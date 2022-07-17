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Новини Війна
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Я близький з народом України, на який щодня сиплеться ракетний дощ, - Папа Римський Франциск

франциск

Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

Про це Папа Франциск сказав після проказування молитви "Ангел Господній" під час недільної меси у Ватикані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ", – сказав Папа Франциск і додав: "Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".

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Автор: 

Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+27
Але сказати,хто саме сипить ракети,не може.Лицемірний дідуган.Як взагалі хтось,на нього ще молиться?
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17.07.2022 16:29
+20
самый лицемерный папа за мою жизнь. Зато я Войтылу застал.
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17.07.2022 16:33
+18
ти пахан бліжче до гундяя як не крути..ти позабув а може і не знав заповіді Божі
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17.07.2022 16:29
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17.07.2022 16:27 Відповісти
Є бать, кончений лівак!
То на раші народ, в Україні -- Нація.
Не "народи віддаляються" --- а рашистська біомаса забула заповідь Не убий! І мордує українців на їхній землі.
Ти, бл&gь, повинен апелювати не до всіх політиків --- а тільки до одного антихриста!

По ділах їхніх пізнаєте їх!
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17.07.2022 18:21 Відповісти
ти пахан бліжче до гундяя як не крути..ти позабув а може і не знав заповіді Божі
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17.07.2022 16:29 Відповісти
В его возрасте уже много чего не помнишь. Мне в политике Ватика не понятно одно. Почему Папой не может быть молодой человек. Хотя молодой человек ну почти всегда отец. Что за фобия? Зачем они ставят у руля эти доменные и мартеновские печи? Ну ладно не хотите молодчика - поставть хотя бы не пенсионера, а мужика от лет хотя бы 40-45. У этих старых пирдунов деменцыя и куча болячек, вот нахрена? Или там типа посидел пару лет, откинул копытца и дай следующему посидеть?
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17.07.2022 16:39 Відповісти
У них для таких должностей должен быть целибат, молодым не доверяют.

"Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть" (Мольер)
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17.07.2022 17:00 Відповісти
А в православ'ї коли патріархами стають? У молодому віці?
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17.07.2022 17:44 Відповісти
Чому? Тому що "Папство" - це не тільки Папа...
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17.07.2022 20:43 Відповісти
Та там такий божок,що не хвилюйтеся,з самими заповідями там все нормально.недарма ж там кажуть -кожному своє.вміння трактування та виправдовування зла попи відточили до майже ідеалу.
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17.07.2022 17:29 Відповісти
Але сказати,хто саме сипить ракети,не може.Лицемірний дідуган.Як взагалі хтось,на нього ще молиться?
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Меня другое удивило. Как этот старый черт не вспомнил про зерно. Возможно это не полный текст интервью?
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17.07.2022 16:41 Відповісти
так-так, пам"ятаю
жертва і кат на пасху несуть один хрест

ДУУУЖЕ БЛИЗЬКИЙ
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Папі Римському Франциску-то потрібно вбивцю назвати вбивцею та закликати його припинити й надалі вбивати...
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Ще однин поет-синоптик, "ракетний дощ"
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Тато Римський невиправний. Переобирайте!
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Ну ви знаєте, близький настільки, що краще буду у Римі сидіти
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17.07.2022 16:32 Відповісти
ему бы в ООН на работу устроиться - озабоченность выражать...
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17.07.2022 16:32 Відповісти
самый лицемерный папа за мою жизнь. Зато я Войтылу застал.
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17.07.2022 16:33 Відповісти
Щось цей папа,як рідний брат Пія IX, а ще кажуть, що виховувався в родині українського священника!
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17.07.2022 16:34 Відповісти
Іноді краще молитися мовчки, ніж говорити в слух.
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17.07.2022 16:36 Відповісти
а хто винний у війні мовчить ****.
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17.07.2022 16:36 Відповісти
Епанько, проводи переговоры со своей дупой и своими предшественниками, которые также с крестом и библией в руках лизали очко Гитлеру. Мразота-слоупок.
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17.07.2022 16:37 Відповісти
Релігійна тема повинна обійтися стороной, но меня уже достали наши бараны что дают популистам 73/86%... были бы умнее - не было никаких войн, просто вырезали одних **** и все.

Кто бы отказался от 200-х олигархов?..

