На сьогодні на Київщині знайдено 1346 тіл убитих росіянами мирних жителів, - Нєбитов

У Київській області вже виявили 1346 тіл мирних мешканців, убитих російськими військовими. Цифра не остаточна.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні вже ця цифра 1346 тіл убитих цивільних людей", - зазначив він.

Нєбитов підкреслив, що більшість були вбиті з вогнепальної зброї.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав начальник поліції Київщини.

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Також Нєбитов поінформував, що наразі на Київщині близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.