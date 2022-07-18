УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10986 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 733 70

Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", - Зеленський - Трюдо

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не сприймуть рішення Канади передати Росії турбіну для "Північного потоку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні. 

"Говорив сьогодні із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо зазначив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично, порушуючи санкційний режим", - сказав він.

"Це питання не просто про турбіну. Це питання щодо дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом та провокуючи порушення санкцій", - заявив Зеленський.

За його словами, існує достатньо шляхів для транзиту російського газу до Європи. І кожна країна має зберігати принциповість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фріланд про повернення турбіни "Газпрому": "Я розумію занепокоєння України, але так слід було зробити"

Автор: 

Канада (2191) санкції (11816) Північний потік (2461) Трюдо Джастін (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?gcg 17 мин. ·

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка.

Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Повна монополізація управління правоохоронними органами в руках голови ОП Андрія Єрмака та передача усіх керівних функцій одному "смотрящему" - заступнику голови офісу президента Олегу Татарову. З політичної точки зору це означає, що ключові правоохоронні органи взяв під контроль голова офісу президента Андрій Єрмак, та "смотрящий" від Єрмака за усіма правоохоронцями заступник голови ОП Олег Татаров.

2. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

3. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

4. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

5. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Зеленський робить це з тими самими людьми, які те саме робили при Януковичі, як це не парадоксально виглядає. Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що люстрований після революції Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан. Причому для президента Зеленського, який не раз згадував як виступав у Януковича на корпоративах, Татаров став зараз зразком ефективності.

6. Така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.

7. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Така гіперконцентрація дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього досвідченого у схемах оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
показати весь коментар
18.07.2022 00:29
+40
Українці ніколи не сприймуть того, що країною керує крот Єрмак, а президент в нього на побігушках !
показати весь коментар
18.07.2022 00:29
+25
А що з квартирою в Ялті? Українці сприймають?
показати весь коментар
18.07.2022 00:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що з квартирою в Ялті? Українці сприймають?
показати весь коментар
18.07.2022 00:24 Відповісти
Примем в обмен на какое то количество Пэтриотов и истребителей.
показати весь коментар
18.07.2022 00:24 Відповісти
Не надо за украинцев расписываться. Зачем бить горшки с Канадой я не пойму никак.
показати весь коментар
18.07.2022 00:25 Відповісти
Ну не з московією зеленському горшки бити.
показати весь коментар
18.07.2022 01:01 Відповісти
Українці ніколи не сприймуть того, що країною керує крот Єрмак, а президент в нього на побігушках !
показати весь коментар
18.07.2022 00:29 Відповісти
Та ну перестаньте. Як там куЧМО казало: та це ж уже було!
Я до того, що те саме куЧМО працювало президентом у табачніка. Пригадуєте?
показати весь коментар
18.07.2022 03:29 Відповісти
Та що ви говорите, вони вже сприйняли
показати весь коментар
18.07.2022 08:28 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?gcg 17 мин. ·

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка.

Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Повна монополізація управління правоохоронними органами в руках голови ОП Андрія Єрмака та передача усіх керівних функцій одному "смотрящему" - заступнику голови офісу президента Олегу Татарову. З політичної точки зору це означає, що ключові правоохоронні органи взяв під контроль голова офісу президента Андрій Єрмак, та "смотрящий" від Єрмака за усіма правоохоронцями заступник голови ОП Олег Татаров.

2. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

3. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

4. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

5. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Зеленський робить це з тими самими людьми, які те саме робили при Януковичі, як це не парадоксально виглядає. Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що люстрований після революції Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан. Причому для президента Зеленського, який не раз згадував як виступав у Януковича на корпоративах, Татаров став зараз зразком ефективності.

6. Така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.

7. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Така гіперконцентрація дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього досвідченого у схемах оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
показати весь коментар
18.07.2022 00:29 Відповісти
Это называется - узурпация. Причем не дебилом Моникой Зеленски-Боневтик, а Дерьмаком.
показати весь коментар
18.07.2022 00:41 Відповісти
для узурпації влади в Україні ,ще потрібна згода ЗСУ,без якої Ростов ,для "зе шобли" буде дуже швидко наближатися.
показати весь коментар
18.07.2022 00:48 Відповісти
Любое злоупотребление властью это акт узурпации.
показати весь коментар
18.07.2022 00:56 Відповісти
Так. Але зара ЗСУ зайняти.
показати весь коментар
18.07.2022 00:56 Відповісти
Ещё раз говорю ЗСУ это не Азов который мог бы развернутся и устроить ********* на Банковой если вдруг Ермак враг ,,, ЗСУ это рабы обычное управляемое мясо такое же как и Залужный *** он куда пойдет даже если будет 200%знать что Ермак Агент РФ Козырь 😉
показати весь коментар
18.07.2022 04:21 Відповісти
Оце тому боневтіки і здав Азов в Маріуполі , як огидно ! І як зковернути цю зелену плісень з керівництва України.
показати весь коментар
18.07.2022 06:35 Відповісти
Вже ніяк, пізно
показати весь коментар
18.07.2022 08:31 Відповісти
- ты наверное родыч зЕрмаковский?)
показати весь коментар
18.07.2022 09:03 Відповісти
Сгода ЗСУ в очке ,,,после сдачи Азова,тот же Залужный уже под пятой у Ермака😉 а где делся Ярош ,,,не слышно и не видно так что забудьте за ЗСУ ,,, ЗСУ это не Азов *** они куда рыпанутся ,,,,
показати весь коментар
18.07.2022 04:12 Відповісти
Саме так. І не треба забувати, що у таких як Залужний на першому місці стоїть військова кар'єра, підеш проти Zє - загубиш все.
показати весь коментар
18.07.2022 08:35 Відповісти
ну яка ще кар'єра може бути у головнокомандувача. він уже всю кар'єру зробив.
а так - справді, у Залужного начальник - зеленський. а в зеленського - єрмак.
і цілком можливо, що Залужний і не піде проти начальства і начальство теж не дрімає в цьому плані.
показати весь коментар
18.07.2022 08:56 Відповісти
ты забыл семенченко упомянуть)
показати весь коментар
18.07.2022 09:04 Відповісти
Баканов слил юг, но все равно хороший... Ппц необучаемые.
показати весь коментар
18.07.2022 00:45 Відповісти
Баканов слил юг? Это новая методичка такая?
показати весь коментар
18.07.2022 00:55 Відповісти
Вообще Баканов с самого начала был обычным свадебным генералом, который ничего не решал. Так что делать теперь из него гениального шпиона очень странно. Ну да ладно.
показати весь коментар
18.07.2022 00:57 Відповісти
Слушай, ты пишешь правильные вещи, и по всем признакам - свой. Но имечко с фамилией у тебя.....или это ник?
показати весь коментар
18.07.2022 01:00 Відповісти
Ник.
показати весь коментар
18.07.2022 01:10 Відповісти
+ , 450
показати весь коментар
18.07.2022 01:17 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2022 01:01 Відповісти
До чого ці наїзди? Не зважаючи, шо ти тут не перший рік, але ж ти не Тарас Шевченко навіть по ніку
показати весь коментар
18.07.2022 01:43 Відповісти
Це не нiк. Я пишу под своим флагом и собственным именем.
показати весь коментар
18.07.2022 01:46 Відповісти
Мені до спини. Я всі твої пояснення /перекладання стосовно ніку читав - не перший рік тут. А з урахуванням флагу нагадаю прислівя - якщо ходить як утка, виглядає як утка, то це мабуть таки утка. Твоє звернення виглядає як наїзд. Тобі не подобається ніки схожі на російські імена, а мені на тюркскі. Тим більше ,що я знаю більше гідних громадян України з фамілією Петров, ніж Мурзаєв.
показати весь коментар
18.07.2022 02:01 Відповісти
Бутусов написал что он не человек Ермака и Татарова. А не то что он самостоятелен. Он как бы шлагбаум, через который нужно ступать. А теперь не нужно. Хотя я пока не буду сгущать краски и посмотрю куда это пойдет.

