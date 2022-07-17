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Новини Санкції проти Росії
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Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції у суді ЄС, - WSJ

єс

Російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман и Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права були порушені, і заперечуючи звинувачення західних урядів у тісних зв'язках із Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Олігархи подали позови до суду окремо.

Абрамович, який також має португальське громадянство, у своїй заяві зазначив, що санкції є порушенням його фундаментальних прав, які захищає ЄС. Він вимагає від Європейської ради виплатити понад 1 млн доларів благодійному фонду, створеному для отримання доходів від продажу футбольного клубу "Челсі".

За даними WSJ, Абрамович найняв адвокатів у США. Проти олігарха там не поширюються санкції, але минулого місяця влада видала ордер на арешт двох літаків, які йому належать, оскільки, за їхніми словами, він порушив ширші санкції США, літаючи до Росії.

Авен та Фрідман, давні ділові партнерів, які зараз проживають у Великобританії, оскаржують твердження ЄС про те, що вони залучені в економічні сектори, "забезпечуючи значне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Усманов і його сестра Гульбахор Ісмаїлова заперечують заяви ЄС про те, що вони підтримували війну в Україні. Вони також вимагають виплати близько 20 тисяч доларів для покриття витрат.

Зазначається, що Усманов прагнув прискорити розгляд, заявивши, що фінансові наслідки санкцій призвели до зриву кількох бізнес-угод. Він сказав, що санкції загрожують банкрутством для трьох його компаній. Олігарх також зазначив, що санкції торкнуться співробітників і їхніх сімей на його підприємствах. Проте минулого місяця суд відхилив це клопотання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 країн ЄС заморозили понад 13 млрд євро російських активів, - ЗМІ

Автор: 

олігарх (931) росія (65098) санкції (11816)


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Топ коментарі
+23
В каком каком суде ублюдки вы эдакие??? Ваш друженёк насрал вместе с вашей страной-террористом на все европейские и международные суды. И они теперь обращаются в суды ??? У этих мразей нет предела наглости , п...здец зверьё....
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17.07.2022 20:52
+20
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17.07.2022 20:49
+16
Абрамович - спаситель украинского народа?
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17.07.2022 20:48
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Абрамович - спаситель украинского народа?
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17.07.2022 20:48 Відповісти
400 тысяч человек спас. Снимут фильм про него Список Абрамовича.
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17.07.2022 20:52 Відповісти
Что курим? Пьем?
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17.07.2022 20:57 Відповісти
Хламідію... тобто Арахамію
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17.07.2022 21:40 Відповісти
Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції у суді ЄС, - WSJ


Джерело:

