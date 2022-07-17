Я близький з народом України, на який щодня сиплеться ракетний дощ, - Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.
Про це Папа Франциск сказав після проказування молитви "Ангел Господній" під час недільної меси у Ватикані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ", – сказав Папа Франциск і додав: "Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".
Будь ласка, зачекайте...
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То на раші народ, в Україні -- Нація.
Не "народи віддаляються" --- а рашистська біомаса забула заповідь Не убий! І мордує українців на їхній землі.
Ти, бл&gь, повинен апелювати не до всіх політиків --- а тільки до одного антихриста!
По ділах їхніх пізнаєте їх!
"Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть" (Мольер)
жертва і кат на пасху несуть один хрест
ДУУУЖЕ БЛИЗЬКИЙ
Кто бы отказался от 200-х олигархов?..
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Скажи это, и тебе станет легче!
Правду говорить легко!
Почитай для начала Библию, и потом скажи: "российские ракеты"! Не ссы!!!
Чомусь весь час звертають увагу на негідні дії церковників. А не говорять про значно жорстокіші дії римлян до християнства ( в Італії до сіх пір викрадають людей ради викупу і часто вбивають), Македонського, Дарія і інших. Жертвоприношення людей були раніше - чули? А між іншим, сьогоднішня війна розв'язана нащадками, як прямими, так і духовними тих горлорізів, що вбивали людей аби їх зжерти.
Особливо з 325року.коли палити почали не тільки книги ,а й носіїв тих знань та їх читачів.а скільки при завоюванні південної Америки знищили.
Я читав біблію (старий завіт) і всім рекомендую її читати. як засторогу - чого робити не слід. Хто в темі, тому набагато простіше розуміти процеси як минулого, так і сьогодення.
Старий заповіт - це доктрина молодої нечисленої секти, яка має битись за фізичне виживання із сусідами (принцип "око за око").
Новий заповіт - це доктрина молодої церкви, яка вже застовбила певну територію, певну кількість адептів і може дозволити собі мирне поглинання сусідів (принцип "тому, хто вдарив тебе по правій щоці, підстав ліву").
В ********* христианстві нормами повсякденної поведінки є саме новозаповітні підходи "до ближнього свого".
Саме так и Новий Заповіт - це насправді книги дуже молодої релігії, що існує в умовах дуже великої конкуренції.
Отож, розповідати про це з наукової точки зору можна дуже довго. Але мораль залишається одею, и казав її у Черстертона отець Браун: "Кожен читає свою Біблію".
Джерело:
І я особисто , як хрещений грекокатоликом ще у 1961 році ... , і багато інших в Украаїні - шанувальників Ваших - моліться за перемогу ЗСУ над проклятим ворогом !
А переговори - будуть тільки на умовах України
бункерний каже про переговори і Хорхе теж, совпадєніє? Не думаууу…
з цього більше Папа б вийшов ніж з Хорхе, на жаль…
https://m.censor.net/ua/news/3354670/rammstein_pid_chas_kontsertu_u_varshavi_rozgornuv_prapor_ukrayiny_video
В історії римської церкви всі папи були убоїщами, крім Войтили, завжди обнімались як не з Гітлером, то з Муссоліні!
ТИ АНТИХРИСТ ЯКИЙ ЦІЛУЄ КРЕМЛЬ У ДУПУ І ЩОСЬ БЄЛЬКОЧЕ ПРО "БРАТСКІЄ" НАРОДИ
За небідною державою Ватикан закріпити ділянку кодону.
Наректи Ватиканською і дати благословіння охороняти від ракет закупленими засобами Про.
Що значить " блізок с" - це щось сексуальне, типу я мав народ Украіни десь?
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