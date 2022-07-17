8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США

Посольство США в Україні виступило із коментарем з приводу 8 річниці трагедії з малайзійським Боїнгом МН17.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства.

"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя".

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