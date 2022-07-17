Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України. ВIДЕО
Музиканти німецького гурту Rammstein на концерті у Варшаві підняли синьо-жовтий прапор на знак солідарності з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це, опублікувавши відео, на сторінці у фейсбуці повідомила медіакомпанія "Варшава 2022 Today".
"На знак солідарності з Україною гурт Rammstein на концерті у Варшаві підняв прапор України", - сказано в дописі.
На відео один із музикантів розгорнув синьо-жовтий прапор, коли "пропливав" у надувному човні над натовпом фанатів.
Топ коментарі
+13 Вася А
показати весь коментар17.07.2022 16:54
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2022 16:22
+11 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар17.07.2022 16:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москов, посмотри.
Пионеры там идут.
Песни Ленину поют.
Олды помнят.
Музыкант из немецкой группы Rammstein опубликовал на YouTube клип на песню «Любимый город». Композиция была хитов довоенного СССР − самое популярно исполнение принадлежало Марку Бернесу.
https://youtu.be/n3FTIfcQlNM