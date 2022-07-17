Одеська влада спростовує заяву Міноборони РФ про знищення складу ракет Harpoon
Міноборони Росії на фоні успішної роботи HIMARS та Нarpoon по базах і складах російських військ заявило про їх знищення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За твердженням росіян, на окупованій Донеччині нібито знищено пускову установку та транспортно-зарядну машину реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Також Росія стверджує, що ракетним ударом в Одесі знищено нібито склад протикорабельних ракет Нarpoon.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграмі висміяв заяви РФ.
"Міністерство ганьби та вбивств Росії, яке вони називають міністерство оборони, виліпило з меблевих дощок ракети Нarpoon… Вони вчора ракетою влучили в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове", - повідомив він.
Склад компанії, за словами Братчука, було знищено повністю.
Протикорабельні ракети Нarpoon американського виробництва були передані Збройним силам України від Данії. На початку червня, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, вони вже стали на оборону чорноморського узбережжя.
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Це - протикорабельні ракети.
Ну це так, дрібниця...
Вони здатні лише сракою крутити перед камерою, заради власного піару та брехати громадянам.
А для того щоб вести інформаційну війну, потрібні мізки.
Тому кацапи і отримають допомогу від корисних ідиотів, що спростовують, або підтверджують.
І фоточок накинуть, щоб розвідка кацапська не парилась.
Кацапи чудово знають що у тому складі чи свинофермі нічого не було.
У них все відпрацьовано:
"Пульнем, а куда попадём, там и будут Гарпуны (Хаймарсы, 300 чел. нацбата и т.д.)"
Да, ще забув секретну нараду командування ЗСУ із керівниками американського ВПК у будинку офіцерів в Вінниці
Это информация для кацапского пипла, кроме дыма ничего не было,и они это знают.
https://www.bbc.com/russian/features-61587624 Эта модификация Harpoon отличается тем, что может атаковать не только цели в открытом море, но и корабли вблизи берега и даже наземные объекты..."
- 2 машины хаймарс выбросил в пропасть!
- и склад с гарпунами!
- и 2 склада с гарпунами тоже!
"Все ЗСУ уже уничтожены-переуничтожены по три раза"
починаю вірити в Змія-Горинича, в якого відростали голови😂
Потрібно було сказати:
"Так-так, все знищено! Все, абсолютно ВСЕ! Десять пускової, сто ракет к ним, ми зовсім без зброї - пливи та захоплюй..."
А що таке інформаційна війна і як її вести, то вже їх не цікавить.
Кацапи сказали про знищення складу ракет?
Ну і чудово: нехай би перевірили, може ще одне корито пішло б на дно!
https://gazeta.ua/ru/news/life
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потрібно не ржати над кацапами а мовчки в1бати по якомусь кацапському кориту гарпуном.Це буде найкращий доказ їхньої брехні.
Не кажіть кацапським генералам те, що знає чи не кожний пересічний український чоловік 😂
Сегодня в мо рф заявили, что "высокоточным" ударом якобы "поразили" РСЗО М142 HIMARS. Разумеется, российских пропагандистов тут же случился тотальный экстаз по этому поводу. Особенно если учитывать, что они ранее сообщали о поражении 2 М142 и даже 2-х трофейных, доказательства чего, правда, так и предъявили!
Так, что же это получается? Потеряли 5 HIMARS'ов?!?!? Зрада?
Или?
Ещё в июне российская пропаганда стала распространять фейки о том, что ВСУ ежедневно теряют высокоточное оружие на поле боя, либо и вовсе, продают его оккупантам. Не имея возможности противостоять, что ствольной, что реактивной артиллерии, особенно в вопросах контрбатарейной борьбы, россияне генерируют фейковые победы.
Что же до сегодняшнего вброса, то он до безобразия бездарный и примитивный. Ведь, просто достаточно посмотреть видео, чтобы понять, насколько это халтурное враньё.
Во-первых, на видео не изображён М142 HIMARS. Да, мы видим некий, тёмно-зелёного цвета грузовой автомобиль, но это не РСЗО. Это отчётливо понятно по его абсолютно плоской крыше кузова. У М142 HIMARS это пусковая с ярко выраженными направляющими.
Сравните.
Аналогично и заряжающие машины к М142 HIMARS. Они имеют явно выраженные направляющие реактивных ракет.
То есть, изображённый на видео транспорт имеет, что-либо общее с М142 HIMARS только по цвету и не более. Аналогично, это мог бы быть и военный тентованный КамАз-43114.
Во-вторых, а каков результат обстрела? Видео смонтировано так, что даже не совсем понятен результат этого прилёта. То есть, рваный монтаж, скрывающий... Скрывающий то, что прилёт был в никуда?
Разумеется, российские пропагандисты выдумывают фейки про уничтожение и даже покупку М142 HIMARS для внутреннего потребителя, в первую очередь. Поднятия духа! Во-вторую... Вы обратили внимание, когда этот фейк был вброшен?
Верно, накануне встречи Рамштайн-4 россияне решили запустить ИПСО по дискредитации ВСУ, мол, вы им предоставляете высокотехнологичное оружие, а мы его уничтожаем и скупаем.
И это тоже показательно. Ведь тот комплекс лжи, который используют российские пропагандисты против ВСУ, лишь подтверждает, насколько они боятся как оружия, которым мы высокоэффективно пользуемся, но и того, какие решения будут приняты 20 июля.
https://site.ua/alexander.kovalenko/rossiya-rasprostranyaet-feik-ob-unictozenii-m142-himars-i0p4nr6
Підведіть свої кораблі впритул до берегів одещини , і я вам повірю , козломорді . .
намагаються узнати правду , що вони вчора знищили !
Наразі будуть продовжувати шукати склади з гарпунами і іншим військовим обладнанням !
Краще всього мовчати , а не варнякати на всі сторони якусь бредятину !‼️
https://mobile.twitter.com/faruq_shami12/status/1548657360125566976 1 ч
Срочно!
Начались масштабные обстрелы позиций пророссийских сил повстанцами и турецкой армии на фронтах пр. Алеппо и Идлиб в Сирии.
що ніби хтось скаже що вони не там а тут
Джерело:
гумор Одеси - не підлягає і не потребує перекладу