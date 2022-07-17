Росія ослаблена, до нової агресії вона готуватиметься два роки, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Україна настільки послабила російську армію, що Кремль наважиться розпочати нову агресію не раніше, ніж за два роки.

Таку думку висловив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пабрікс висловив таку оцінку у зв'язку із запланованою військовою реформою та запровадженням загального призову у зв'язку зі зростанням загроз з боку Росії.

За словами міністра, опір України прямо і буквально дає Латвії час на підготовку, і Латвія має діяти, щоб забезпечити стримування агресора.

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"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівняна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж маємо бути готові захищати свою територію від супротивника, що жорстоко і чисельно перевершує", – сказав Пабрікс.