Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України. ВIДЕО

Музиканти німецького гурту Rammstein на концерті у Варшаві підняли синьо-жовтий прапор на знак солідарності з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, опублікувавши відео, на сторінці у фейсбуці повідомила медіакомпанія "Варшава 2022 Today".

"На знак солідарності з Україною гурт Rammstein на концерті у Варшаві підняв прапор України", - сказано в дописі.

На відео один із музикантів розгорнув синьо-жовтий прапор, коли "пропливав" у надувному човні над натовпом фанатів.

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