"А нас та за щто?!" © Мьі нікакова путєна нізнаєм!
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17.07.2022 20:48 Відповісти
мі вапшє ні рузкіє, мі вапшє ізГаільтяні, ета антісемітєзм
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17.07.2022 20:50 Відповісти
Ща щеНеВтік "займеться цим питанням особисто"
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17.07.2022 21:05 Відповісти
Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції
================
це не на часі. руськіє санкцій нє баяцца. или ані нє руськіє?
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17.07.2022 21:05 Відповісти
Оскарження до євросуду суперечить ху@лоправу.
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Пуйло їх до киівського суду посилал.
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17.07.2022 21:15 Відповісти
Іскандєрами нехай поугрожають. Бггг
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17.07.2022 20:49 Відповісти
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17.07.2022 20:49 Відповісти
Вот что НЛАВ животворящий делает!
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17.07.2022 21:13 Відповісти
Треш-шапіто, замішане на грошах. Реалії ******** цивілізації.
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17.07.2022 20:50 Відповісти
Лично я считаю, что все олигархи, держащие свои деньги за пределами собственного государства, должны быть ******* в первую очередь своим государством и уже потом всеми желающими.
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17.07.2022 20:51 Відповісти
а абрамовича жеж за шо??? хламидия ж гавкнул, шо тот 4 тысячи беженцев вывел кудой-то...
не поверили хламиди шоли???)))) ничёсе...
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17.07.2022 20:51 Відповісти
4? Бери выше - 400. Хламидия лично видел.
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17.07.2022 21:15 Відповісти
Казка з "Тисячі і двох ночей" - "Як Абрамович 400 тисяч українців рятував"
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18.07.2022 05:21 Відповісти
В каком каком суде ублюдки вы эдакие??? Ваш друженёк насрал вместе с вашей страной-террористом на все европейские и международные суды. И они теперь обращаются в суды ??? У этих мразей нет предела наглости , п...здец зверьё....
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17.07.2022 20:52 Відповісти
Хай би ще арештували і впаяли ув"язнення за відмивання "чесно зароблених" коштів
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17.07.2022 20:53 Відповісти
Так Параша не признает решение европейских судов. Вот пусть и судятся в Басманном суде.
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17.07.2022 20:54 Відповісти
В Окружном суде у них шансов больше.
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17.07.2022 20:58 Відповісти
В Україні вони виграли б у будь-якому суді.
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17.07.2022 21:13 Відповісти
Для таких умных, получивших гражданство, есть процедура его возврата государством его выдавшим.
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17.07.2022 21:00 Відповісти
россияне? виноваты априори!
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17.07.2022 21:04 Відповісти
а нет, что бы скинутся на смерть и похороны карлика. и судиться не надо будет.
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17.07.2022 21:08 Відповісти
Там Зеля і ОП такі зусілля прикладають, щоб їх виправдати !
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17.07.2022 21:11 Відповісти
Хламидия всем охранные письма написал, урод?
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17.07.2022 21:11 Відповісти
Так какойто ватный ***** из латестана пел- что санкции в пользу!Четверо свинособак кремлевского ******** уже радуются!!!
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17.07.2022 21:16 Відповісти
Сам Путін і "пєл" про "пользу от санкций"!
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18.07.2022 05:23 Відповісти
Російські олігархам вже погано. Так за рахунок цих російських олігархів і будуть відбудовувати Україну. І неважливо підтримують вони путіна чи ні вони громадяни Росії . А хто буде виплачувати репарації? Росії і так вже заморозили 400 млд золотовалютних резервів національного банку. Ось із російських олігархів якби забрали всі до копійки кошти які є на рахунках ЕС -це була б ще одна перемога. А УКраїну треба відбудовувати за рахунок російських громадян.
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17.07.2022 21:23 Відповісти
Агрохімія&Zе будуть свідками захисту в цьому суді (принаймі, в процесі Абрамовича)
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17.07.2022 21:31 Відповісти
Тут есть какой подтекст : с одной стороны это подтверждение того что санкции цепляют их за живое, но с другой они показали, что верны *****, который их же взрастил и переворот от них вряди ли когда-нибудь будет. Более того ***** и заставило их это сделать в том числе для всеобщего хаоса и затяжку времени. Так что в Евросоюзе попали в точку на данный момент
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17.07.2022 21:33 Відповісти
как только зеленский даст фридману и авену украинское гражданство, так сразу с них снимут санкции. Это ж понятно.
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17.07.2022 21:34 Відповісти
Ссукі нєблагадарниє! Вам же ***** сказало, шо єто вам токА на пользу
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17.07.2022 21:49 Відповісти
а помогают им в этом деле Ермаки, Татаровы и прочие безумные арахамии...
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17.07.2022 22:02 Відповісти
Будут срать на судью лично или поручат адвокатам?
Адвокатов тоже повесить
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18.07.2022 02:58 Відповісти
А яке вони мають на це право? РуZZкіє відмовляються виконувати будь які рішення суду з прав людини та порушують міжнародні договори. Тому, жодного права в цивілізованому суспільстві, ні на що, а особливо на скарги, вони не мають. А то як обов'язки виконувати, так вони не збираються. А як сраки їм за це і за інші злочини почали щимити, так вони за права згадують одразу.
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18.07.2022 06:05 Відповісти
Так что Хламидия не крышанул абрамовича или кинул на бабки))))
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18.07.2022 06:41 Відповісти
 
 