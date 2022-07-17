Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення, - Зеленський про обрання керівника САП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уже обраний, слово - за конкурсною комісією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - наголосив він.

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За словами Президента, без повноцінного керівника САП неможливе і її повноцінне функціонування.

"До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - підкреслив глава держави.

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