____________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 16:38 Відповісти
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17.07.2022 16:48 Відповісти
Только три дня назад я писал что будет от него бредятина типа "порозумiння мiж народами". Будь ты проклят, ряженый болван, не способный отличить зло от добра.
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17.07.2022 16:39 Відповісти
"Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля..." І що - допомагає?
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17.07.2022 16:40 Відповісти
І хоч би якусь допомогу Україні відправили, у Ватикану дохріна бабла. А нє, молитвами помагають.
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17.07.2022 17:17 Відповісти
папа третьеримский.
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17.07.2022 16:40 Відповісти
Фазер (Поуп), скажи "российские ракеты"!
Скажи это, и тебе станет легче!
Правду говорить легко!
Почитай для начала Библию, и потом скажи: "российские ракеты"! Не ссы!!!
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17.07.2022 16:47 Відповісти
Ну, смортя что в библии читать. Там можно прочесть, к примеру, как беременным животы вспарывать, как дочь в секс-рабство продать, или как перед домашними божествами заставить раба оказаться в вечном рабстве. Весёлая книжица.
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17.07.2022 17:02 Відповісти
Жоден християнин побоїться визнати що християнство це гнила ,злодійкувата релігія яка вбивала та нищила розумних та освічених,гнобила жінок та Дітей,гальмувала прогресс в усьому ,а в стосунках тим паче.так що коли неосвічені люди кричать що заповіді не виконують,вони самі не знають,що кажуть.
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17.07.2022 17:35 Відповісти
вбивала не релігія в якої перша заповідь не вбий, а полюби. вбивали люди-обманщики прикриваючись приналежністю до якоїсь релігії.
Чомусь весь час звертають увагу на негідні дії церковників. А не говорять про значно жорстокіші дії римлян до християнства ( в Італії до сіх пір викрадають людей ради викупу і часто вбивають), Македонського, Дарія і інших. Жертвоприношення людей були раніше - чули? А між іншим, сьогоднішня війна розв'язана нащадками, як прямими, так і духовними тих горлорізів, що вбивали людей аби їх зжерти.
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17.07.2022 18:02 Відповісти
Саме християни старанно спалювали книги.згадайте як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3#:~:text=%D0%A3%20450%E2%80%94410%20%D1%80%D1%80.,%D0%B5%20 .
Особливо з 325року.коли палити почали не тільки книги ,а й носіїв тих знань та їх читачів.а скільки при завоюванні південної Америки знищили.
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17.07.2022 21:53 Відповісти
Шоооооооооо? Кацапи - нащадки Риму? Ви якщо з головою не дружите, то тримайте своє безум'я в собі, а не несіть у маси, будь ласка.
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17.07.2022 22:08 Відповісти
ну так хрестиянське вчення і старозавітнє - часто протилежні речі. хоч як їх не намагайся поєднати.
Я читав біблію (старий завіт) і всім рекомендую її читати. як засторогу - чого робити не слід. Хто в темі, тому набагато простіше розуміти процеси як минулого, так і сьогодення.
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17.07.2022 17:38 Відповісти
Так і є. Проблема в тому, що "Старий заповіт" і "Новий заповіт" - це дві доктринально протилежні речі, які згодом штучно об'єднали у єдину релігійну доктрину.
Старий заповіт - це доктрина молодої нечисленої секти, яка має битись за фізичне виживання із сусідами (принцип "око за око").
Новий заповіт - це доктрина молодої церкви, яка вже застовбила певну територію, певну кількість адептів і може дозволити собі мирне поглинання сусідів (принцип "тому, хто вдарив тебе по правій щоці, підстав ліву").
В ********* христианстві нормами повсякденної поведінки є саме новозаповітні підходи "до ближнього свого".
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17.07.2022 18:10 Відповісти
Насправді ні. Все набагато складніше зі Старим Заповітом, тому що він писався потягом десь сьомі століть, в ньому достане дуже різних елементів дуже різних епох. Найстаріше ядро є мішаниною двох традицій - Ізраїльської та Іудейської, які ще мають дуже велико чого з політеїзму, ще не потісненому культом громовержця Яхве, що с початку був лише божеством для царя, и лише Ізраїльського. П'ятикніжжя зібрали у собі елементи и Месопотамських релігій, и новели зі Єгипетської історії (Мойсей ~ узурпатор Аменмессе династії Рамзессідів + катастрофа Древнього Царства).

Саме так и Новий Заповіт - це насправді книги дуже молодої релігії, що існує в умовах дуже великої конкуренції.