И не надо писать - Баканов назначил. Не Баканов.
показати весь коментар
18.07.2022 01:02 Відповісти
У меня родились аналогии. Буду теперь их везде двигать. Из Гарри Поттера.
Зеленский это Гильдерой Локхарт.
Баканов это Людовик Бегман. Хотя Бегман был известным спортсменом, а не чьим-то другом детства.
показати весь коментар
18.07.2022 01:19 Відповісти
Все, що є зав'язано на одну людину, напрочуд легко вирішується. Буквально в одну мить
показати весь коментар
18.07.2022 00:53 Відповісти
Щось не бачу охочих всіх зрадників вішати на каштанах. Ви де, ау. Може обійдемося як раніше, зєльонкою та сміттєвими баками?
показати весь коментар
18.07.2022 08:40 Відповісти
..абсолютно підтримую дії Канади з цією турбіною..
а Верховному тріпломату треба або, нарешті вже, навчитися мислити стратегічно або валити нафік з позиції головного дипломата..
сором і ганьба
показати весь коментар
18.07.2022 00:33 Відповісти
я теж почитала, що не так уже все й погано з цією турбіною. ще одна цеглина в завалюванні параші. уже тепер навіть і не знаю.
показати весь коментар
18.07.2022 09:00 Відповісти
тоько что смотрел выступление Юрия Швеца на его канале . про резникова он сказал, что это или идиот, или предатель. про ермака-ярко выраженный предатель, которого, как минимум, нужно вышвырнуть ***** из системы власти страны.
показати весь коментар
18.07.2022 00:34 Відповісти
Швец-большой знаток, специалист и авторитет. Куда же без него
показати весь коментар
18.07.2022 05:07 Відповісти
Такі так ,Швець і фахівець і авторитет , а ось вu що за ком з гори?
показати весь коментар
18.07.2022 06:43 Відповісти
У Швеца доброе имя и безупречная репутация в отличии от Ермака
показати весь коментар
18.07.2022 07:15 Відповісти
А Зеленский других возле себя и не держит.
Все по пословице: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты".
По окружению Зеленского можно точно сказать кто сам Зеленский.
показати весь коментар
18.07.2022 10:17 Відповісти
Ясно-понятно, Зеля решил переселиться в Ростов
показати весь коментар
18.07.2022 00:34 Відповісти
який Ростов, на нари!
ну, на лаву підсудних спочатку, разом з подєльніками, а тоді на нари.
показати весь коментар
18.07.2022 09:01 Відповісти
Досить сорити народи України та Канади. Канада в НАТО та Германія в НАТО і є в них свої обов'язки друг перед другом. Негоже Канаді шкодити Германії, як би Зе не бажав. Зе, йди краще у відставку.
показати весь коментар
18.07.2022 00:35 Відповісти
Може варто своїх керівників люструвати?! І на черзі дєрмак і кодло! А то як чмоня під спідницею завгоспа. Просираєш всьо!
показати весь коментар
18.07.2022 00:42 Відповісти
Позорище
показати весь коментар
18.07.2022 00:47 Відповісти
Какой такой санкционный режим? Разве где то это звучало? Разве передача турбины между Канадой и Германией это нарушение санкций?

