Комісія з журналістської етики засудила поширення відео з матір'ю загиблої у Вінниці дівчинки

Комісія з журналістської етики засудила поширення у ЗМІ відео із матір’ю, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня, та закликає адміністрацію лікарні, де перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.

Про це йдеться у заяві Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.

"16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв’ю з Іриною Дмитрієвою, яка під час ракетного удару по Вінниці 14 липня втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Інтерв’ю записувала кореспондентка RAI News 24 Лаура Танґерліні. Відео було знято в реанімаційному відділенні. Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю.

Комісія з журналістської етики категорично засуджує такі підходи до висвітлення теми людей, що втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних.

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Комісія розуміє необхідність постійного фокусування уваги світової спільноти на терористичних атаках росії на цивільне населення України. Проте вважає, що таке висвітлення не повинно завдавати додаткового болю та страждань усім постраждалим внаслідок російської воєнної агресії, ретравмувати їх. В таких випадках пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологичний стан постраждалої людини

Комісія звертає увагу на Рекомендації щодо захисту приватності у роботі засобів масової інформації, підготовлених експертами Ради Європи, де міститься низка пунктів, які стосуються інтерв’ю з людьми, які перебувають у лікарнях.

Комісія вважає, що журналісти повинні зважати не лише на бажання людини дати інтерв’ю, але й на реальний стан людини, на який може впливати чимало факторів, у тому числі й той, скільки часу пройшло після реанімації та після прийому анестетиків, який психологічний стан людини тощо. Стан людини можуть оцінити лише лікарі та психологи, а відтак їхня думка щодо запису такого інтерв’ю є важливою, якщо не визначальною, і має враховуватися.

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Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, в який воно було зроблено, та небажання Лаури Танґерліні та Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, Комісія закликає: