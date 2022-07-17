Мешканцям Херсонщини окупанти заборонили волевиявлення, а в Запорізькій області - виганятимуть незгодних, - ЦПД
Росіяни продовжують розповсюджувати дезінформацію та маніпуляції на тимчасово окупованих територіях Криму, півдня та сходу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
Так, на Запоріжжі голова окупаційної "ВЦА" видав указ, що на всіх противників окупантів і колаборантів чекає вигнання.
На Херсонщині росіяни від імені "ВЦА" оприлюднили розпорядження про заборону місцевим будь-якого волевиявлення.
У Маріуполі на Донеччині хворі на діабет можуть отримати інсулін, тільки якщо прийом проводять "спеціалісти ДНР". Для місцевих це неможливо.
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