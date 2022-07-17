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За добу енергетики повернули світло для 4 тисяч родин на Донеччині, - ДТЕК

дтек

Незважаючи на бойові дії ремонтні бригади ДТЕК кожного дня працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив в ефірі телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. 

"Наші енергетики зараз працюють без вихідних, щоб повертати світло в домівки українців. Слов'янськ, Авдіївка, Мар'янка та Бахмут - зараз це найважчі напрямки, тому що там найгарячіше, багато знеструмлень", - сказав він.

Сахарук зазначив, що енергетики ДТЕК працюють по всій Донецькій області, та минулої доби повернули світло 4 тисячам родин у Курахівській та Слов'янській громадах. Він додав, що через постійні обстріли ремонтні бригади вимушені відновлювати деякі лінії електропередачі по декілька разів.

"На жаль, так часто буває, що ми закінчуємо в кінці дня працювати, даємо світло, а зранку знову починаємо відновлювати, тому що вночі прилітають знаряди та ще раз знеструмлюють людей. Але ми руки не опускаємо, працюємо", - підсумував Сахарук.

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту", у рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, що й далі героїчно працюють в умовах війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 17 тисяч родин на Донеччині

Автор: 

енергетика (2591) ДТЕК (1982)


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ахметов зі своїм дтек, просто фея. а однодумці ахмета з бомбаса просто золушки, які принесли казку в україну.
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17.07.2022 19:12 Відповісти
 
 