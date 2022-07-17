Комісія з журналістської етики засудила поширення відео з матір'ю загиблої у Вінниці дівчинки
Комісія з журналістської етики засудила поширення у ЗМІ відео із матір’ю, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня, та закликає адміністрацію лікарні, де перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.
Про це йдеться у заяві Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.
"16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв’ю з Іриною Дмитрієвою, яка під час ракетного удару по Вінниці 14 липня втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Інтерв’ю записувала кореспондентка RAI News 24 Лаура Танґерліні. Відео було знято в реанімаційному відділенні. Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю.
Комісія з журналістської етики категорично засуджує такі підходи до висвітлення теми людей, що втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних.
Комісія розуміє необхідність постійного фокусування уваги світової спільноти на терористичних атаках росії на цивільне населення України. Проте вважає, що таке висвітлення не повинно завдавати додаткового болю та страждань усім постраждалим внаслідок російської воєнної агресії, ретравмувати їх. В таких випадках пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологичний стан постраждалої людини
Комісія звертає увагу на Рекомендації щодо захисту приватності у роботі засобів масової інформації, підготовлених експертами Ради Європи, де міститься низка пунктів, які стосуються інтерв’ю з людьми, які перебувають у лікарнях.
Комісія вважає, що журналісти повинні зважати не лише на бажання людини дати інтерв’ю, але й на реальний стан людини, на який може впливати чимало факторів, у тому числі й той, скільки часу пройшло після реанімації та після прийому анестетиків, який психологічний стан людини тощо. Стан людини можуть оцінити лише лікарі та психологи, а відтак їхня думка щодо запису такого інтерв’ю є важливою, якщо не визначальною, і має враховуватися.
Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, в який воно було зроблено, та небажання Лаури Танґерліні та Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, Комісія закликає:
- Адміністрацію лікарні, де перебуває Ірина Дмитрієва, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.
- Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні.
- Міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників.
- Українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів з метою чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів", - йдеться у заяві.
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Чому всі соцплатформи 8 років блокували наші страждання, проте кацапським наративам давалося зелене світло?
Де була сама комісія з міжнародної етики, коли з сепарських каналах лилося лайно і зазивався ворог?
Тому зой затусують своє хлібало
А "родственники" идут лесом, или под суд за вымогательство.
Ты врач ?
Уймись, пропутинский тролляка, иначе будешь забанен.
Меня когда кололи этой "эрундой" пару дней, то первый день я бегал как конь (с рукой), а второй "хрюкал" в подушку
Хотя вы оба в чем то правы
В несознанке - ты.
і пішли всі критики разом з родичами за руским корабльом...
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
Покрываешь путинские ракетные удары ?
Попадёшь под санкции, урод.
А як воно дивитись на таке вживу?
Сейчас уже начали прилеты скрывать!
Многие поддерживают такие инициативы...правда они не думают, что когда прилетит в очередной раз, то ее мужа или его жену запишут как - находился(находилась) на рабочем месте в состоянии (пишите сами), что повлекло травмы, и так далее и тому прочее...
Тихонько погружаемся в воображаримум идиократии.... Не зря посольство США дает рекомендации своим гражданам - покинуть территорию Украины
Твоя дочка жива? Твой дом ракета не разнесла?
ВОТ И НЕ ВЯКАЙ.
"Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини"
Вот это жестоко и это бесчеловечно.
а мир ДОЛЖЕН видеть такие ужасы
Тяжке відео,але це правда життя,це те,що відбувається в Україні.
в становище втрати дитини чи в становище відеофіксації ?
(але про загибель дитини повинні казати мабуть родичі (чи психолог) під наглядом лікарів...)
але маючи телефон (з інтернетом) ця новина для будь кого перестала бути етичною вже в перші хвилини вибуху...
Покажите эти этичные личности крупным планом.
Чтобы мы знали кому быть морды.
И стоит ли быть ногами - этично ли это ?
Мама девочки увидела, что это станет достоянием всего мира,
что людям не всё равно, что это не замнут, "чтобы не злить путина".
Это лучше, чем если бы врач дежурным тоном сообщил то,
что она, как мать, знала и чувствовала и так.
Неетично про це повідомляти.
Виникає думка,що хтось хоче приховати ,згладити,всей жах і трагедію,що натворили рашисти.Можливо,щоб не так соромно було турбіни різні кацапам повертати і зерно з українською кров'ю вивозити.Не знаю,може вже просто нерви здають,але різні думки з'являються
"Комісія з журналістської етики", вав що лаврошадь борошно із Колумбії, поставляе? Чи одні касаби там, різної національностей, у ***** пу#ина відсмокчують, як повії, не безкоштовно?
что после этих кадров Украина получит много ещё вчера недоступного оружия. А в кремле тоже орудует Хабад.
Вот почему "комиссия по этике" подняла этот кипеш.
не треба вже декому казатися святішим за святих у своїх виколупуваннях сенсацій на тему м-оральності.. та ще вибудовувати нові правила-інструкції-комісії..
нехай всі спокійно, наскільки це можливо, займаються своєю роботою у неспокійний час..(
Денисова рассказывала о зверствах кацапов---неэтично!
Показывать горе жертв кацапов--неэтично!
Соглашаться с закрытием 3-х самых проукраинских каналов--этично!
На кого работает эта "комиссия"?
Не бачив я давно людей, які займаються журналістикою професійно...
Це ж мають бути люди із знанням мови, граматики та широким кругозором...