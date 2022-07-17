8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США
Посольство США в Україні виступило із коментарем з приводу 8 річниці трагедії з малайзійським Боїнгом МН17.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства.
"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя".
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+10 Остап Бендера
показати весь коментар17.07.2022 20:10
+7 krot_lub
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+7 Urs
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А тепер питання по нормальному - чому ти не питаєш про рсзсо, 155мм САУ Богдана, Нептуни, Вільху та навіть бльдь хоча б про броніки/розгрузки і т.п. і т.д. до зепдрсів, які клали на все перераховане, так само як ЗЕбоневтік клав на рояль, і просто готувалися із 19 року до шашликів і всім впарювали, що війни не буде і пдрашка не нападе?! Не напала бльдь?!
А тепер ще одне заруби собі на носі чи просто запиши на папірці щоб не забути бо зебілізор вибиває все із мізків - ні США ні будь-хто нічого нам не винен!!!
Як би зебанати не обрали зепдрсв до Влади то все могло бути інакше!
Тому просто подякуй США за допомогу 2-3 рсзо і радій, що хоча б щось дають!
не наказанное зло - борзеет !!!