Ми очікуємо нову хвилю переміщень українців зі сходу на захід з початком опалювального сезону, - Верещук
Напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішнього переміщення осіб зі сходу на захід України.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, зараз Запорізька область, Енергодар фактично відрізані від газопостачання, та у керівництва ОВА наразі немає змоги його поновити. Відтак люди будуть змушені виїжджати звідти та шукати прихистку на західній Україні.
"Лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - підкреслила Верещук.
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції зазначила, що наразі триває робота над розв'язання проблеми умов для життя ВПО напередодні опалювального сезону. Зокрема, ті переселенці, хто зараз проживає в місцях де немає належного обігріву будуть переселені в місця де є такий обігрів, для цього також будуть використовуватись заклади освіти. Крім того, буде спрощено питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції та утеплення гуртожитків.
"Ми вирішили з керівництвами ОВА, що саме вони нададуть нам план куди і кого можна перемістити, де треба утеплити та в який спосіб це зробити", - поінформувала Верещук.
Вона зауважила, що з фінансовою стороною цих питань місцевій владі буде складно справитись самостійно, тому в уряді планують допомагати як з резервного фонду державного бюджету, так і розраховують на допомогу від міжнародних партнерів
"ЮНІСЕФ, ООН, інші міжнародні організації, що будуть допомагати ваучерами на опалення, допомагати вугіллям, дровами і рештою. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюсь, що невдовзі буде результат",- акцентувала Верещук.
Також вона додала щодо виділення коштів з резервного фонду. "У нас є резервний фонд. Ми, коли говорити про виплати на житло вже витратили понад 17,2 млрд гривень і продовжуємо це робити. З резервного фонду кошти будуть, головне їх швидко і ефективно використати", - зазначила Верещук.
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Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
Дивно!!!
в квітні, травні 2022 ми булемо жарити шашлики та веселитись???
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
одна ракета в ТЕС і гоплик великому місту
крабудівництва"?
українці, ви нарешті вьїхали куди вляпались із Крадівничим ?
>Асфальт потрібен для своєчасного підвозу бк до наших позицій, для швидкого переміщення артилерії та інших хаймарсів.
Повністю згоден! І "наші" дуже ефективно цим скористалися і продовжують користатись:
https://m.facebook.com/100029950067275/posts/pfbid0nQamsPAUpTU3dFTc8qfwmttUEA8i8TcfRXmZLBA4scXeKCChDUQYtdX7tkEyCVqRl/
Кто Штирлиц ее...... догадаетесь с 1раза...
Мері Попінс - готуйте парасольку😁
Зелені покидьки для розпилу бюджету придумали схему за підтримки президента - велике крадівництво в той час, коли треба було зміцнювати обороноздатність держави. Зараз знову громадяни своїми коштом підтримують армію.
Слуги Беня докерувалися, що в країні скоро нічого не буде, але каста зелених і далі собі ні в чому не відмовляє і не має намірів відмовлятися(
Вже шиють нову парасольку для зйомок продовження драми "Унесені вітром".