Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", - Зеленський - Трюдо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не сприймуть рішення Канади передати Росії турбіну для "Північного потоку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Говорив сьогодні із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично, порушуючи санкційний режим", - сказав він.

"Це питання не просто про турбіну. Це питання щодо дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом та провокуючи порушення санкцій", - заявив Зеленський.

За його словами, існує достатньо шляхів для транзиту російського газу до Європи. І кожна країна має зберігати принциповість.

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