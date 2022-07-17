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Новини Санкції проти Росії Війна
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Шольц закликав німців готуватися до труднощів через санкції проти Росії: "У будь-якому випадку Путіна треба зупинити"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії, оскільки необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна "з його неоколоніальним" курсом".

Шольц закликав жителів Німеччини готуватися до більш тривалих санкцій проти Росії та труднощів через них, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", – заявив Шольц.

З огляду на наслідки для Німеччини, він додав : "Цей шлях непростий навіть для такої сильної й успішної країни, як наша. Нам знадобиться витривалість".

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Він заявив, що Заходу від самого початку було зрозуміло, що можливо доведеться зберігати санкції впродовж тривалого часу. Канцлер Німеччини наголосив, що "Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією мир не скасує жодної санкції".

За словами Шольца, санкційний тиск на РФ не лише показує солідарність з Україною, а й забезпечує власний захист Європи.

"Якщо ми зараз не протидіятимемо агресії Путіна, то він може продовжити", – сказав канцлер, наголосивши, що НАТО більше не виключає можливості нападу Росії на територію країн-членів Альянсу.

Автор: 

Німеччина (7347) росія (65098) санкції (11816) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+11
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

- Евакуаціями війну не виграти.

- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.

- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".

- Війна це погано, а рабство ще гірше...

- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!

/Вінстон Черчилль/
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17.07.2022 20:52
+7
Шольц это Шольц👍
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17.07.2022 20:52
+6
Забил ты бы свое **** Штольц, не зря бриты вышли из ЕС, Германия там парады водит, лошары, еще и с ********** торгуют
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17.07.2022 20:53
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Шольц это Шольц👍
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17.07.2022 20:52 Відповісти
ага , только балаболити обещает
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17.07.2022 20:55 Відповісти
"Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".

 а турбины Сименс ?

а транзит в Калининград ?
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17.07.2022 21:09 Відповісти
Валяти шольца
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17.07.2022 21:21 Відповісти
ливерная колбаса начала что-то подозревать.....

P.S. Привет Анжеле, кидары !
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17.07.2022 21:30 Відповісти
Шольц отримав пенделя і раптом прозрів.
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17.07.2022 20:52 Відповісти
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

- Евакуаціями війну не виграти.

- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.

- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".

- Війна це погано, а рабство ще гірше...

- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!

/Вінстон Черчилль/
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17.07.2022 20:52 Відповісти
Нове ревю у виконанні канцлера.
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17.07.2022 20:53 Відповісти
Забил ты бы свое **** Штольц, не зря бриты вышли из ЕС, Германия там парады водит, лошары, еще и с ********** торгуют
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17.07.2022 20:53 Відповісти
слазь уже с трибуны... и начинай отвечать за базар...
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17.07.2022 20:53 Відповісти
Разница между нами и рашистскими свиньями, мы можем поменять власть, а они нет, вот и сосут *** 20 с лишним лет, рахитные попытки в 2012 на Болотной площаде показали полную несостоятельность нации
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17.07.2022 20:59 Відповісти
А как же август 1991 (ГКЧП)? Тогда судьба путча (чтобы он не удался) решалась в Москве.
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17.07.2022 21:20 Відповісти
Бухгалтер шМеркельші не може бути чесним
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17.07.2022 21:00 Відповісти
Pomenialis nemci v lucuju storonu ,jesli sravnit kogda byla prorosijskaja Merkel.Voruzenije mnogo dajiot takze,konecno mogli i bystrej eto delat.
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17.07.2022 21:02 Відповісти
Немцам будет тяжело - понятно

