Фріланд про повернення турбіни "Газпрому": "Я розумію занепокоєння України, але так слід було зробити"

Канада вчинила правильно, повернувши "Газпрому" турбіну для прокачування газу "Північним потоком", але залишається надійним прибічником України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд після участі у зустрічі міністрів фінансів G20 в Індонезії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для Канади це рішення було дуже складним, і я розумію занепокоєння України стосовно цього, але так слід було зробити", - сказала Фріланд.

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Вона наголосила, що Канада залишається надійним прибічником України, але не може самостійно забезпечити усі потреби країни, тому дуже важливим залишається єдність міжнародної спільноти. "Канада рішуче налаштована підтримувати український народ. Ми вже виділили 3,4 млрд дол фінансової та військової допомоги. Я пишаюся, що Канада була лідером у багатьох аспектах підтримки України та протидії путіну", - наголосила віцепрем’єр-міністр.

За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - пояснила Фріланд.

Вона також звернула увагу на публічну підтримку цього рішення США, назвавши таку позицію Вашингтона "дуже значною".