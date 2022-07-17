Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.

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Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - зазначається у повідомленні.

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