Отож, розповідати про це з наукової точки зору можна дуже довго. Але мораль залишається одею, и казав її у Черстертона отець Браун: "Кожен читає свою Біблію".
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18.07.2022 00:17 Відповісти
ОК. Погляньмо очима пересічного італійця на проблеми України-там десь далеко, існує якась країна, яка воює з рф... Подорожчає газ у Італії, економіка стане неконкурентноздатною, закриються підприємства... Можуть вони віддати якийсь шматок своєї території росії, що б та заспокоїлась ? А що вже казати про цього ситого попа ? Він переживає, що у нього голодні діти ? Ість, спить і ніхрена не робить .
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17.07.2022 16:54 Відповісти
Следущая поездка будет к Гундяеву?
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17.07.2022 17:05 Відповісти
Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".
Джерело:
І я особисто , як хрещений грекокатоликом ще у 1961 році ... , і багато інших в Украаїні - шанувальників Ваших - моліться за перемогу ЗСУ над проклятим ворогом !
А переговори - будуть тільки на умовах України
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17.07.2022 17:05 Відповісти
папа будучи вже в літах, й досі вважає, що коли підставити щоку ( чи шию) то нападник застидається і піде геть. це з безсовісними і слугами диявола не працює. Хто там поближче - проясніть папі. Бо не можна свої цінності розсипати перед свинями (кацапи значно гірше свиней - милих і добрих тваринок, якщо не голодні). Не можна із християнською добротою підходити до слуг диявола. Бо з кацапами навіть екзорцисти не справляться. Тільки відвага і мужність українських воїнів виганяє бісів із їх тіл.
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17.07.2022 17:47 Відповісти
Щось не дуже щиро молишся за Український народ,на якого щодня сиплються російські ракети(але не згадав у свої молитвах походження цих ракет!!!)
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17.07.2022 17:06 Відповісти
Один народ прийшов просто винищити інший на його землі, а Хорхе переживає, що відбувається роз'єднання народів і дійсно, чого б це..?
бункерний каже про переговори і Хорхе теж, совпадєніє? Не думаууу…
з цього більше Папа б вийшов ніж з Хорхе, на жаль…
https://m.censor.net/ua/news/3354670/rammstein_pid_chas_kontsertu_u_varshavi_rozgornuv_prapor_ukrayiny_video
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17.07.2022 17:06 Відповісти
А що, молитви не допомагають? Я не є дуже віруючою людиною, але чесно молилася щодня з початку війни до прильоту по Кременчуку. Тепер розумію, що на рашистів подіють лише прокляття
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17.07.2022 17:16 Відповісти
прокляття - інструмент слуг диявола. так шо не треба тут про чесну молитву не дуже віруючої людини. у москалів нічого не виходить. бо Творець на нашій стороні.
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17.07.2022 17:51 Відповісти
Пізда...л та брехло ти папік
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17.07.2022 17:25 Відповісти
скажи ПАЛЯНИЦЯ
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17.07.2022 17:34 Відповісти
Воно не Папа Римський, а попа римська!
В історії римської церкви всі папи були убоїщами, крім Войтили, завжди обнімались як не з Гітлером, то з Муссоліні!
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17.07.2022 17:37 Відповісти
сцикло безбожне, а не папа
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17.07.2022 17:37 Відповісти
Близький з Народом України... Хай приїде і посидить під цім дощем....
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17.07.2022 17:59 Відповісти
иди помой ноги неграм
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17.07.2022 17:59 Відповісти
Папа-придурошный латиноамериканский левак. Мол, не давайте оружия Украине, не надо "підживлювати війну". А то как перестанут давать-рф, тут же пепестанет ракеты пускать...
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17.07.2022 18:08 Відповісти
Ну так если ты БЛИЗОК-так возьми и приедь в Украину, перетри с президентом и генштабом и радой ,тебе зачтётся!!А киздеть за пару штуку км о близости тоже самое,что тыкать в себя фалоимитатором!!
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17.07.2022 18:15 Відповісти
Мощные косяки Папы, вроде его встречи в Гаванне-2016 с Кирюхрой Гундяем, где они перетерли за Крым, его задушевные беседы с ним по Скайпу не повод постить тут какую-то дремучую атеистическую пропаганду. Все равно все придут к "армія мова віра", как бы пафосно оно не звучало.
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17.07.2022 18:25 Відповісти
И награждаю карлика медалью . Видно Папа уже в маразме. Пора на пенсию несчастному.
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17.07.2022 18:40 Відповісти
Я близький з народом України, на який щодня сиплеться ракетний дощ, - Папа Римський Франциск Джерело:
ТИ АНТИХРИСТ ЯКИЙ ЦІЛУЄ КРЕМЛЬ У ДУПУ І ЩОСЬ БЄЛЬКОЧЕ ПРО "БРАТСКІЄ" НАРОДИ
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17.07.2022 18:41 Відповісти
Во!! Ещё один пророссийский гандонище папа римский переобулся на ходу!!!!! А что случилось папочка ..... Ты же так любишь путина,,,,
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17.07.2022 18:45 Відповісти
молитва цього лицеміра-осквернення імені Господа Бога.
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17.07.2022 18:58 Відповісти
От що трапляється коли ієзуїт, який в Банку Ватикана береже гроші *****, грає роль "Намісника Христа на Землі"... "дєньгі любят тішіну"... І "какая разніца" Каїн чи Авель... Цей Папа - ганьба християнського світу - блудливими словами про милосердя та миролюбство він годує Сатану...
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17.07.2022 19:35 Відповісти
Докласти зусиль досить просто.
За небідною державою Ватикан закріпити ділянку кодону.
Наректи Ватиканською і дати благословіння охороняти від ракет закупленими засобами Про.
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17.07.2022 19:52 Відповісти
Пошел нахер козел!!!!
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17.07.2022 21:33 Відповісти
На якій це мові написане/сказане: "я блізок с народом Украіни"?

Що значить " блізок с" - це щось сексуальне, типу я мав народ Украіни десь?

Дорогий Цензор, зробіть добру справу: додавайте до кожного повідомлення посилання на джерела. Тільки тоді ваші читачі зможуть повноцінно розшифрувати ваші месиджі.
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17.07.2022 22:09 Відповісти
Лжец и лицемер этот папаша. Как можно жертве нападения предлагать перестать сопротивлятся убийце?
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18.07.2022 01:52 Відповісти
 
 