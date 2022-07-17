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Фріланд про повернення турбіни "Газпрому": "Я розумію занепокоєння України, але так слід було зробити"

фріланд

Канада вчинила правильно, повернувши "Газпрому" турбіну для прокачування газу "Північним потоком", але залишається надійним прибічником України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд після участі у зустрічі міністрів фінансів G20 в Індонезії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для Канади це рішення було дуже складним, і я розумію занепокоєння України стосовно цього, але так слід було зробити", - сказала Фріланд.

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Вона наголосила, що Канада залишається надійним прибічником України, але не може самостійно забезпечити усі потреби країни, тому дуже важливим залишається єдність міжнародної спільноти. "Канада рішуче налаштована підтримувати український народ. Ми вже виділили 3,4 млрд дол фінансової та військової допомоги. Я пишаюся, що Канада була лідером у багатьох аспектах підтримки України та протидії путіну", - наголосила віцепрем’єр-міністр.

За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - пояснила Фріланд.

Вона також звернула увагу на публічну підтримку цього рішення США, назвавши таку позицію Вашингтона "дуже значною".

Автор: 

Канада (2191) Північний потік (2461) Фріланд Христя (130)


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Топ коментарі
+9
Що за їбань вони несуть, чому Франція змогла налаштувати для себе газ, і не може перекачати мінетчині газу, домовити для себе більше, ЩО За гнилі відмазки п'ятикласників з німецького уряду?
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17.07.2022 21:52
+7
Що заважало Мордору прокачувати газ Українською ГТС? Наших спроможностей вистачає, аби перекрити весь потрібній Європі об'єм газу, питання в тому - чи може Мордор постачати стільки газу! Так що всі ці потоки в принципі не є потрібними, але Оркостан принципово давить на Європу, і ця старенція йде на поступки, і включає задню, в той час як потрібні саме стійкість і Воля!

Перемагає той, у кого є ця Воля, а в Європи її нема!

Як виявилось - у Канади теж!

Нажаль!
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17.07.2022 21:58
+7
бізнес є бізнес, подихайте любі українці. Ми вам пару бтрчиків навіть підкинемо, а рашці пару мільярдиків. А що, це чесно, наша совість чиста.
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17.07.2022 21:59
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Канадійці! Ви хдє?
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17.07.2022 21:48 Відповісти
Іренко! Я з приводу турбіни дав уже детальне пояснення Тому не треба "сіпать за рукав" канадійців!
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18.07.2022 04:53 Відповісти
словоблудие? или ничего кроме бизнеса???
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17.07.2022 21:49 Відповісти
логика есть, если германия не накачает газа на зиму то там возмущенные тарифами могут поменять власть на невыгодную нам
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17.07.2022 21:52 Відповісти
Яка логіка ? Ху**о вигадає, ще 100500 причин перекрити ліверам газ, турбіна це лише перевірка, яку захід провалив .
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17.07.2022 22:01 Відповісти
то хай вигадує

цих турбін сім штук на СП-1
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17.07.2022 22:07 Відповісти
а если Украина не победит, то в Германию приедут тысяч 300 беженцев мужского пола с умением убивать

и тогда ...
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17.07.2022 22:03 Відповісти
хтось підозрює Христю у щирості в підтримці України ?
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17.07.2022 22:03 Відповісти
Христі треба або хрестик зняти або труси надіти.
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17.07.2022 22:08 Відповісти
ти свої труси перевір, а Христя знає що робити для України
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17.07.2022 23:04 Відповісти
"А коли туп как дерево - родишься баобабом! И будешь баобабом Тыщу лет - пока помрёшь!" Спочатку розберися ЧОМУ вона так себе поставила в даному питанні а потім її у чомусь звинувачуй! Санкції передбачають "заборону поставок підсанкційних товарів" Але не забороняють "виконання договірних зобов"язань з ремонту проданого майна" що виникли ДО накладення санкцій!
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18.07.2022 05:10 Відповісти
Канада не паРаша, , воровством не занимается.
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Що за їбань вони несуть, чому Франція змогла налаштувати для себе газ, і не може перекачати мінетчині газу, домовити для себе більше, ЩО За гнилі відмазки п'ятикласників з німецького уряду?
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17.07.2022 21:52 Відповісти
у Франції доля російського газу лише 18% від загального обсягу
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17.07.2022 22:01 Відповісти
Так а хто фріцам лікар?
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17.07.2022 22:16 Відповісти
Анжела їм лікар
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17.07.2022 23:05 Відповісти
Так ото ж!

І тепер питання стоїть - чи візьмуть вони Меркель під рученьки, і в суд, чи залишать все напризволяще, мовляв "business us usual"!

