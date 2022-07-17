Шольц закликав німців готуватися до труднощів через санкції проти Росії: "У будь-якому випадку Путіна треба зупинити"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії, оскільки необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна "з його неоколоніальним" курсом".

Шольц закликав жителів Німеччини готуватися до більш тривалих санкцій проти Росії та труднощів через них, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", – заявив Шольц.

З огляду на наслідки для Німеччини, він додав : "Цей шлях непростий навіть для такої сильної й успішної країни, як наша. Нам знадобиться витривалість".

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Він заявив, що Заходу від самого початку було зрозуміло, що можливо доведеться зберігати санкції впродовж тривалого часу. Канцлер Німеччини наголосив, що "Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією мир не скасує жодної санкції".

За словами Шольца, санкційний тиск на РФ не лише показує солідарність з Україною, а й забезпечує власний захист Європи.

"Якщо ми зараз не протидіятимемо агресії Путіна, то він може продовжити", – сказав канцлер, наголосивши, що НАТО більше не виключає можливості нападу Росії на територію країн-членів Альянсу.