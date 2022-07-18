Євросоюз більше не може дозволити собі застосовувати національне вето у питаннях зовнішньої політики, - Шольц
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за відмову від принципу одноголосності в зовнішньополітичних рішеннях ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Шольц зазначив, що війна Росії проти України ще більш гостро поставила питання про єдність всередині ЄС і що країни блоку, якщо захочуть, можуть вдаватися до "егоїстичної блокади" спільних рішень.
"Ми просто не можемо дозволити собі і далі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", - підкреслив канцлер.
Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету і демократичної стійкості країн блоку.
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По-друге це ще як подивтися. Я не довіряю Шольцу.
P.S. Німеччина може виграти з цього, наприклад щодо Латвії.
Цензор, у вас що - взагалі нема письменних редакторів?
Що за дурницю ви пишете? Шольц насправді висловився ЗА ЄДИНУ політику у ЄС і ПРОТИ національного вета. Це ж є у тексті і навіть заголовку самого вашого повідомлення, яке, так виглядає, ніхто у вас не перечитує перед тим, як ви ляпаєте його на свій сайт.
(Нема на вас Бутусова; він, бідолаха, на фронті і не має можливості навести порядок тут).
Як таке сталося ? От по що треба шольц говорити і вирішувати