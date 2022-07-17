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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг Війна
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8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США

боинг

Посольство США в Україні виступило із коментарем з приводу 8 річниці трагедії з малайзійським Боїнгом МН17.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства. 

"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нідерландах вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17: імена жертв зачитали їхні родичі. ФОТОрепортаж

Автор: 

посольство (944) ракети (4021) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+10
Мир продемонстрировал свою трусость и бессилие.
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17.07.2022 20:10
+7
Хтось з цих виродків покараний?
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17.07.2022 19:48
+7
так понимаю, что приговор по МН17 вынесет не Амстердам, а Украина. Ибо ссыкотно...
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17.07.2022 19:49
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8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США ..... і тому, ми вам будем давати по 2-3 РСЗО кожні 2-3 місяці а то не забаром почнете стріляти по кацапах
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17.07.2022 19:47 Відповісти
Ну да больше 200+ гаубиц, как минимум около 20 рсзо, да ной дальше...
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17.07.2022 19:55 Відповісти
Поки єрмак("козирь") на Банковій так і буде.
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17.07.2022 20:11 Відповісти
А ви задавалися питанням - а на х... США повинні нам давати взагалі навіть 2-3 рсзо?
А тепер питання по нормальному - чому ти не питаєш про рсзсо, 155мм САУ Богдана, Нептуни, Вільху та навіть бльдь хоча б про броніки/розгрузки і т.п. і т.д. до зепдрсів, які клали на все перераховане, так само як ЗЕбоневтік клав на рояль, і просто готувалися із 19 року до шашликів і всім впарювали, що війни не буде і пдрашка не нападе?! Не напала бльдь?!
А тепер ще одне заруби собі на носі чи просто запиши на папірці щоб не забути бо зебілізор вибиває все із мізків - ні США ні будь-хто нічого нам не винен!!!
Як би зебанати не обрали зепдрсв до Влади то все могло бути інакше!
Тому просто подякуй США за допомогу 2-3 рсзо і радій, що хоча б щось дають!
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17.07.2022 21:18 Відповісти
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17.07.2022 21:43 Відповісти
Хтось з цих виродків покараний?
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17.07.2022 19:48 Відповісти
так понимаю, что приговор по МН17 вынесет не Амстердам, а Украина. Ибо ссыкотно...
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17.07.2022 19:49 Відповісти
***
не наказанное зло - борзеет !!!
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17.07.2022 20:00 Відповісти
Н-да. Боюсь, что и преступления рашистов в Украине будут расследовать таким же макаром - 8 лет блеять и не иметь смелости назвать виновных. Кошмар просто, в каких серунов превратился цивилизованный мир.
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17.07.2022 20:01 Відповісти
The only thing that you can do is to push for the UN to recognize Russia as a Terrorist State with all ******* consequences. No more bullshit sanctions that only manipulate the oil prices and put (laughingly) more money in Russia's pockets (read - allows it to continue with Ukrainian genocide).
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17.07.2022 20:09 Відповісти
Мир продемонстрировал свою трусость и бессилие.
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17.07.2022 20:10 Відповісти
8 років рідні і близькі загиблих очікують на покарання винуватців та справедливого рішення суду тепер можете порахувати скільки часу ми будемо чекати на рішення судів по агресії і звірств раші щодо України.
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17.07.2022 20:29 Відповісти
"продовжують", ішо?
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17.07.2022 20:37 Відповісти
 
 