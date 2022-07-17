Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 17 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.
Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.
Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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За інформацією джерел УП в керівництві "Слуги народу", замість Баканова обов'язки глави СБУ буде виконувати його перший заступник Василь Малюк, якого раніше джерела УП https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/2/7349990/ називали близьким до Татарова. Він також https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/ був на святкуванні дня народження Татарова.
21 липня 2021 року https://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Малюка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 28 лютого 2022 року президент знову https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326882/ призначив Малюка на посаду заступника голови СБУ.
нет результата носаком под зад и гуд бай мой беби
еще генеральный штаб нужно пошерстить
результата работы которого не видно
По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Зеленский уволил своего на 100% главу СБУ и друга детства Ивана Баканова по статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ, которая читается как: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".
И по данной статье уволить просто так не получится. Статья влечет за собой открытие криминального производства. Вот тут Зеленский попадает в ловушку. Если он пойдет дальше по букве закона, он утратит доверие другие ему верных членов команды со всеми последствиями. Если же против Баканова не будет возбуждено дело - действия Зеленского будут расценены как и нарушение закона и популизм.
Связанное же это решение, с одной стороны, с задержанием вчера главы Службы безопасности Украины в АР Крым, предателя Олега Кулинича. Он был офицером по особым поручениям председателя Службы Ивана Баканова. Инкриминируется - госизмена, с ругой - с усиление влияния на СБУ Ермака, вероятно.
По увольнению Венедиктовой. Все еще хуже. Временно исполняющего обязанности Генерального прокурора уже возложены на Симоненко Алексея Юрьевича. Этот то самый заместитель Венедиктовой, который исполнял программу по политическому преследованию Президента Порошенко и других оппозиционеров. Это также человек Татарова - Ермака. Симоненко внесен в "Миротворец".
Другими словами, друзья, история пахнет плохо, но нужно время для посмотреть на что дальше. Но, кажется мне, кроме войны с РФ нас ожидает затяжной внутриполитический кризис, которым обязательно воспользуется Кремль.
Очень правильных анализ и прогноз.
Спектакль продолжается...
Бог вам Судья ..
Ну, він міністр; а в нього є зами, в т.ч. по прикордоній службі. І під ним голова ДПСУ.
А от під ким Монастирський - питання риторичне.
Об этом и другом узнайте в официальном канале Юрия Швеца от 17 июля:
https://youtu.be/2ehLYqsV7og?t=1267
Резнікову довіряють міністри оборони всіх західних партнерів, він присутній на всіх раммштайнах, невже з таким сіли би за один стіл?
Швец дуже хитровиєбаний дід, круто підняв свій канал після початку війни. Все що він робить це читає в голос новини з західних смі
Я ненавиджу зеленського, але такі заяви по Резнікову сміхотворні
Мені довоєнні щаяви Резнікова ще тоді не подобалися
Але в такій справі як зброя, я все таки більше вію західним партнерам, які вітаються з Резніковим за руку
А господін швець це мутна особа, імхо
и господін Швец розказує "Куда пропали 3 тыс. NLAW в самый тяжелый момент обороны Харькова."
особисто мене не дивує, що така "достовірна" інформація з"являється в кацапському жж, і у господіна Швеца - вказівки вони отримують з одного центру
73% дебілів в країні, вибрали не компетентне чмо, ненавиджу
- ой, Мюллер, я вас прошу... давайте не сейчас - разберёмся уже после победы
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUC8-8-eCC8dyadl6Qg5A34xTE-mtIiB_dM_J5FpyjgkTwBHP8_KuKqf0cAv2orHkU8YVjX5ruyNrkvQZ9NTGE2eD8wZl_0WZ2B1Tzl1zi5xGaViZ85BBfxzOQyfoo6ljovPskL454w1iqJntsmjiGl&__tn__=%2CO%2CP-R#?gah 5 год ·
Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання
Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка. Прибирати і Баканова і Венедіктову, звичайно, було за що. Але Лі Куан Ю казав, що для боротьби з корупцією президент має саджати своїх друзів у тюрму, а не тихенько міняти одних керованих на інших ще більш ручних.
Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:
1. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.
2. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.
3. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.
4. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Причому Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан.
5. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішення. Тому така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами.
6. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Це дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції, і яка не має права усім цим одноосібно займатись.
Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
Ах, как Ермак ва-банк пошёл, когда ему Спартц прищемила!
Це - захват влади Ермаком.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid0dbNVqAXeoG6NdTHXrUmXeD4kmAWE2d23j7cy3H8MfLSRc5xarfvcV6gxrurf95qml?__cft__[0]=AZWVhVpbhe-vLql0Wtwk_Y90al-eigsnIS6JNTpwS6RLDATrQg2SKwHgUaqV-7*****************************************************************-zSkL8QDwJSvepc-DhA_Wa-Qu&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Главный вопрос - когда Ермак уволит Зеленского.