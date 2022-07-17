Росіяни вивели із окупованого Севастополя значну кількість кораблів до Новоросійська, - Одеська ОВА
З окупованого Севастополя до Новоросійська передислокували значну кількість російських кораблів.
Про це повідомляє у телеграмі радник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією ВМС ЗСУ, ворогом передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська. Несення бойової служби кораблями рф здійснювалось в ракетнобезпечних районах у зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя", - зазначив радник глави ОВА.
За його словами, ворог продовжує контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої у Донецькій, Запорізькій областях.
Топ коментарі
+40 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар17.07.2022 22:32
+35 vadyan
показати весь коментар17.07.2022 22:34
+27 irenka ko
показати весь коментар17.07.2022 22:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у Залужного AFOM завелись !
дальність 300 км - як раз із Миколаєва з прівєтом по Севастопольській бухті
Це капець як далеко та й моря там немає)))
1. нові дислокації складів БК та ПММ рівня "копус-армія", які рашковани вирішили відсунути від фронту на 90-150км за допомогою нових ракет.
2. пункти базування, концентрації особового складу та техніки рашкованів "від роти" зоні 0+70км від фронту за допомогою звичайних ракет М30/М31 - як з касетною, так і з фугасною боєголовкою.
І от коли ************* арта майже повністю замовкне, танки та ББМ перетворяться в стаціонарні вогневі точки, а особовий склад почне ссатися будь-якого завивання, от тоді, щось і почнеться.
Звісно, хочеться швидше. Але спроба наступу зараз - це майже гарантовані тотальні втрати і особового складу, і бронетехніки.
Бо, якщо хтось не знає, принципові річі для США не "свобода України", а зовсім інші 2 речі:
1. Безпека Сполучених Штатів Америки.
2. Вільне судоплавство на планеті.
І є така версія, що США зараз вписується в цю бійку не з-за того, що "рашка стане на кордоні країн НАТО". Пфє - країною більше, країною менше - Калінінград он, з ядерною зброєю, на кордоні з НАТО... А вписується США саме тому, що цього разу путлєр навіть і не помітив, як порушив 2й головний принцип діяльності США на планеті - підтримка вільного судоплавства.
PS: але особисто мені і ваша версія подобається.
Треба було особисто везти партію MRC (Tomahawk Block V) у кількості не менше 50 штук, передавати особисто Залужному та особисто Залужного просити - "ну гепни парочкою в Севастопіль, ну будь-ласочка, а я ще 50 томагавгів підгоню".
У всіх інших випадках - ваші прохання мають таку ж силу, як і спілкування сама з собою під ковдрою.
Ви, Іренко, надихнули мене на генерацію бажань, про які якось на дозвіллі спробую Всесвіту понабридати: і щоб чуб знову на голові виріс, і щоб знову важити 84 кіло... А коли з тим усе складеться, то, може, і про появу на горизонті хорошої нареченої понабридаю...
Ну, я дівчинка-мрійниця.
Тем не менее, этот список - ценнейшая основа для OSINT, и мы предлагаем всем желающим подключиться к работе по установлению российских военных преступников.
ДПЛ «Ростов-на-Дону»
1. ДПЛ «Ростов-на-Дону» капитан 2го ранга Адамский Андрей;
2. ДПЛ «Ростов-на-Дону» старпом капитан-лейтенант Нерусин Сергей;
3. ДПЛ «Ростове-на-Дону» командир БЧ-1 - капитан-лейтенант Вадим Родкин;
4. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-2-3 командир ст.лейтенант Хабаров Алексей;
5. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-2-3 техник торпед - мичман Кильдяшев Нурлан;
6. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-5 командир - ст.лейтенант Халтурин Константин;
7. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-7 инженер - ст.лейтенант Нехорошев Михаил;
8. ДПЛ «Ростов-на-Дону» врач - капитан мс Козинцев Станислав;
ДПЛ «Старый Оскол»
1. ДПЛ «Старый Оскол» командир - капитан 2го ранга Андрей Кириченко;
2. ДПЛ «Старый Оскол» старпом - капитан-лейтенант Набиуллин Тимур;
3. ДПЛ «Старый Оскол» БЧ4\7 командир - капитан-лейтенант Роман Туз;
ДПЛ «Новороссийск»
1. ДПЛ «Новороссийск» командир - капитан 2-го ранга Табачный Константин;
2. ДПЛ «Новороссийск» старпом капитан-лейтенант Дудукин Александр;
3. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 командир лейтенант Хаустов Вадим;
4. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 техник - ст. мичман Павлов Сергей;
5. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 гидроакустик- старшина 2 статьи Голубев Андрей;
6. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 радиометрист старшина 2 статьи Лыжин Владислав;
7. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-5 техник команды движения - гл.корабельный старшина Тихонов Сергей;
ДПЛ «Краснодар»
1. ДПЛ «Краснодар» командир капитан 2го ранга Ржицкий Станислав;
2. ДПЛ «Краснодар» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Тиховский Николай; (2019)
3. ДПЛ «Краснодар» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Александр Никифоров (2021);
ДПЛ «Колпино»
1. ДПЛ «Колпино» капитан капитан 2-го ранга Сергей Нерусин
2. ДПЛ «Колпино» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Виктор Ночёвка
ДПЛ ,,Великий Новгород" 2019
1. ДПЛ «Великий Новгород» командир - капитан 3-го ранга Рябищенко Сергей;
2. ДПЛ «ВеликийНовгород» старпом - капитан-лейтенант Федоров Иван
3. ДПЛ «Великий Новгород» БЧ-1 командир - капитан-лейтенант Александр Лебедев
4. ДПЛ «Великий Новгород»командир группы БЧ-1 старший лейтенант Максим Попов
5. ДПЛ «Великий Новгород» БЧ-2-3 - капитан-лейтенант Радковский Антон;
6. ДПЛ ,,ВеликийНовгород" (БЧ-5) командир - капитан-лейтенант Грасюк Игорь ;
7. ДПЛ ,,ВеликийНовгород" (БЧ-5) старшина команды - мичман Шавиров Александр ;
ДПЛ «Великий Новгород» 2020
8. командир ДПЛ капитан 2-го ранга Константин Петренко
9. командир БЧ-5 ст.лейтенант Иван Пиндюр
10. старший моторист БЧ-5 старшина 1-й статьи кс Сергей Лавренко
11. электрик Бч-5 старший матрос кс Валерий Щербаков
12. старший боцман, старшина 1-й статьи кс Павел Косинский
13. командир БЧ-4\7 капитан лейтенант Максим Лагунцов
https://t.me/osintbees/917
а бухти засипати
щоби більше ніколи там не було військових баз
Никуда они не денутся.