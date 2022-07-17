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Комісія з журналістської етики засудила поширення відео з матір'ю загиблої у Вінниці дівчинки

журналістика

Комісія з журналістської етики засудила поширення у ЗМІ відео із матір’ю, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня, та закликає адміністрацію лікарні, де перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.

Про це йдеться у заяві Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.

"16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв’ю з Іриною Дмитрієвою, яка під час ракетного удару по Вінниці 14 липня втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Інтерв’ю записувала кореспондентка RAI News 24 Лаура Танґерліні. Відео було знято в реанімаційному відділенні. Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю.

Комісія з журналістської етики категорично засуджує такі підходи до висвітлення теми людей, що втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних.

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Комісія розуміє необхідність постійного фокусування уваги світової спільноти на терористичних атаках росії на цивільне населення України. Проте вважає, що таке висвітлення не повинно завдавати додаткового болю та страждань усім постраждалим внаслідок російської воєнної агресії, ретравмувати їх. В таких випадках пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологичний стан постраждалої людини

Комісія звертає увагу на Рекомендації щодо захисту приватності у роботі засобів масової інформації, підготовлених експертами Ради Європи, де міститься низка пунктів, які стосуються інтерв’ю з людьми, які перебувають у лікарнях.

Комісія вважає, що журналісти повинні зважати не лише на бажання людини дати інтерв’ю, але й на реальний стан людини, на який може впливати чимало факторів, у тому числі й той, скільки часу пройшло після реанімації та після прийому анестетиків, який психологічний стан людини тощо. Стан людини можуть оцінити лише лікарі та психологи, а відтак їхня думка щодо запису такого інтерв’ю є важливою, якщо не визначальною, і має враховуватися.

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Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, в який воно було зроблено, та небажання Лаури Танґерліні та Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, Комісія закликає:

  1. Адміністрацію лікарні, де перебуває Ірина Дмитрієва, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.
  2. Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні.
  3. Міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників.
  4. Українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів з метою чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів", - йдеться у заяві.

Автор: 

Вінниця (621) журналістика (1757)


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Топ коментарі
+38
А закриття трьох каналів не засудила
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17.07.2022 21:23
+16
Война должна освещаться максимально, чтобы вместо глупых мыслей из паралел ной реальности, украинцы адекватно смотрели на происходящее со всеми отсюда вытекающими выводами. Владение оружием, оценка корупционеров во время войны и много др вопросов.
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17.07.2022 21:34
+14
Вам не надо - НЕ СМОТРИТЕ !
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
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17.07.2022 21:39
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Мати дала згоду. Чому ми маємо приховувати від всього світу наш біль?
Чому всі соцплатформи 8 років блокували наші страждання, проте кацапським наративам давалося зелене світло?
Де була сама комісія з міжнародної етики, коли з сепарських каналах лилося лайно і зазивався ворог?
Тому зой затусують своє хлібало
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17.07.2022 22:23 Відповісти
А закриття трьох каналів не засудила
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17.07.2022 21:23 Відповісти
Вы не понимаете - это другое !!!
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17.07.2022 21:43 Відповісти
А які канали закрили? Від жопоблока та мертвечука? Так їх треба було закрити давно, ще років 5 тому.
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17.07.2022 21:55 Відповісти
5, прямий, експрессо
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17.07.2022 22:31 Відповісти
Пострадавшая- мама девочки.
А "родственники" идут лесом, или под суд за вымогательство.
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17.07.2022 21:26 Відповісти
Мама девочки в несознанке пока. За неё отвечают родственники.
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17.07.2022 21:28 Відповісти
Є висновок психіатричної експертизи?
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17.07.2022 21:34 Відповісти
Она на обезбаливающих.
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17.07.2022 21:35 Відповісти
Ты делал ей уколы ?
Ты врач ?
Уймись, пропутинский тролляка, иначе будешь забанен.
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17.07.2022 21:45 Відповісти
За нее отвечают врачи, они то точно знают что можно, а что нельзя! Пускай родственники идут к заведующему отделением и выносят ему печень, раз на то пошло...а потом к главврачу и выносят ему мозг! Учитывая что она в реанимационном отделении.

Меня когда кололи этой "эрундой" пару дней, то первый день я бегал как конь (с рукой), а второй "хрюкал" в подушку

