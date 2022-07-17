Ми очікуємо нову хвилю переміщень українців зі сходу на захід з початком опалювального сезону, - Верещук

Напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішнього переміщення осіб зі сходу на захід України.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, зараз Запорізька область, Енергодар фактично відрізані від газопостачання, та у керівництва ОВА наразі немає змоги його поновити. Відтак люди будуть змушені виїжджати звідти та шукати прихистку на західній Україні.

"Лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - підкреслила Верещук.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції зазначила, що наразі триває робота над розв'язання проблеми умов для життя ВПО напередодні опалювального сезону. Зокрема, ті переселенці, хто зараз проживає в місцях де немає належного обігріву будуть переселені в місця де є такий обігрів, для цього також будуть використовуватись заклади освіти. Крім того, буде спрощено питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції та утеплення гуртожитків.

"Ми вирішили з керівництвами ОВА, що саме вони нададуть нам план куди і кого можна перемістити, де треба утеплити та в який спосіб це зробити", - поінформувала Верещук.

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Вона зауважила, що з фінансовою стороною цих питань місцевій владі буде складно справитись самостійно, тому в уряді планують допомагати як з резервного фонду державного бюджету, так і розраховують на допомогу від міжнародних партнерів

"ЮНІСЕФ, ООН, інші міжнародні організації, що будуть допомагати ваучерами на опалення, допомагати вугіллям, дровами і рештою. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюсь, що невдовзі буде результат",- акцентувала Верещук.

Також вона додала щодо виділення коштів з резервного фонду. "У нас є резервний фонд. Ми, коли говорити про виплати на житло вже витратили понад 17,2 млрд гривень і продовжуємо це робити. З резервного фонду кошти будуть, головне їх швидко і ефективно використати", - зазначила Верещук.

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