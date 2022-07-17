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Новини Війна
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На сьогодні на Київщині знайдено 1346 тіл убитих росіянами мирних жителів, - Нєбитов

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У Київській області вже виявили 1346 тіл мирних мешканців, убитих російськими військовими. Цифра не остаточна.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні вже ця цифра 1346 тіл убитих цивільних людей", - зазначив він.

Нєбитов підкреслив, що більшість були вбиті з вогнепальної зброї.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав начальник поліції Київщини.

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Також Нєбитов поінформував, що наразі на Київщині близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Автор: 

Нацполіція (15156) Нєбитов Андрій (187) воєнні злочини (1859)


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Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна. (с)
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17.07.2022 18:42 Відповісти
Якби в країні був би нормальний президент, а не довпойоп у якого в голові тільки шашлики, то на Київщині можна було зберегти життя як мінімум 80% із тих кого вбили рашисти.
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17.07.2022 18:43 Відповісти
Зеленский такой же враг для украинцев, як и *****. Он сделал всё, чтобы в первые дни войны рашка поработила Украину
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17.07.2022 19:45 Відповісти
"1346 тіл мирних мешканців, убитих російськими військовими. Цифра не остаточна"
так українці платять за:
1. небажання паніки владними покидьками;
2. "просто перестать стрелять"
3. асфальт замість армії
загалом, за ідіотизм 73 в 2019 році
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17.07.2022 19:51 Відповісти
 
 