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Контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, тримають у СІЗО під Луганськом, - "Медіазона"

бурят

Сім контрактників із військової частини у Бурятії, які написали рапорти про відмову воювати в Україні, розповіли про погрози і тиск з боку командування. Аудіозапис із їхніми коментарями "Медіазоні" передала президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Усі вони проходили службу у військовій частині №32364 у Бурятії, а після декількох місяців війни написали рапорти про відмову від участі у ній.

"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування. Нам казали, що до ППД (пункт постійної дислокації - ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Казали, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", - розповів один із військових.

За його словами, групами від 8 до 10 осіб військовослужбовців везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими у гаражі з одноразовим харчуванням, а потім відправляють у СІЗО під Луганськом, створене на базі реабілітаційного центру. Контрактник також зазначив, що наказ про відправку військових у СІЗО віддавав замкомандувача з військово-політичної роботи, а начальник військово-слідчого відділу змушував відмовників писати пояснювальні та заяви про готовність воювати далі.

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"Змушували писати пояснювальні, що ми не відмовляємось виконувати бойові дії. Тобто рапорт ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти не розглянули досі. Вже від дня подачі першого рапорту минуло півтора тижні. Жодних зрушень нема", - уточнювали відмовники.

Мати ще одного контрактника, який проходив службу в Бурятії, а після чотирьох місяців в Україні написав рапорт про відмову брати участь у бойових діях, розповіла "Медіазоні", що її синові з двома контузіями також не дозволяють звільнитися, а сьогодні його повезли в прокуратури. "Вирішив скласти зброю і повернутися додому, але додому повернутися не дають, кажуть: "Нема такого закону"", - зазначила співрозмовниця видання.

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За її словами, синові обіцяли дати відпустку у травні, проте цього не сталося. Мати контрактника додала: "Хлопці втомилися. Я зрозуміла, що їх навіть не виводили з боїв —  два, три дні відпочинку. Я нікого не звинувачую, звісно, ​​ні командувачів, ні уряд. Це така ситуація... Але, певне, щось пішло не так. І зараз тримають хлопців, і не підписують їм рапорту — ось у якомусь ми підвішеному стані".

Співрозмовниці "Медіазони" стало відомо, що рапорти про відмову написали 77 осіб, які служили у Бурятії. Вона припустила, що приводом для цього стало те, що "в бригаді не залишилося жодного танка", тоді як в українських військових "ракетні установки, гаубиці". "Бригада була залишена на смерть", - пояснила мати військового. 

Раніше фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Гармажапова уточнювала, що вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону Олексія Циденова, які просили його повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".

Автор: 

армія рф (17317) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+21
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17.07.2022 21:51
+20
походу буряти уже не рады войнушке,а я вот рад,когда в танке горит заживо бурят
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17.07.2022 21:45
+14
"Мальчікі усталі", б лять!
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17.07.2022 21:45
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Хмм... Та пох ті монголоїди, хай додому краще в дерев'яному смокінгу їдуть...
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17.07.2022 21:43 Відповісти
"вільна бурятія" - звучить гарно.
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17.07.2022 21:45 Відповісти
походу буряти уже не рады войнушке,а я вот рад,когда в танке горит заживо бурят
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17.07.2022 21:45 Відповісти
"Мальчікі усталі", б лять!
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17.07.2022 21:45 Відповісти
на УП читав цю новину, тепер тут.
5 раз перечитав, не можу зрозуміти, як к бурятам у Луганськ міг приїжджати начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області
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17.07.2022 21:45 Відповісти
кацапи давно помічені в створенні псевдо-керівних органів областей та районів, на які вони відкрили рота
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17.07.2022 21:51 Відповісти
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17.07.2022 21:48 Відповісти
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17.07.2022 21:51 Відповісти
У бурят справжні пригоди в Україні
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17.07.2022 21:53 Відповісти
...нехай їх навіть закопають до гори ногами - якось пох...
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17.07.2022 21:53 Відповісти
та най хоч на палю посодють. нам так ***** шо аж невдобно що з тими ********** стане. гарний бурьйат-смажений бурйат
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17.07.2022 21:56 Відповісти
Вы бурят? Я очень рад.

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17.07.2022 21:58 Відповісти
вот это я понимаю армия)
сплошное кгб, 37й год))
асвабадители)))
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17.07.2022 22:02 Відповісти
Я нікого не звинувачую, звісно, ​​ні командувачів, ні уряд. Це така ситуація...(c)

....гордая бурятка
как же сладко мне с тобой!

Ангара
в небо тянется,
ей в глаза смотрит циклон
Ангара
мне лишь останется
плыть с тобою за горизонт!(с)
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17.07.2022 22:08 Відповісти
кацапские бумажки не работают даже на кацапстане.
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17.07.2022 22:10 Відповісти
ин ************* нихт веритас..черешни вісри ченнгиз рузке
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17.07.2022 22:11 Відповісти
Как так что вдруг буряты мясники отказываются воевать. А ведь в первые месяцы войны они фестивалили делая селфи на фоне трупах . Видимо эти паразиты поняли что такое западное оружие...
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17.07.2022 22:18 Відповісти
Это как надо не ценить свою жизнь чтобы отдавать её за дворцы в Рублёвке, ну или очередное сельфи детей гор. Я понимаю, деньгами с ними не делятся, но жизнь ведь самое дорогое.
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17.07.2022 22:30 Відповісти
они , чмошники бурятские, поняли - -кто их уничтожает - Украинские Козаки!!!
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18.07.2022 04:23 Відповісти
Цікаво виходить, громадян РФ садить в тюрму якась ЛДНР, а Путін якось зовсім не захищає права своїх рабів. Плахой хазяін аднака!
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17.07.2022 22:30 Відповісти
Да пусть их хоть на трёхразовое питание переведут - пнд, срд, птн, - мне пох! Четыре месяца они тут убивали нас, а теперь устали, видите-ли. Некачественная у них усталость раз глаза открыты! Да хоть бы и живьём их жгли - ни один мускул на моём лице не дрогнул бы.
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17.07.2022 22:44 Відповісти
Бурят здорової людини у СІЗО, а бурят курильщика на концерті у Кобзона.
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17.07.2022 22:59 Відповісти
Но, видимо, что-то пошло не так....
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17.07.2022 23:26 Відповісти
назва "Вільна Бурятія" це вже якийсь тероризм в раші. А насправді, які вони вільні, звичайні раби імперії
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17.07.2022 23:27 Відповісти
Може їм передати пару кусочків мила і по 5м шнурка? Хай помиються і вузлів пов'яжуть собі трохи 😏
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17.07.2022 23:49 Відповісти
все равно их трупы дострелят...
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18.07.2022 04:25 Відповісти
наши их найдут.... и до проверят
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18.07.2022 04:26 Відповісти
Буряты радостно и во всей красе почувствовали "руZZкий мир" и реально прикоснулись к его великолепию!
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17.07.2022 23:50 Відповісти
При Сталіні їх утворення називалось бурят монгольська АР. Вони складали основу війська Чингісхана разом з тувинцями і хакасами.
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18.07.2022 00:01 Відповісти
похоже этих бурятов их командиры добьют, посадив в т-60, а когда буряты кончатся в танки кого садить будут .... уголовников ?
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18.07.2022 00:20 Відповісти
Всех этих оккупантов расстрелять, с их командирами впридачу, но предварительно отшвабрив - набутылить. Образцово-показательно.
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18.07.2022 00:39 Відповісти
пару місяців воювали, вбивали, і тут раптом перехотіли здихати, ні нєфіг, в землю мерзоту
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19.07.2022 08:11 Відповісти
 
 