Мешканцям Херсонщини окупанти заборонили волевиявлення, а в Запорізькій області - виганятимуть незгодних, - ЦПД

Росіяни продовжують розповсюджувати дезінформацію та маніпуляції на тимчасово окупованих територіях Криму, півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

Так, на Запоріжжі голова окупаційної "ВЦА" видав указ, що на всіх противників окупантів і колаборантів чекає вигнання.

На Херсонщині росіяни від імені "ВЦА" оприлюднили розпорядження про заборону місцевим будь-якого волевиявлення.

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У Маріуполі на Донеччині хворі на діабет можуть отримати інсулін, тільки якщо прийом проводять "спеціалісти ДНР". Для місцевих це неможливо.

У Сєверодонецьку на Луганщині росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот", унаслідок чого може статися техногенна катастрофа.

На Харківщині деякі сільськогосподарські угіддя тимчасово не можна використовувати через мінування їх окупантами.

У Криму колаборант Сергій Аксьонов назвав цьогорічний туристичний сезон невдалим. Кількість відпочивальників у 2022 році на 40% менша, ніж торік.

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