Солидарность с Украиной показана - понятно.
На русских эти санкции как влияют ? Дайте плиз ссылки на результаты санкций, хочется понять их эффективность
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17.07.2022 21:08 Відповісти
Не завидую я немцам. Тяжело им придется.
https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0
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17.07.2022 21:10 Відповісти
Сами загнали себя в зависимость и теперь готовяться к трудностям, просто лицимеры
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17.07.2022 21:10 Відповісти
немцы всегда ставили себя и свои интересы выше остальных, гитлер их кумир , у них у каждого под подушкой лежит,, майн камф ,. чужие жизни им похер , тем более чужие проблемы.
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17.07.2022 21:14 Відповісти
Кацап, соснешь Пыне?
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17.07.2022 21:20 Відповісти
Побежал проверить. Ничего под подушкой не нашел. Что-то не то, пойду гляну еще раз.
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18.07.2022 08:10 Відповісти
Не мели дурниць. Бо ти як ті росіяни, наслухавшись дурниць. Отак і починається все.
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18.07.2022 08:59 Відповісти
Смешно вести разговор о каких-то "санкциях", когда речь уже идет о существовании или погибели Европы после массированного ядерного удара. Можно гнать от себя эти мысли, но ваше бездействие самогубительно (боясь потерять паманку потеряете голову), давно пора уже нанести быстрый, решительный и смертельный для кремлевских орков военный удар(всеми имеющими военными и техническими средствами (без предупреждений и дискусий, потому что все иные средства уже исчернаны), болтать потом будите!
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17.07.2022 21:15 Відповісти
Це шо таке? Це хто таке каже? Звісно, ніякої Европи тоді не буде.
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18.07.2022 09:03 Відповісти
Ураїнці дивакуваті люди. То їм Шольц винуватий, то Макрон не такий. Шольц стурбований добробутом Німеччини, Макрон-Франції. Ніхто не буде займати більш проукраїнську позицію більше, ніж самі українці. Хтось же обирав не тих гетьманів, хто за гречку, хто за те, що персонаж просто хароший і прікольний парень... Кучму і Януковича і т.д і т.п.
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17.07.2022 21:18 Відповісти
Он заявил, что Западу с самого начала было ясно, что, возможно, придется сохранять санкции в течение длительного времени. Канцлер Германии подчеркнул, что "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции". Источник: https://censor.net/ru/n3354702

Шольц проспав, США вже скасували всі санкції по нафті, газу, добрив, ліків, і по космічній станції. Тепер американці будуть літати на російських ракетах, а раша на американських. Де санкції? Так і пропадуть
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17.07.2022 21:22 Відповісти
Шольц может сказать немцам: "Хотите пересесть на "Трабант" ?
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17.07.2022 21:27 Відповісти


"или затягиваете пояса безопастности на своих меринах, или Трабант ....."
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17.07.2022 21:46 Відповісти
За ці слова Шольцю - респект, це лідер, а не підер
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17.07.2022 21:47 Відповісти
согласен, но пусть дають и много и на вчера РСЗВ , Ирисы , леопарды , мардеры, ПТРК , снаряды М982 екскалибур, снаряды СМАРТ , патроны и все остальное
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17.07.2022 21:55 Відповісти
Ну, прагматизму немцев стоит отдать должное. Не понимаю, как в связи с грядущими событиями можно вывозить зерно из страны? Это нормально? Должен быть стратегический запас продовольствия. У меня рядом лес. Если нечего будет жрать - я добуду кабана или оленя. И знаете что будет? Меня обвинят в браконьерстве и инкриминируют уголовное преступление. Це наша вітчизна, синку! Здохни з голоду! Змерзни, але дров не нарубаєш у лісі. Прикро якось. І страшно.
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Це в Німнччині так.
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18.07.2022 09:06 Відповісти
Украина, которая по своей геолокации должна была бы быть мостом между ЕС и РФ. Должна бы иметь гешефт на этом. И? Внешняя политика никчемная. РФ бензоколонка мира? Сырьевой придаток мира? Так зарабатывай на этом! И возможность была. Но Украина стала зубилом, которое невероятной ценой человеческих жизней уничтожает эту "бензоколонку"! А саудиты и американцы лишь увеличивают добычу нефти! Ну, равноценный обмен! Жизни наших сограждан на баррели нефти! МудрО!
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17.07.2022 22:00 Відповісти
Які претензії до України? Йди до свого ***** запитуй навіщо воно анексувало Крим та розв'язало війну, смердить кацапнею від тебе.
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17.07.2022 22:06 Відповісти
Что за бред?
РУССКИЕ ПОДОНКИ без объявления войны влезли в Украину
РУССКИЕ ******** убивают и насилуют украинцев
А у вас виноваты саудиты и американцы?
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18.07.2022 02:56 Відповісти
Мда, Шольц, Меркель, Шредер ну и остальная компания приведут Германию в состояние руины. Что то мне все больше и больше думается о записях генерала де Голля про предвоенное время и что произошло в мае 1940 когда основной вес войны обрушился на Западную Европу.
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17.07.2022 22:01 Відповісти
Німці готуйтеся до війни на боці України і це без варіантів вам теж потрібна незалежність, потихеньку заикайте до цієї інформації але воювати прийдеться!
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17.07.2022 22:22 Відповісти
Wir sind bereit.
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17.07.2022 22:25 Відповісти
"Trabant" димом": дир-дир-дир - ми за мир !
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18.07.2022 11:25 Відповісти
 
 