репарації. Німеччина за Першу Світову закінчила виплачувати в 2004 році. А це, уявіть собі, життя чотирьох поколінь, кожне з яких віддавало частину заробленого на виплату репарацій з кожної заробленої марки...
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17.07.2022 19:03 Відповісти
Главное не количество мяса, а техники. Если утилизируется вся рабочая боевая техника кацапов, тогда и мясо бесполезным станет.
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17.07.2022 15:59 Відповісти
+ ще одного в Тьоткіно, в суботу, з бодуна...
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17.07.2022 16:09 Відповісти
"британские учоные"....
не бывает трёх солдат "или погибших, или раненых". Если три погибли, то они не ранены. А раненых на этих трех погибших приходится уже десяток. При этом, из этого десятка половина получают ту или иную степень инвалидизации, и к дальнейшей службе либо не способны, либо используют факт инвалидности, как повод не возвращаться к службе.
Так что количество госпитализированных с ранениями\контузиями разной степени тяжести давно перевалило далеко за сто тысяч, не считая пропавших без вести в эпицентрах взрывов снарядов крупного калибра и ракет, а также утонувших в бэхах, и просто умерших от ранений в посадках и съеденных лисами (у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся). Ну, и есть малая толика пленных, которых можно приравнять к убитым, потому что после обмена на войну они тоже под разными предлогами тоже уже не пойдут никогда.
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17.07.2022 16:18 Відповісти
(у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся.)
Ха..Ну в этом лисичек винить нельзя,ибо общеизвестно-полевая мышь намного подвижнее дохлого кацапа. Вот лисички и обленились.
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17.07.2022 17:56 Відповісти
та уже на лисиц перестали быть похожими, людей уже не боятся, ходят пешком в перевалку вокруг села - охотников давно нет, все на войне... кому война, а лисам - мать родна... главно дело, шоб от переедания по тувински или на эрзя не заговорили...
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17.07.2022 19:08 Відповісти
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17.07.2022 20:42 Відповісти
Просто вони мій пост від учора тут прочитали. Україна переможе, це просто факт.
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17.07.2022 16:23 Відповісти
Тобто цією статтею ставлять під сумнів цифри генштабу?
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17.07.2022 19:10 Відповісти
 
 