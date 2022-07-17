Я близький з народом України, на який щодня сиплеться ракетний дощ, - Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

Про це Папа Франциск сказав після проказування молитви "Ангел Господній" під час недільної меси у Ватикані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ", – сказав Папа Франциск і додав: "Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".

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