Євросоюз більше не може дозволити собі застосовувати національне вето у питаннях зовнішньої політики, - Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за відмову від принципу одноголосності в зовнішньополітичних рішеннях ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц зазначив, що війна Росії проти України ще більш гостро поставила питання про єдність всередині ЄС і що країни блоку, якщо захочуть, можуть вдаватися до "егоїстичної блокади" спільних рішень.

"Ми просто не можемо дозволити собі і далі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", - підкреслив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету і демократичної стійкості країн блоку.

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