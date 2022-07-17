Шольц закликав німців готуватися до труднощів через санкції проти Росії: "У будь-якому випадку Путіна треба зупинити"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії, оскільки необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна "з його неоколоніальним" курсом".
Шольц закликав жителів Німеччини готуватися до більш тривалих санкцій проти Росії та труднощів через них, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", – заявив Шольц.
З огляду на наслідки для Німеччини, він додав : "Цей шлях непростий навіть для такої сильної й успішної країни, як наша. Нам знадобиться витривалість".
Він заявив, що Заходу від самого початку було зрозуміло, що можливо доведеться зберігати санкції впродовж тривалого часу. Канцлер Німеччини наголосив, що "Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією мир не скасує жодної санкції".
За словами Шольца, санкційний тиск на РФ не лише показує солідарність з Україною, а й забезпечує власний захист Європи.
"Якщо ми зараз не протидіятимемо агресії Путіна, то він може продовжити", – сказав канцлер, наголосивши, що НАТО більше не виключає можливості нападу Росії на територію країн-членів Альянсу.
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а турбины Сименс ?
а транзит в Калининград ?
P.S. Привет Анжеле, кидары !
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Війна це погано, а рабство ще гірше...
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/Вінстон Черчилль/
Солидарность с Украиной показана - понятно.
На русских эти санкции как влияют ? Дайте плиз ссылки на результаты санкций, хочется понять их эффективность
https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0
Шольц проспав, США вже скасували всі санкції по нафті, газу, добрив, ліків, і по космічній станції. Тепер американці будуть літати на російських ракетах, а раша на американських. Де санкції? Так і пропадуть
"или затягиваете пояса безопастности на своих меринах, или Трабант ....."
РУССКИЕ ПОДОНКИ без объявления войны влезли в Украину
РУССКИЕ ******** убивают и насилуют украинцев
А у вас виноваты саудиты и американцы?