Росіяни вивели із окупованого Севастополя значну кількість кораблів до Новоросійська, - Одеська ОВА

З окупованого Севастополя до Новоросійська передислокували значну кількість російських кораблів.

Про це повідомляє у телеграмі радник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією ВМС ЗСУ, ворогом передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська. Несення бойової служби кораблями рф здійснювалось в ракетнобезпечних районах у зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя", - зазначив радник глави ОВА.

За його словами, ворог продовжує контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої у Донецькій, Запорізькій областях.

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