Хотя вы оба в чем то правы
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17.07.2022 21:49 Відповісти
Мама девочки держала телефон и узнала на виде свою дочь.
В несознанке - ты.
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17.07.2022 21:38 Відповісти
і відео з загиблоюдитиною в возику поряд з маминою ногою і маму яка дивиться на це відео та відео з живою дитиною має не зходити з екранів всього світу поки параша не зчезне з лиця земної кулі.
і пішли всі критики разом з родичами за руским корабльом...
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17.07.2022 22:31 Відповісти
И фото мертвого ребенка это такая же дикость. Не надо нам такого. Это ненормально.
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17.07.2022 21:27 Відповісти
Вам не надо - НЕ СМОТРИТЕ !
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
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17.07.2022 21:39 Відповісти
Ты живёшь на путинские денежки?
Покрываешь путинские ракетные удары ?
Попадёшь под санкции, урод.
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17.07.2022 21:43 Відповісти
каждый немецкий бюргер или венгерский слесарь должны засыпать с образом этой девочки и просыпаться с картиной её мучений, а в промежутке должны всю ночь видеть кошмары.
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17.07.2022 21:47 Відповісти
А тебе "ташніт" тільки від фото та відео?
А як воно дивитись на таке вживу?
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17.07.2022 21:56 Відповісти
кончене, а навіщо на Україну напали? тому і вас таке буде.
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18.07.2022 07:30 Відповісти
Падлиння бездушне.
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17.07.2022 21:29 Відповісти
Даёшь параллельную реальность в информ пространстве? Вот такие дурачки и вводят социум в свой параллельный мир.
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17.07.2022 21:30 Відповісти
она сказала правду, что мы просили закрыть небо
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17.07.2022 21:32 Відповісти
Война должна освещаться максимально, чтобы вместо глупых мыслей из паралел ной реальности, украинцы адекватно смотрели на происходящее со всеми отсюда вытекающими выводами. Владение оружием, оценка корупционеров во время войны и много др вопросов.
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17.07.2022 21:34 Відповісти
Согласен!

Сейчас уже начали прилеты скрывать!

Многие поддерживают такие инициативы...правда они не думают, что когда прилетит в очередной раз, то ее мужа или его жену запишут как - находился(находилась) на рабочем месте в состоянии (пишите сами), что повлекло травмы, и так далее и тому прочее...

Тихонько погружаемся в воображаримум идиократии.... Не зря посольство США дает рекомендации своим гражданам - покинуть территорию Украины
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17.07.2022 22:11 Відповісти
Даю 100 % , это прокацапский канал.
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17.07.2022 21:34 Відповісти
RAI News 24 - канал макаронников. У них очень своеобразные представления о журналисткой этике. Можно сказать что этой самой этикой там и не пахнет.
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17.07.2022 21:47 Відповісти
І що, згадали про етику, іде жорстока війна, а тут таке відчуття ніби все нормально в країні, а журналюги нагрішили, світ повинен бачити все.
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17.07.2022 21:35 Відповісти
на Донбассе с 2014 г. стыдливо скрывали насилие рашистов над маленькими детьми
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17.07.2022 21:38 Відповісти
Рассказывать надо. Граница проводится там где есть личный вред или глумление над личностью.
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17.07.2022 21:39 Відповісти
глумление в чём ?
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17.07.2022 21:48 Відповісти
Обойдёшься в данном случае ты, если теб что-то травмирует.
Твоя дочка жива? Твой дом ракета не разнесла?
ВОТ И НЕ ВЯКАЙ.
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17.07.2022 21:41 Відповісти
Видео, фото доказательства это обязательно. Кто слишком тонок душей тот не смотрит эти кадры и должны предупреждать в любом случае. Суть в другом.

"Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини"
Вот это жестоко и это бесчеловечно.
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17.07.2022 21:46 Відповісти
а убить девочку - то человечно ?
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17.07.2022 21:49 Відповісти
К чему этот глупый вопрос и какая взаимосвязь с моим комментарием?
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17.07.2022 21:53 Відповісти
А якщо голову в пісок то і лихи не існує?
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17.07.2022 21:58 Відповісти
взаимосвязь простая - видеофиксация реакции мамы для этой мамы ничто по сравнению со смертью её ребенка.

а мир ДОЛЖЕН видеть такие ужасы
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17.07.2022 21:59 Відповісти
Ви бачили те відео?Я після цієї новини подивилась.Там ніхто не смакує трагедію.Нещасна мама говорить правду,яка не дуже подобається декому-чому не закрили небо,ми ж так просили про це,чому світ спостерігає за тим,як вбивають українців,чому не допоможуть знищити джерело всього зла-рашу.
Тяжке відео,але це правда життя,це те,що відбувається в Україні.
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17.07.2022 21:51 Відповісти
непривиди пан бог щоб ти втрапила в таке становище. тож ліпше мовчи, за розумну зійдеш
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17.07.2022 21:42 Відповісти
в яке становище ?

