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17 117 22

Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України. ВIДЕО

концерт,рамштайн,rammstein

Музиканти німецького гурту Rammstein на концерті у Варшаві підняли синьо-жовтий прапор на знак солідарності з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, опублікувавши відео, на сторінці у фейсбуці повідомила медіакомпанія "Варшава 2022 Today".  

"На знак солідарності з Україною гурт Rammstein на концерті у Варшаві підняв прапор України", - сказано в дописі.

На відео один із музикантів розгорнув синьо-жовтий прапор, коли "пропливав" у надувному човні над натовпом фанатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Популярна група Imagine Dragons потужно підтримали Україну на 200-тисячному концерті в Стокгольмі. ВIДЕО

Автор: 

концерт (234) прапор (482) Варшава (190) підтримка (603)


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Топ коментарі
+13
когда будут бомбить Дрезден,я обязательно поставлю на рабочий стол флаг Германии...на полчасика.
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17.07.2022 16:54
+12
Rammstein-респект...
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17.07.2022 16:22
+11
Ну вони і москалів поважають і дуже часто там тусувалися і жили там.А їхній соліст,взагалі все совкове любить.
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17.07.2022 16:25
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Rammstein-респект...
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17.07.2022 16:22 Відповісти
Та й взагалі вони НДРівські ліваки
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17.07.2022 16:24 Відповісти
Твоє обличчия коли тебе в Мацкві ФСБшники відмудохали, і тепер ти образився на улюблену расісю
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17.07.2022 16:25 Відповісти
Ну вони і москалів поважають і дуже часто там тусувалися і жили там.А їхній соліст,взагалі все совкове любить.
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17.07.2022 16:25 Відповісти
Москов, раз, два, три.
Москов, посмотри.
Пионеры там идут.
Песни Ленину поют.

Олды помнят.
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17.07.2022 16:28 Відповісти
2004 рік - то покоління пепсі, олдскул - то інше покоління)
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17.07.2022 16:43 Відповісти
То повага ?
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17.07.2022 16:53 Відповісти
а "любимый город", чи це щось інше? за всіх учасників групи говорити не можу, але Тіль останнім часом був прихильником московитів
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17.07.2022 18:23 Відповісти
когда будут бомбить Дрезден,я обязательно поставлю на рабочий стол флаг Германии...на полчасика.
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17.07.2022 16:54 Відповісти
Дрезден это был ответ за Ковентри , не забываем
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17.07.2022 17:56 Відповісти
Вже би визначились, чи за красівих чи за розумних... І в москві бабоси рубають, і в Європі прапором України вимахують "бо щас так модно".
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17.07.2022 17:06 Відповісти
респект
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17.07.2022 17:09 Відповісти
Хайп. Після любові до *********, вони для мене вмерли. Як би не перемальовувались, а гімном вимазалися.
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17.07.2022 17:16 Відповісти
справжні рокери (і люди!) з весни 2014 до орди не їздили
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17.07.2022 17:39 Відповісти
А я Линдеману не пробачу ось це ніколи.

Музыкант из немецкой группы Rammstein опубликовал на YouTube клип на песню «Любимый город». Композиция была хитов довоенного СССР − самое популярно исполнение принадлежало Марку Бернесу.
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17.07.2022 17:52 Відповісти
а я таку музику слухаю:

https://youtu.be/n3FTIfcQlNM
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17.07.2022 18:10 Відповісти
https://youtu.be/KtKaXc_AEF8 Тінь Сонця - Меч Арея
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17.07.2022 21:28 Відповісти
Онли пиар, больше там ничего нет....
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17.07.2022 21:53 Відповісти
Ну, про Москву вони співають, що то стара курва, яка ховає зморшки під товстим шаром косметики. І наших біженців Тіль зустрічав особисто і допогав їм, скромно і не випендрюючись.
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17.07.2022 22:28 Відповісти
https://youtu.be/I_bVkoY2fac КОМУ ВНИЗ присвятили цю пісню Азову.
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17.07.2022 23:02 Відповісти
Чуваки просто тупо хайпують на популярній темі, бо разом з переможцем хочуть бути всі. А насправді вони оркофіли ще ті. Бридко...
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17.09.2022 17:56 Відповісти
 
 