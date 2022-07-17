Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції у суді ЄС, - WSJ

Російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман и Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права були порушені, і заперечуючи звинувачення західних урядів у тісних зв'язках із Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Олігархи подали позови до суду окремо.

Абрамович, який також має португальське громадянство, у своїй заяві зазначив, що санкції є порушенням його фундаментальних прав, які захищає ЄС. Він вимагає від Європейської ради виплатити понад 1 млн доларів благодійному фонду, створеному для отримання доходів від продажу футбольного клубу "Челсі".

За даними WSJ, Абрамович найняв адвокатів у США. Проти олігарха там не поширюються санкції, але минулого місяця влада видала ордер на арешт двох літаків, які йому належать, оскільки, за їхніми словами, він порушив ширші санкції США, літаючи до Росії.

Авен та Фрідман, давні ділові партнерів, які зараз проживають у Великобританії, оскаржують твердження ЄС про те, що вони залучені в економічні сектори, "забезпечуючи значне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Усманов і його сестра Гульбахор Ісмаїлова заперечують заяви ЄС про те, що вони підтримували війну в Україні. Вони також вимагають виплати близько 20 тисяч доларів для покриття витрат.

Зазначається, що Усманов прагнув прискорити розгляд, заявивши, що фінансові наслідки санкцій призвели до зриву кількох бізнес-угод. Він сказав, що санкції загрожують банкрутством для трьох його компаній. Олігарх також зазначив, що санкції торкнуться співробітників і їхніх сімей на його підприємствах. Проте минулого місяця суд відхилив це клопотання.

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