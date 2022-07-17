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Новини Війна
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Мешканцям Херсонщини окупанти заборонили волевиявлення, а в Запорізькій області - виганятимуть незгодних, - ЦПД

дезинформация

Росіяни продовжують розповсюджувати дезінформацію та маніпуляції на тимчасово окупованих територіях Криму, півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

Так, на Запоріжжі голова окупаційної "ВЦА" видав указ, що на всіх противників окупантів і колаборантів чекає вигнання.

На Херсонщині росіяни від імені "ВЦА" оприлюднили розпорядження про заборону місцевим будь-якого волевиявлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД

У Маріуполі на Донеччині хворі на діабет можуть отримати інсулін, тільки якщо прийом проводять "спеціалісти ДНР". Для місцевих це неможливо.

У Сєверодонецьку на Луганщині росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот", унаслідок чого може статися техногенна катастрофа.

На Харківщині деякі сільськогосподарські угіддя тимчасово не можна використовувати через мінування їх окупантами.

У Криму колаборант Сергій Аксьонов назвав цьогорічний туристичний сезон невдалим. Кількість відпочивальників у 2022 році на 40% менша, ніж торік.

Також читайте: Удари РФ по цивільних об’єктах - не помилки точності, а прицільний вогонь з метою тероризувати українців, - ЦПД

Автор: 

окупація (6683) Запорізька область (3589) Центр протидії дезінформації (158) Херсонська область (5731)


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Кацапи , дайте українцям спокій , бо ми вам точно не дамо спокою , щоби ви топтали нашу землю , та розводли срач , як на кацапії 😡
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17.07.2022 17:30 Відповісти
Ми і не дамо їм спокою... хаха... наші десь склад та 3-4 орка завалять, а ***** ракетами по мирному валить і пофіг. Ми можемо лише "яйця в жменю і терпіти". Мені це нагадує, коли тобі б*ють в око, а ти лиже можеш послати словесно.
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17.07.2022 17:35 Відповісти
Так пи*дуй на фронт, чого на дивані яйця мнеш?
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17.07.2022 17:39 Відповісти
Русский мир,в усій красі ,з усіма принадами !!)))
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17.07.2022 17:33 Відповісти
Тю, *****, а батьків політичного лідера Україні ніхто не висилає, ніхто не гвалтує - бо вони у землі обетованній, у кращому маєтку і ні в чому собі не відмовляють. Ну, не дарма щеленський платив в Ізраїльским пенсам по 400 щекелей на місяц.
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17.07.2022 17:46 Відповісти
вы еще спросите почему херсонцы не протестуют или не митингуют с плакатами против режима ху..ла
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17.07.2022 18:16 Відповісти
росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот"?
Перш ніж дути цей фейк - включіть мізки.
Робота Азоту ПОВНІСТЮ залежить від України - логістика, ресурси, продукція...
Я уже не пишу, що сам завод зруйновано.
Не поширюйте руцкіє фейкі - буде спокійніше.
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17.07.2022 18:36 Відповісти
 
 