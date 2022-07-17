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Новини Війна
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Росія ослаблена, до нової агресії вона готуватиметься два роки, - міністр оборони Латвії Пабрікс

пабрікс

Україна настільки послабила російську армію, що Кремль наважиться розпочати нову агресію не раніше, ніж за два роки.

Таку думку висловив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пабрікс висловив таку оцінку у зв'язку із запланованою військовою реформою та запровадженням загального призову у зв'язку зі зростанням загроз з боку Росії.

За словами міністра, опір України прямо і буквально дає Латвії час на підготовку, і Латвія має діяти, щоб забезпечити стримування агресора.

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"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівняна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж маємо бути готові захищати свою територію від супротивника, що жорстоко і чисельно перевершує", – сказав Пабрікс.

Автор: 

армія рф (17317) Латвія (1346) росія (65098) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+17
Через два роки параші не повино бути.
Має бути нормальний цивілізованих туалет
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17.07.2022 20:58
+11
Та то Україна ще і не починала
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17.07.2022 20:32
+9
opjatj - govorit Pabriks , a stidno mne on navernoe ne v kurse shto voina v UA esho nezakonchilas
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17.07.2022 20:28
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opjatj - govorit Pabriks , a stidno mne on navernoe ne v kurse shto voina v UA esho nezakonchilas
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17.07.2022 20:28 Відповісти
для нього і не починалась, серіал в телевізорі, Нетфлікс, про війну
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17.07.2022 20:31 Відповісти
Та то Україна ще і не починала
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17.07.2022 20:32 Відповісти
А з бункера Хуúла чемодани вже йдуть конвеєром
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17.07.2022 20:40 Відповісти
Якраз до кінця каденції клоуна.
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17.07.2022 20:38 Відповісти
мнение среднестатического европейского политика.
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17.07.2022 20:39 Відповісти
нам би цю видихати
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17.07.2022 20:41 Відповісти
Та яка там нова агресія,якщо нам поставите ще штук 40 хаймарсів і ппо в нормальній кількості та літаків штук 40 і т д то може забути про агресію росії назавжди!
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17.07.2022 20:47 Відповісти
добейте урода ...
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17.07.2022 20:47 Відповісти
Латвии, чтобы за два года приготовиться к нападению России, нужно захватить Польшу, всего-то.
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Ослабне, коли ракети закінчаться.
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Она не готовуватиметься, она будет уничтожена, это страна 404
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17.07.2022 20:48 Відповісти
тож треба допомагати нам всім світом, щоби виснажити так...щоби і мрій у ручні не було ще кудись рипнутись.... щоби знала, тварюко, що більше ніхто і ніколи не дозволить їй вбивати дітей... по сусідам...
тільки разом зможемо придушити цю гідру....прикопати її зуби і кігті... і примусити не вилазити зі своєї говені...
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17.07.2022 20:49 Відповісти
- Где можно разговаривать с Россией конструктивно?
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
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18.07.2022 05:29 Відповісти
На армию ***** расчитывал, но держал "козыри в руковах" и это не газово-нефтяной шантаж, а ставка на войну сначала с тактическим ядерным и химическим оружием, а потом и стратегическим (одиномными, потом групповыми пусками, а если поймет, что никто не отступил, тогда глобальным ядернвм ударом 80-85% от всего арсенала)!
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17.07.2022 20:51 Відповісти
Kacapo nemozet ugrozat statam jadernim udarami,poskolku togda kacapi budet stiorti s poverxnosti.Oni kacapi gluboko osibajutisia sto mozet udarit po amerike.
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17.07.2022 21:23 Відповісти
Они надеются на свои атомные подлодки возле побережья США, громыхающие на пол океана и оставляющие за собой след "русского духа", от которого у китов рвота.
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17.07.2022 21:30 Відповісти
Ecio kacapi mozet na svoji PVO nadejutsia ?Im Himarsi jest nedostizimaja cel,a sto govorit togda pro giperzvukovyje raketi.Vot u statov PVO kak raz prakticeski neprobyvajemaja
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17.07.2022 21:49 Відповісти
После таких фортелей ***** и его бензоколонку даже Армения перестанет любить...
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18.07.2022 03:06 Відповісти
Через два роки параші не повино бути.
Має бути нормальний цивілізованих туалет
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17.07.2022 20:58 Відповісти
Не, так не пойдет. 2 года слишком мало. Надо ее ослабить лет на 200. Тогда будет мир и спокойствие для цивилизации.
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17.07.2022 21:04 Відповісти
Рашка 2 роки готувалась до війни, а Зепоц цей весь час ослабляв Україну, дивний збіг, особливо на фоні про*обів в перші дні війни і купи зрадників з числа зеленої влади.
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17.07.2022 21:09 Відповісти
Це не "дивний збіг" Це - чітко визначена програма!
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18.07.2022 05:30 Відповісти
рашка готовилась к войне со времен кучмы.
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18.07.2022 11:02 Відповісти
Если ********* капитулирует в Украине, то больше он никуда не полезет ближайшие 70 лет, как и прошлые фашисты, надо просто помочь Украине это сделать и будет мир на многие десятилетия, а не поможете, через пару лет уже в Европе будут принимать ракетные удары.
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17.07.2022 21:11 Відповісти
Добить!отстоять Крым!в Крым НАТО!ДОНБАСС И Т.Д.!А потом потехенечьку Москву в Украинскую диаспору!!!
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17.07.2022 21:36 Відповісти
плохо ослаблена. Неограниченно долго надо давать слабительного и пургена
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17.07.2022 21:57 Відповісти
Слабительного надо давать, пока Россия не откажется от ядерного оружия и не вернёт свои границы по ситуации на 1991 год.
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17.07.2022 22:09 Відповісти
якщо європа і далі буде платити за газ і нафту то швидше
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17.07.2022 22:09 Відповісти
Слава ВСУ!!!Смерть ворогам!
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17.07.2022 22:30 Відповісти
Не варто радіти усунотої на два рики огрессії,якщо не закінчилась почата.Ще не раз параша обстріляє мирне місто України.Ржаве залізо не закінчилось
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17.07.2022 23:32 Відповісти
врядли они наклепают 1500 танков и столько же ракет за 2 года.
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18.07.2022 11:00 Відповісти
 
 