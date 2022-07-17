Одеська влада спростовує заяву Міноборони РФ про знищення складу ракет Harpoon

Міноборони Росії на фоні успішної роботи HIMARS та Нarpoon по базах і складах російських військ заявило про їх знищення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За твердженням росіян, на окупованій Донеччині нібито знищено пускову установку та транспортно-зарядну машину реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Також Росія стверджує, що ракетним ударом в Одесі знищено нібито склад протикорабельних ракет Нarpoon.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграмі висміяв заяви РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування. ІНФОГРАФІКА

"Міністерство ганьби та вбивств Росії, яке вони називають міністерство оборони, виліпило з меблевих дощок ракети Нarpoon… Вони вчора ракетою влучили в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове", - повідомив він.

Склад компанії, за словами Братчука, було знищено повністю.

Протикорабельні ракети Нarpoon американського виробництва були передані Збройним силам України від Данії. На початку червня, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, вони вже стали на оборону чорноморського узбережжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат