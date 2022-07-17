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Ми очікуємо нову хвилю переміщень українців зі сходу на захід з початком опалювального сезону, - Верещук

верещук

Напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішнього переміщення осіб зі сходу на захід України.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, зараз Запорізька область, Енергодар фактично відрізані від газопостачання, та у керівництва ОВА наразі немає змоги його поновити. Відтак люди будуть змушені виїжджати звідти та шукати прихистку на західній Україні.

"Лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - підкреслила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції зазначила, що наразі триває робота над розв'язання проблеми умов для життя ВПО напередодні опалювального сезону. Зокрема, ті переселенці, хто зараз проживає в місцях де немає належного обігріву будуть переселені в місця де є такий обігрів, для цього також будуть використовуватись заклади освіти. Крім того, буде спрощено питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції та утеплення гуртожитків.

"Ми вирішили з керівництвами ОВА, що саме вони нададуть нам план куди і кого можна перемістити, де треба утеплити та в який спосіб це зробити", - поінформувала Верещук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито ділків, які "наживалися" на переселенцях: вимагали оплату за надане безкоштовне житло, - СБУ. ВIДЕО

Вона зауважила, що з фінансовою стороною цих питань місцевій владі буде складно справитись самостійно, тому в уряді планують допомагати як з резервного фонду державного бюджету, так і розраховують на допомогу від міжнародних партнерів

"ЮНІСЕФ, ООН, інші міжнародні організації, що будуть допомагати ваучерами на опалення, допомагати вугіллям, дровами і рештою. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюсь, що невдовзі буде результат",- акцентувала Верещук.

Також вона додала щодо виділення коштів з резервного фонду. "У нас є резервний фонд. Ми, коли говорити про виплати на житло вже витратили понад 17,2 млрд гривень і продовжуємо це робити. З резервного фонду кошти будуть, головне їх швидко і ефективно використати", - зазначила Верещук.

Також читайте: Переселенцям, яких розмістили у закладах освіти, мають надати альтернативне житло, - Мінреінтеграції

Автор: 

переселенці (977) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+35
Закрийте цю......
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
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17.07.2022 21:28
+18
Ну яке втеплення? Це до зими дасть 0,хер десятих процента в збереженні тепла в масштабах країни.
Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
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17.07.2022 21:26
+15
а мы ожидаем, когда схлынет зелёная волна ...
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17.07.2022 21:29
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Ну яке втеплення? Це до зими дасть 0,хер десятих процента в збереженні тепла в масштабах країни.
Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
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17.07.2022 21:26 Відповісти
Хана посадкам! Пусть попробуют остановить
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17.07.2022 22:19 Відповісти
Верещучка, тебе ще не посадили???
Дивно!!!
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17.07.2022 23:18 Відповісти
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18.07.2022 09:23 Відповісти
а не вони в грудні 2021 та січні 2022 після заяв сша що росія нападе казали;
в квітні, травні 2022 ми булемо жарити шашлики та веселитись???
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17.07.2022 22:37 Відповісти
Закрийте цю......
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
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17.07.2022 21:28 Відповісти
а мы ожидаем, когда схлынет зелёная волна ...
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17.07.2022 21:29 Відповісти
Адекватні очікують, коли схлине війна, а не у кожній новині поливають лайном зелених під час цієї війни.
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Что было в Омане? За кого голосовал и так понятно
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17.07.2022 21:52 Відповісти
зачем их еще поливать? Они когда пришли, уже были в нём с ног до головы. Просто у значительной части населения после контузии об телевизор обоняние напрочь отшибло.
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17.07.2022 23:39 Відповісти
"Усім, хто підтримує Зеленського, піднімемо температуру атмосфери на 15 градусів!"
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17.07.2022 21:30 Відповісти
Ага....еще ко мне зайдите, я вам пакет с мусором отдам
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17.07.2022 22:20 Відповісти
Де "азовці", **** зелена?
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17.07.2022 21:37 Відповісти
шукати прихистку на західній Україні.
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17.07.2022 21:37 Відповісти
Якась каша. Знову безмозглі зелені якусь глупость розповідають і лякають населення . Яка запорізька область окупована ? На підконтрольний територіі зараз газ е і нема ніяких проблем. Чи ви заселили пересиленців в літні неотаплюваемие будинки і тепер через пять місяців замість того щоб робить а не відосики крутить і ківать на ЕС розповідаете про якісь хвилі замість того щоб готуватися до зими , Вилаьте з бункірів і працюйте досить ківать на ЕС.
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17.07.2022 21:44 Відповісти
+ 100!

одна ракета в ТЕС і гоплик великому місту
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17.07.2022 21:56 Відповісти
...то, може, зелені забацають ноу-хау, як опалюватись асфальтом з доріг "великого крабудівництва"?
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17.07.2022 21:49 Відповісти
та евакуації поранених і вивозу вбитих......

українці, ви нарешті вьїхали куди вляпались із Крадівничим ?
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17.07.2022 21:57 Відповісти
@Alex O fd946f57

>Асфальт потрібен для своєчасного підвозу бк до наших позицій, для швидкого переміщення артилерії та інших хаймарсів.

Повністю згоден! І "наші" дуже ефективно цим скористалися і продовжують користатись:

https://m.facebook.com/100029950067275/posts/pfbid0nQamsPAUpTU3dFTc8qfwmttUEA8i8TcfRXmZLBA4scXeKCChDUQYtdX7tkEyCVqRl/
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17.07.2022 22:29 Відповісти
А ми чекаємо коли ти вже здохнеш, собако!
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Когда то товаристч Сралин перемещал миллионы людей..типа советского быдла Шариковых...чеченов крымских татар украинцев прибалтийцев прочих белорусов мацкалей...
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17.07.2022 21:53 Відповісти
Пєрєвєді,
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17.07.2022 22:34 Відповісти
Чим більше хвиль переміщених осіб ,тим більше монет осяде в кишенях "зелені"
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17.07.2022 21:55 Відповісти
Кстати Верещук крыса путлера с 2003 года...типа радистка Кэт у Штирлица...
Кто Штирлиц ее...... догадаетесь с 1раза...
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17.07.2022 21:57 Відповісти
Баканов і Венедіктова на вихід!
Мері Попінс - готуйте парасольку😁
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17.07.2022 21:59 Відповісти
не вкладається в голову як Верещук з злодія в м.Рава Руська Львів.обл., де вона розікрала усі землі, стала віце премєр міністром
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17.07.2022 22:01 Відповісти
Це звичайний кар'єрний ріст для обраних і ретельно відібраних покидьків з метою отримати контрольовану Раду, уряд і місцеву владу. Беня і Ко дуже постарались, нарід проковтнув це інформаційне лайно і тепер маємо те, що маємо і тепер не має на те ради(
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17.07.2022 22:10 Відповісти
Зелені покидьки, коли громадяни тисячами помирали від ковіду, розкрадали ковідний фонд, а волонтери, бізнесмени і громадяни збирали гроші на закупки медичних засобів і обладнання.
Зелені покидьки для розпилу бюджету придумали схему за підтримки президента - велике крадівництво в той час, коли треба було зміцнювати обороноздатність держави. Зараз знову громадяни своїми коштом підтримують армію.
Слуги Беня докерувалися, що в країні скоро нічого не буде, але каста зелених і далі собі ні в чому не відмовляє і не має намірів відмовлятися(
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17.07.2022 22:03 Відповісти
а її коли нафік, вслід за бакановим і венедіктовою?
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17.07.2022 22:03 Відповісти
А чи не її чоловіка боневтік оманський хоче на посаду звільненого літінанта баканова? Того керівника Аьфи СБУ, що "відзначився" при штурмі на Майдані і, на диво, не поніс за 8 років ніякої відповідальності при всіх владах.
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17.07.2022 22:32 Відповісти
> а її коли нафік, вслід за бакановим і венедіктовою?

Вже шиють нову парасольку для зйомок продовження драми "Унесені вітром".
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17.07.2022 22:33 Відповісти
Курва верещук, ідеш *****!
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17.07.2022 23:14 Відповісти
Логичнее было бы ожидать перемещения на юг (к примеру, в Египет, где теплее и дешевле)!
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18.07.2022 00:00 Відповісти
а те, что у власти и по-богаче с припасенными еврейскими паспортами (в запазухе) в Израиль!
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18.07.2022 00:03 Відповісти
Верещук-тупа криклива баба
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18.07.2022 08:50 Відповісти
Що не заважає їй працювати на Путлера.
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18.07.2022 11:27 Відповісти
 
 