в становище втрати дитини чи в становище відеофіксації ?
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17.07.2022 22:21 Відповісти
Цікаво, а скільки заробила у *****, ця "Комісія з журналістської етики" ???
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Крінж! А ми ще звинувачуємо фейсбук, ютуб за те, що вони видаляють матеріали про російський терор та злочини. А тут вилізла якась місцева комісія про яку ніхто раніше навіть і не чув та починає розказувати про етику під час геноциду.
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17.07.2022 21:56 Відповісти
в останні місяці дуже важко міряти етику шаблонами мирного життя...
(але про загибель дитини повинні казати мабуть родичі (чи психолог) під наглядом лікарів...)
але маючи телефон (з інтернетом) ця новина для будь кого перестала бути етичною вже в перші хвилини вибуху...
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17.07.2022 21:58 Відповісти
А давайте-ка в студию ФАМИЛИИ той комиссии по журналистской этике.
Покажите эти этичные личности крупным планом.
Чтобы мы знали кому быть морды.
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17.07.2022 22:02 Відповісти
це сюдою - https://cje.org.ua/ https://cje.org.ua/

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17.07.2022 22:42 Відповісти
Бить или не бить - вот в чём вопрос.
И стоит ли быть ногами - этично ли это ?
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17.07.2022 22:03 Відповісти
Вы реально идиоты, перечитайте новость, комиссия осуждает то что журналисты проникли в отделение реанимации сообщили женщине что ее дочь погибла и показали видео при этом снимая ее реакцию.
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17.07.2022 22:05 Відповісти
Врачи тоже проникают в палату и никто их не осуждает.
Мама девочки увидела, что это станет достоянием всего мира,
что людям не всё равно, что это не замнут, "чтобы не злить путина".
Это лучше, чем если бы врач дежурным тоном сообщил то,
что она, как мать, знала и чувствовала и так.
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17.07.2022 22:15 Відповісти
Цікаво, а пуск ракети по центру мирного міста комісія теж "осуждаєт" ? Нехай ця комісія запхає в дупу свою етику в такий час. Весь світ повинен бачити реакцію матері на загибель дитини, всю глибину її горя та зрозуміти, що це реальність яка може прийти і до них, особливо до тих хто гріється мордорським газом та вірить пропаганді орків про постановочні відео та фейки.
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17.07.2022 22:17 Відповісти
На думку комісії - пускати ракети - то якраз етично.
Неетично про це повідомляти.
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17.07.2022 22:23 Відповісти
Взагалі відбуваються дивні речі-знімають Денисову,бо багато правди говорила про звірства рашистів,в Німеччині деяких депутатів звинувачують в держзраді також за те,що передали пресі правдиві матеріали про звірства кацапів в Україні,тут у нас раптом виникає якась комісія,після слів мами загиблої дитинки "світ просто дивиться,як вбивають Україну".
Виникає думка,що хтось хоче приховати ,згладити,всей жах і трагедію,що натворили рашисти.Можливо,щоб не так соромно було турбіни різні кацапам повертати і зерно з українською кров'ю вивозити.Не знаю,може вже просто нерви здають,але різні думки з'являються
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17.07.2022 22:38 Відповісти
На скільки мені відомо що журналісти для того щоб із статистики, показати трагедію! А не навпаки!
"Комісія з журналістської етики", вав що лаврошадь борошно із Колумбії, поставляе? Чи одні касаби там, різної національностей, у ***** пу#ина відсмокчують, як повії, не безкоштовно?
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17.07.2022 22:09 Відповісти
Комиссия состоит из хабадников, и они понимают,
что после этих кадров Украина получит много ещё вчера недоступного оружия. А в кремле тоже орудует Хабад.
Вот почему "комиссия по этике" подняла этот кипеш.
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17.07.2022 22:20 Відповісти
..хрня якась... а загибла вагітна на ношах (тоді ще жива) у Маріуполі давала згоду на публікації-розповсюдження!?.. чого тоді не збудилися етикЕтчики-фарисеї?
не треба вже декому казатися святішим за святих у своїх виколупуваннях сенсацій на тему м-оральності.. та ще вибудовувати нові правила-інструкції-комісії..
нехай всі спокійно, наскільки це можливо, займаються своєю роботою у неспокійний час..(
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17.07.2022 22:17 Відповісти
ніхрена собі скільки маскальских ботів понабігало.які *** всі розумні звіздуйти краще на нуль може там з вас більше користі вийде чим сіяти зраду і срач
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17.07.2022 22:57 Відповісти
Для багатьох (і журналістів також) війна лише спосіб швидко піднятися по кар'єрі. Серед журналістів також купа лицемірів й покидьків, ціль яких лише власний успіх.
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17.07.2022 23:13 Відповісти
Хай ця. так звана "комісія з етики " йде за російським кораблем !!!
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17.07.2022 23:45 Відповісти
Какая "этичная" комиссия!
Денисова рассказывала о зверствах кацапов---неэтично!
Показывать горе жертв кацапов--неэтично!
Соглашаться с закрытием 3-х самых проукраинских каналов--этично!
На кого работает эта "комиссия"?
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18.07.2022 00:18 Відповісти
Тод може визнаємо згадування про геноцид Євреїв як неєтичне і заборонимо про це згадувати в СМІ?
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18.07.2022 02:32 Відповісти
Зачем травмировать плебс Арестович исполнит колыбельную мусейчук покажет зайчиков и видос про великого Красота
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18.07.2022 06:53 Відповісти
А хіба в Україні ще є журналістика?
Не бачив я давно людей, які займаються журналістикою професійно...
Це ж мають бути люди із знанням мови, граматики та широким кругозором...
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18.07.2022 07:27 Відповісти
 
 