І, знаючи нащадків Гітлера і радянських солдатів, вирогідність другого варіянту у рази вища!
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18.07.2022 04:19 Відповісти
Фріланд почула від фріців ось це -" За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку рашистів може бути під загрозою", - пояснила Фріланд , а українському народу втирає теж саме , тільки займаючись словоблуддям -"За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - пояснила Фріланд. - канадська прислуга рашистських вбивць українського народу,та його німецьких фінансових спонсорів.
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17.07.2022 21:52 Відповісти
"Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою"
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17.07.2022 21:55 Відповісти
Усе змішалося- і мухи, і котлєти!)
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17.07.2022 21:55 Відповісти
Що заважало Мордору прокачувати газ Українською ГТС? Наших спроможностей вистачає, аби перекрити весь потрібній Європі об'єм газу, питання в тому - чи може Мордор постачати стільки газу! Так що всі ці потоки в принципі не є потрібними, але Оркостан принципово давить на Європу, і ця старенція йде на поступки, і включає задню, в той час як потрібні саме стійкість і Воля!

Перемагає той, у кого є ця Воля, а в Європи її нема!

Як виявилось - у Канади теж!

Нажаль!
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17.07.2022 21:58 Відповісти
бізнес є бізнес, подихайте любі українці. Ми вам пару бтрчиків навіть підкинемо, а рашці пару мільярдиків. А що, це чесно, наша совість чиста.
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17.07.2022 21:59 Відповісти
Ну якщо ти **** така послідовна, то синхронно з поверненням турбіни козломордим , Канада повинна була б надати F 16 , котрі обіцяла ще 2009 року. Твоє щастя христя що на вас нема Мельника. Ви ніби і вводите санкції , але вони настільки комедійні, що самі ржете з них: напр. остання про заборону фіз. особам співпрацювати в газовій сфері з ерф. ( а юридичним таким як Siemens Canada можна) Гидота!!
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17.07.2022 22:02 Відповісти
Просто підлі,продажні тварюки. Як можна заявляти про дружбу та постачати ворогу зброю для твого вбивства.
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17.07.2022 22:06 Відповісти
суки. лицемірні суки.
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17.07.2022 22:09 Відповісти
Справа в тім , що німці просто вселенські дурні бо стати тотально залежним від ***** це вміти треба при тому , що хто він такий після 13 року навіть у самих дурних повинно було щось в голові переключитись але ніт ! І це при тому , що мають доволі потужні спецслужби
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17.07.2022 22:13 Відповісти
Нема напевно місця на землі де ця мерзота путинська, клещі не запустила...хай буде як є ..УКРАЇНА-була-Є-і буде назавжди...Свята війна(коли був маленьким, завжди думав що то у мусульман)ні то у нас ...то на роки і століття.....
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17.07.2022 22:13 Відповісти
Все одно,що вийти та прилюдно послати Фріланд в дупу, а потім сказати що розуміємо її занепокоєння з цього приводу але так треба було зробити.
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17.07.2022 22:13 Відповісти
І північний потік 2 теж треба було будувати. (чисто комерційний проект ???? ) Так вроді якась пані (і не тільки вона) висловлювалися про московську газову голку.
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17.07.2022 22:16 Відповісти
економіку розвернути не так то й легко.Все Канада й ганси зараз роблять,щоб убезпечити своїх громадян.Нажаль ,тут ми на другому плані,але такі реалії і нема чого їм дорікати.У нас три роки перед війною дороги були в пріоритеті і ЩО ?
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17.07.2022 22:22 Відповісти
Сейчас все захлебнуться в хейте. И выскажут сто аргументов почему Канада не права. Это соответствует нашему менталитету-думать на один ход. Как все балдели от хамства Мельника, а Германия в ответ на это хамство тихо тормозила поставку вооружений. Тут то же самое. Это мы считаем, что мир вращается вокруг Украины, а на самом деле рядовому европейцу обрезать тепло и электрику- он тут же начнет орать( ничуть не хуже нащих хейторов)- в баню эту Украину! Что хотитите делайте, политики, но свет и продукты на стол! И что дальше, хейтеры? Мыслить будем, или только на бумаге писать?
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17.07.2022 22:29 Відповісти
Слюнявые двуличные чмошники !!!!
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17.07.2022 22:53 Відповісти
Шольц и Меркель ПРИНЦИПИАЛЬНО не занимались альтернативой энергополучения германией.Была надежда на то,что германия "задавит авторитетом и шантажом" других членов Альянса.И это оправдалось..Теперь вопрос в том,насколько запад пойдёт на поводу германии,которая играет на стороне российского бизнеса???
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17.07.2022 22:58 Відповісти
Немецкая курва исполняла роль Штирлица в правительстве Германии и к ней почему то у юстиции этой страны нет ни каких вопросов. К тому же газ в Европу можно качать через Украину. Заявления этой канадской мадам по меньшей степени не состоятельны.
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17.07.2022 23:31 Відповісти
Політіка, понімать надо
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18.07.2022 01:44 Відповісти
Ну что вы хотите- Трюдо это политическая проститутка которая держится у власти благодаря поддержке индусской сволочи с тряпкой на башке. Хуже премьер министра за всю историю Канады еще не было.
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18.07.2022 04:19 Відповісти
А вы ждали что все потребители рабZeянского газа в ЕС хрясь и все как один откажутся от него...за 5 минут?
Так не буває...
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18.07.2022 07:41 Відповісти
 
 