Кандон зеленый, завали ипальник свой уже...шо там с апартеидом и Шри-Ланка? обсосы вы наперсточковые
показати весь коментар
18.07.2022 00:58 Відповісти
Ти дивини, тут він знає що українці сприймуть, а що не сприймуть...
Роздає всім країнам поради, вказівки хто що має і немає робити.
Подивись кого ти поназначав на ключові державні пости - якщо не зрадник так корупціонер... ось це до чого доведе країну - питання.
показати весь коментар
18.07.2022 01:02 Відповісти
Ви міркує що зрадник може призначити не зрадника ?
показати весь коментар
18.07.2022 06:45 Відповісти
Ці бонапарти рішуче ************ Україну до нового Майдану, їм здається, що узурпувати владу підчас війни легко і просто
зєлька і його шобла - гірші за пуйла!
показати весь коментар
18.07.2022 01:23 Відповісти
да, януковича заменить зеленским это днище
показати весь коментар
18.07.2022 10:34 Відповісти
одні рашиські боти боти поналізали може вже хватить людям в вуха срати тупими коментами
показати весь коментар
18.07.2022 01:32 Відповісти
То висри щось "розумне",ми почитаємо.
показати весь коментар
18.07.2022 02:34 Відповісти
Ми вже двічі "виносили" хитродупих мерзотників з влади. Цих також "винесемо". І цього разу втекти не дамо! Буде суд. Так що у ЗЄ вибір невеликий - тюрма або пенсія. Щось мені підказує що "єрмаків і татарових" як використані гандони скоро опиняться на смітнику - своя шкура ЗЄ дорожча, а них, як завжди роблять жиди, він звалить всю повноту відповідальності і з придурковатим виглядом гнівно заявить: "А я ж їм так довіряв! А вони таке лайно... Обманули..."
показати весь коментар
18.07.2022 01:55 Відповісти
Замовником ремонту турбіни і власником турбіни є фірма Сіменс. Канадське приватне підприємство повернуло згідно контракту відремонтовану турбіну фірмі Сіменс. Цей ідіот ЗЕ має фіктивний диплом юриста. Його претензії до держави Канади безпідставні. На нього дивляться як на неповносправного ідіота.
показати весь коментар
18.07.2022 02:01 Відповісти
Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова -тобто *****
показати весь коментар
18.07.2022 03:01 Відповісти
это ***** начал неприкрыто без опасения спалиться собирать всю власть в руки дЕрмака-потому что пришёл к выводу что украинцы схавают ...и что то подсказывает что таки да мудрый нарит и тут утрется
показати весь коментар
18.07.2022 03:04 Відповісти
Зараз на мене можуть "спустить всіх собак", але спробую пояснить цю штуку безпристрасно - з юридичної точки зору: наскільки мені відомо - санкції стосуються лише поставок підсанкційних товарів Між "Сіменс" та "Газпромом" вже багато років існує домовленість про ремонт та профілактику купленого у фірми обладнання і вона ніяким чином не обумовлена у санкціях Ця турбіна була куплена "Газпромом" ДО включення режиму санкцій То про що може йти мова? Якщо ті, хто складав пакет санкцій, "прое*алі", то при чому тут "Сіменс", Канада і навіть "Газпром"? Вони діють у рамках правового поля! І Канада не хоче "вляпаться" в завідомо програшний судовий процес!
показати весь коментар
18.07.2022 03:23 Відповісти
...мо, санкции надо наложить на ...украинский поток? Деятель
показати весь коментар
18.07.2022 06:12 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2022 06:44 Відповісти
Це капець , а потім підтасують дані електронні виборів і скажуть що Зеля знову переміг .
показати весь коментар
18.07.2022 06:50 Відповісти
Впевнений, багато дописувачів, які проти Зеленського, виправдають рф, Канаду і сіменс, якщо остання замовить ремонт в Канаді турбін, які сіменс відправив в Крим в обхід санкцій. І так само будуть говорити про договори, про те, що це було до війни і що ці турбіни треба в Криму, бо там "наші люди" і т.д. Ненависть засліплює.
По суті Зеленський правий - одне виключення чи послаблення санкцій тягне інше.
показати весь коментар
18.07.2022 07:02 Відповісти
Ти впевнений бовдур! Тількі ідіот чи ермаківський продажний троль не бачить руйнівних дій зеленої банди
показати весь коментар
18.07.2022 07:22 Відповісти
Турбіна німецька, потрапила на ремонт до канадійського підрозділу siemens - просто бізнес, нічого особистого. Просто цей бізнес не знає кордонів - нехай би німці самі і ремонтували, і віддавати довелось би самим. А так - just business
показати весь коментар
18.07.2022 07:24 Відповісти
От тільки не треба за усіх українців розписуватись - я українець, і я сприймаю. Щодо пейсатих українців, то нехай собі хоч очі повиколюють за їхніми звичаями, мені пох
показати весь коментар
18.07.2022 07:19 Відповісти
Українці ніколи не сприймають зелену смердючу ханжу.
показати весь коментар
18.07.2022 07:25 Відповісти
так же как и разминирование и сдачу юга Украины, слив операции по захвату вагнеровцев и многое другое! членограй еще должен за Оман ответить! посмотрим на его достижения при сдаче вахты!
показати весь коментар
18.07.2022 12:19 Відповісти
зеленский сдувся,зрадник він думае шо таким ділом захопив владу,клоун нічому не навчився.
зеля в лучшем случае суші собі сухарі це найліпший варіант для тебе.
показати весь коментар
18.07.2022 18:08 Відповісти
 
 