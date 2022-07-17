Контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, тримають у СІЗО під Луганськом, - "Медіазона"

Сім контрактників із військової частини у Бурятії, які написали рапорти про відмову воювати в Україні, розповіли про погрози і тиск з боку командування. Аудіозапис із їхніми коментарями "Медіазоні" передала президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Усі вони проходили службу у військовій частині №32364 у Бурятії, а після декількох місяців війни написали рапорти про відмову від участі у ній.

"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування. Нам казали, що до ППД (пункт постійної дислокації - ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Казали, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", - розповів один із військових.

За його словами, групами від 8 до 10 осіб військовослужбовців везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими у гаражі з одноразовим харчуванням, а потім відправляють у СІЗО під Луганськом, створене на базі реабілітаційного центру. Контрактник також зазначив, що наказ про відправку військових у СІЗО віддавав замкомандувача з військово-політичної роботи, а начальник військово-слідчого відділу змушував відмовників писати пояснювальні та заяви про готовність воювати далі.

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"Змушували писати пояснювальні, що ми не відмовляємось виконувати бойові дії. Тобто рапорт ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти не розглянули досі. Вже від дня подачі першого рапорту минуло півтора тижні. Жодних зрушень нема", - уточнювали відмовники.

Мати ще одного контрактника, який проходив службу в Бурятії, а після чотирьох місяців в Україні написав рапорт про відмову брати участь у бойових діях, розповіла "Медіазоні", що її синові з двома контузіями також не дозволяють звільнитися, а сьогодні його повезли в прокуратури. "Вирішив скласти зброю і повернутися додому, але додому повернутися не дають, кажуть: "Нема такого закону"", - зазначила співрозмовниця видання.

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За її словами, синові обіцяли дати відпустку у травні, проте цього не сталося. Мати контрактника додала: "Хлопці втомилися. Я зрозуміла, що їх навіть не виводили з боїв — два, три дні відпочинку. Я нікого не звинувачую, звісно, ​​ні командувачів, ні уряд. Це така ситуація... Але, певне, щось пішло не так. І зараз тримають хлопців, і не підписують їм рапорту — ось у якомусь ми підвішеному стані".

Співрозмовниці "Медіазони" стало відомо, що рапорти про відмову написали 77 осіб, які служили у Бурятії. Вона припустила, що приводом для цього стало те, що "в бригаді не залишилося жодного танка", тоді як в українських військових "ракетні установки, гаубиці". "Бригада була залишена на смерть", - пояснила мати військового.

Раніше фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Гармажапова уточнювала, що вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону Олексія Циденова, які просили його повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".